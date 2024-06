Je fajn se o míru bavit, ale shodu na summitu o Ukrajině Pavel neočekává

Jednání ve Švýcarsku vychází především z plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který naopak jako jednu z podmínek míru uvádí stažení Rusů z okupovaných částí Ukrajiny včetně anektovaného Krymu. Prosazuje při tom stanovisko, že před jednáním s Rusy je třeba nejdříve bez ruské účasti vypracovat mírový plán se širokou mezinárodní podporou.

„Je to skutečně první možnost, jak se na co nejširší platformě bavit o podmínkách dosažení trvalého a spravedlivého míru na Ukrajině,“ řekl v sobotu na summitu Pavel s tím, že je moc rád, že se konference může zúčastnit. Věří, že se na ní podaří najít co nejširší shodu na základních principech a východiscích.„Určitě nebude dosaženo shody, jak nastolit mír na Ukrajině. Takovou ambici ani nemá,“ podotkl také o summitu, na němž bude mezi jinými chybět Rusko, které dalo opakovaně najevo, že o účast nestojí.

Jednání budou podle Pavla rozdělena do tří oblastí – jaderná bezpečnost, potravinová bezpečnost a svoboda plavby a humanitární otázky. Prezident je považuje za klíčové oblasti, na nichž se dokáže shodnout většina zemí světa. „V oblasti jaderné bezpečnosti, které spolupředsedá Česká republika, se podařilo zatím dosáhnout největšího pokroku,“ je přesvědčen Pavel.

Prezident tak v sobotu chyběl na inauguraci nového slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Ceremoniálu v prostorách Slovenské filharmonie v centru Bratislavy se mimo jiné zúčastnil bývalý český prezident Miloš Zeman či český expremiér a bratislavský rodák Andrej Babiš; oba ve slovenské prezidentské kampani podpořili Pellegriniho.

Výsledky jednání budou známé v neděli

V resortu na kopci Bürgenstock společný postup hledá delegace stovky zemí a mezinárodních organizací, přičemž asi polovina účastníků je z Evropy, oznámili švýcarští pořadatelé. Zastoupené jsou i Spojené státy, nedorazil však jejich prezident Joe Biden, zatímco Čína akci vynechala úplně.

Jednání se konají na pozadí pokračujících bojů, v nichž je aktuálně iniciativa na straně Rusů. Moskva summit kritizuje a v pátek sdělila, že její jednotky přestanou útočit na ukrajinská města a vesnice jen tehdy, když ukrajinští vojáci opustí čtyři ukrajinské regiony, které Rusko částečně kontroluje.

Dalším požadavkem ruského prezidenta Vladimira Putina je to, aby Ukrajina přestala usilovat o členství v NATO.

Výsledky víkendových jednání budou známé v neděli odpoledne. Scházet se účastníci začnou po sobotním poledni, přičemž ve 13:30 je na programu společné vystoupení Zelenského se švýcarskou prezidentkou Violou Amherdovou.