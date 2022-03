Česko nezná zakázané symboly. Za Z ale mohou hrozit až tři roky vězení

V minulém týdnu Hospodářské noviny upozornily na to, že právníci ministerstva vnitra připravují návod pro policisty, jak postupovat v případě užití písmene Z. Policejní mluvčí Ondřej Moravčík pro iDNES.cz řekl, že však návod vytvořen nebyl a nikdy ani nebude.

Každý z případů je podle Moravčíka unikátní a je třeba jej vyšetřovat s ohledem na konkrétní okolnosti. „Potvrzujeme, že žádná kuchařka na podobné jednání neexistuje, existuje pouze obecný metodický rámec, který mají všichni kriminalisté k dispozici,“ poznamenal policejní mluvčí s tím, že pro postup při vyšetřování klade ohled na individuální charakter každého případu.

Moravčík současně pro iDNES.cz potvrdil, že policie eviduje upozornění na používání symbolu „Z“. „V současnosti se zabýváme jednotkami podobných případů a vyhodnocujeme, zda byl či nebyl v konkrétní situaci spáchán trestný čin,“ doplnil Moravčík.

Ve čtvrtek se například v severočeských Teplicích na zdi natřené v barvách ukrajinské vlajky písmeno Z objevilo. Na místě však vydrželo jen pár hodin. Zeď lemuje průtah Teplicemi ve směru na Dubí. Případem se již zabývá policie.

Velké písmeno Z se objevilo na zdi lemující průtah městem Teplice natřené v barvách ukrajinské vlajky.

Redakce iDNES.cz současně zjišťovala, zda bude písmeno Z patřit mezi zakázané symboly. Ministerstvo vnitra v souvislosti s tím uvedlo, že český právní řád neobsahuje seznam zakázaných symbolů.

Může jít o schvalování vedení útočné války

„Podstatný je vždy kontext. Orgány činné v trestním řízení nestíhají samotné užití symbolů či písmen, ale konkrétní jednání a úmysl,“ doplnil mluvčí resortu Ondřej Krátoška.

Pokud je tedy symbol „Z“ zneužíván k podpoře invaze na Ukrajinu, může podle vnitra jít o schvalování vedení útočné války, tedy zločinu proti míru.

Písmeno Z podporující ruskou invazi se objevuje i v obchodech se suvenýry. (9. března 2022)

„V úvahu tak připadá kvalifikace dle § 405 trestního zákoníku, konkrétně popírání, schvalování, zpochybňování nebo ospravedlňování zločinů proti lidskosti nebo válečných zločinů nebo zločinů proti míru. Tuto kvalifikaci považuje ministerstvo za nejvýstižnější,“ uvedl Krátoška.

Jeho slova potvrdil pro iDNES.cz i expert na extremismus Miroslav Mareš. Ten rovněž zopakoval, že v Česku není něco jako seznam zakázaných symbolů.

„Musí se dokazovat, že symbol je spjatý s hnutím potlačujícím práva a svobody občanů, případně že jeho prostřednictvím jsou schvalovány zločiny proti lidskosti, válečné zločiny či zločiny proti míru,“ vysvětlil Mareš, byť je podle něj otázkou, zda se podaří identifikovat a pro účely trestního řízení vymezit hnutí, ke kterému by mohl být symbol vztažený.

Režim popírá demokratické hodnoty

„Pokud by se ale prokázalo, že symbolem Z je schvalována agrese Ruska proti Ukrajině, mohl by za to padnout trest podle § 405. Záleží na tom, jak k tomu budou přistupovat soudy, tedy zda například chápou zločin agrese za již dokonaný,“ komentoval dále postup prokazování. Za podporu ruské agrese hrozí lidem až tři roky vězení.

Podle Mareše symbol Z obecně využívají a budou využívat stoupenci současného nedemokratického a agresivního režimu v Rusku.

„Protože tento režim popírá demokratické hodnoty a zásady mírového mezinárodního soužití, z mého pohledu se jedná o extremisty, pokud u nás chápeme úředně extremismus jako jistý protiklad demokratického ústavního státu,“ upozornil expert na extremismus.

Mareš má však za to, že se nemusí jednat výhradně o stranicky organizovanou skupinu lidí. „Spíše to může být podpůrné hnutí soudobého ruského režimu, které prostupuje více stranami a dále v sobě zahrnuje některé paramilitární organizace,“ podotkl Mareš.

V takovém případě se podle něj může jednat o prokremelské spolky, kluby vojenské historie s pro-kremelskou orientací, tajné struktury napojené na ruské speciální služby ve státních složkách či Putinovy stoupence mezi ruskou menšinou v Česku. „Mohou tam být i někteří ‚tradiční extremisté‘, většinou marxisté-leninisté a všeslovansky zaměření nacionalisté,“ upozornil.

V posledních týdnech někteří příznivci ruského režimu využívají označení řidiče začátečníka, které symbolizuje právě Z. To si dal na svou profilovou fotku na Twitteru i bývalý poslanec Lubomír Volný.

Bývalý poslanec Lubomír Volný si zvolil jako profilovou fotku Z, které označuje řidiče začátečníka.

