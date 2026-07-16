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„Symbolické i smutné.“ Na Mont Blancu zemřel známý horský vůdce i další Čech

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  21:55

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Horský vůdce Pavel „Žofin“ Žofka | foto: Česká asociace horských vůdců

Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi. Jedním z nich byl i uznávaný horský vůdce a ostravský rodák Pavel „Žofin” Žofka. Jeho smrt potvrdila Česká asociace horských vůdců (ČAHV).

„S těžkým srdcem oznamujeme, že náš kolega a kamarád Pavel ,,Žofin“ Žofka zahynul společně se svým klientem po zásahu padajícím kamením při výstupu na Mont Blanc,“ napsala ČAHV svém na facebooku.

„Rodinám a blízkým obou zesnulých vyjadřujeme upřímnou soustrast a přejeme hodně síly.“

Život Žofky byl neoddělitelně spojen s horami, lyžemi a focením. Coby profesionální horský vůdce zasvětil desítky let tomu, aby druhým otevíral cestu do světa skal, ledovců a vysokých vrcholů, popsala Žofku na webu asociace.

Bylo podle ní „symbolické i smutné zároveň, že jeho poslední kroky vedly na Mont Blanc – horu, kterou tak dobře znal a ke které měl hluboký vztah“.

Dva Češi zemřeli při výstupu na Mont Blanc, třetí člen výpravy je zraněný

Tragédie se údajně odehrála na jedné z tradičních stezek využívaných k výstupu na nejvyšší horu Francie v kuloáru u hory Goûter. Mělo jít o úsek, který je dlouhodobě známý zvýšeným rizikem sesuvu skalního masivu.

Podle dostupných informací bylo při výstupu zasaženo padajícím kamením lanové družstvo tvořené horským vůdcem a dvěma klienty. Při nehodě zemřel právě Pavel Žofka a jeden z jeho klientů. Druhý byl převezen do nemocnice.

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