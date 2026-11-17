Oslavy 17. listopaduSledovat další díly na iDNES.tv
Lidé se 17. listopadu nejčastěji setkávají na Národní třídě, kde se během dne potkávají s politiky současné vládní koalice i opozice. Mezi českými a unijními vlajkami se výjimečně objevují transparenty s kritikou současné politické situace či dnešních oslav.
17. listopad 2026
Jedním z těch, kdo přišli na Národní třídu vyjádřit nesouhlas, byl pan Štěpán, který dorazil ze Šumavy. Podle svých slov v roce 1989 cinkal klíči na Václavském náměstí. „Tehdy jsem slavil mohutně, na Václaváku jsem cinkal klíči a brečel jsem štěstím. Ale že se z toho stane takovýhle guláš a sotva se vyvlékneme z moci komunistů a Sovětského svazu, tak padneme na kolena před Amerikou nebo Němci...,“ bilancoval s tím, že je ze situace velmi zklamaný.
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Zároveň nemá pocit, že je Česká republika svobodnou zemí. „Svou suverenitu jsme ztratili, jsme montovna a nic nám tady nepatří,“ dodal a připojil kritiku proevropské politiky současného prezidenta Petra Pavla.
Zcela opačný názor vyjádřila paní Pavlína, která na demonstraci dorazila s dcerou. Přiznala, že se svým dětem snaží situaci v tehdejším Československu přiblížit a vysvětlit. „Připadá mi důležité připomínat si to, zvlášť v této době oslav demokracie a svobody,“ uvedla.
Prioritou je podle ní důraz na budoucnost příštích generací i samotného Česka. „Politikům bychom rádi vzkázali, ať myslí na budoucnost naši i našich dětí, přestanou hazardovat s bezpečností Česka a zadlužovat zemi,“ doplnila.
Po Národní se procházeli i členové českého skautu. Mezi zkušenými skauty byla také řada mladých, kteří na ulici rozdávali připínáčky s trikolórou a povídali si s lidmi. Jednou z nich byla i Anežka, která věří v důležitost oslav 17. listopadu.
„Znamená to pro mě svobodu slova a pohybu. Spousta skautů, kteří se protestů 17. listopadu účastnili, už mezi námi není, ale právě oni bojovali za tu svobodu. A i kvůli tomu, že byl skauting několikrát zakázaný, je pro mě důležité, že můžu aktivně skautovat, jezdit na mezinárodní akce a ukazovat ostatním lidem, že je to vlastně super organizace,“ řekla mladá skautka.
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Podpořila také nedělní demonstraci na Letné, v níž nevidí souvislost s dnešním svátkem. „Myslím si, že to padlo takhle dost náhodně dva dny před oslavou 17. listopadu. Nemyslím si, že to byl záměr,“ dodala.