Stejného označení využívají i další lidé, kteří schvalují ruskou agresi. „U Z jako začátečníka to může mít různé významy od ironizace zákazů symbolů až po záměrné skrytí schvalování agrese,“ podotkl pro iDNES.cz Mareš, že je to jako třeba, když nacisté píší místo Adolf Hitler číslo 18. To odkazuje k pořadí písmen A a H v abecedě.



Po válce „vyprší“ i síla tohoto symbolu

Pavel Hlaváček, který se rovněž specializuje na extremismus, se nedomnívá, že by se symbol Z stal zakázaným. „Je příliš obecný. ‚Z‘ je písmeno v naší abecedě a může být chápáno jako zkratka mnoha výrazů,“ komentoval pro iDNES.cz Hlaváček.

Ve Volgogradě Rusové seskupili auta tak, aby tvořili Z při pohledu z nebe. (6. března 2022)

Ten současně poukázal na to, že pochází ze Zlína, přičemž právě „Zetkem“ si vybavuje vždy spíše své rodné město. „A když o tom tak píšu, napadá mě fiktivní postava ‚Zorro‘: kalifornského bojovníka za dobro, který svým nepřátelům, když je porazil v šermu, vyryl ‚Z‘ na hruď, aby nezapomínali,“ připomněl.

To je podle něj příklad situace, kde si můžeme Z asociovat s něčím pozitivním. „Jistě, v současné době má ‚Z‘ vyjadřovat podporu ruské invaze na Ukrajinu. Ale jakmile válka skončí, domnívám se, že ‚vyprší‘ i síla tohoto symbolu,“ má za to Hlaváček.

Redakce se experta dotázala na to, co by se muselo stát, aby písmeno Z bylo bráno jako svastika. „Svastika se stala jedním ze symbolů nacististické ideologie, kterou konsenzuálně chápeme jako extremistickou, a proto její použití zakazujeme,“ vysvětlil.

„Aby písmeno ‚Z‘ dosáhlo podobného ‚uznání‘ muselo by být ‚povýšeno‘, například být užíváno oficiálními úřady,“ komentoval s tím, že je patrné, že Z je pouze jedním ze znaků invazních vojsk a je to spíše identifikační znak pro vojáky, který není nikde oficiálně uznán.

„‚Z‘ je ad hoc namalované, nemá řádný statut v ruské armádě. Není to produkt ruského státu nebo armády, ale spíše nějakého konsenzu, který se zrodil na sociálních sítích. Vedle ‚Z‘ se na ruské vojenské technice objevuje také písmeno ‚V‘. Což veřejnost vnímá už jen okrajově,“ vysvětlil Hlaváček.

Po válce se opět stane tím, čím bylo

Ten zároveň připomněl, že když sovětské tanky vnikly v roce 1968 do Československa, také měly svůj identifikační znak. Byl jím bílý pruh a nesly jej tanky i bojová vozidla, což mělo značit vojenské cvičení.

„Pro ty, kdo se o invazi vojsk Varšavské smlouvy zajímají, zůstává bílý pruh svým způsobem symbolem okupace. Nicméně to je symbol pro velmi úzkou skupinu lidí. Doposud jsem nenarazil na jediného extremistu, který by pomaloval sebe nebo své objekty bílým pruhem, aby tím chtěl vyjádřit, že vojenský zásah v roce 1968 byl nutný, protože československou zemi ovládly bandy nacistů,“ upozornil Hlaváček.

V centru Ostravy byla 21. srpna 1968 dopoledne nejdramatičtější situace před Novou radnicí. | foto: Zdeněk Bernardt

Ten předpokládá, že pokud válka potrvá, tak se písmeno bude objevovat častěji. „Válka je polarizující a lidé potřebují symboly, kterými dají jasně najevo, do jakého ‚tábora‘ patří. Dokud bude válka, lze očekávat, že ten symbol bude hrát svou identifikační roli,“ podotkl expert. Otázkou však podle něj je, kdo se bude k této symbolice hlásit v budoucnosti.

„Stoupenci Ruska a Putina asi moc ne. Válka pro ně zjevně neprobíhá dobře a budou raději, když na ni zapomenou. Dokonce i kdyby Rusko nakonec zvítězilo, a o tom mám pochyby, najdou si stoupenci Ruska jiné symboly,“ uvedl a poukázal opět na historii.

„SSSR porazilo v roce 1939 Finsko, nicméně ta válka byla vykoupena obrovskými ruskými ztrátami. Bolševici si raději připomínali jiné konflikty. Známe vůbec nějaké sovětské symboly z rusko-finské války? Pokud ano, bavili bychom se o velmi úzce vymezené skupince lidí,“ uvedl příklad.

Ti, kteří budou „Z“ využívat, se budou chtít podle znalce hlásit k Rusku a Putinovi: „Nicméně bude to heterogenní skupina: od skalních stoupenců Putinova režimu, až po ‚pěšáky‘, kteří hledají svou identitu a někdo jim ‚vymyje mozky‘.“

To, jak se „Z“ zapíše do kolektivní paměti, teprve podle Hlaváčka uvidíme. „Domnívám se, že nedlouho po válce se opět stane tím, čím bylo před invazí: pro ‚Zlíňáka‘ připomínkou rodné hroudy, pro řidiče upozornění ‚pozor jsem začátečník‘,“ dodal expert.