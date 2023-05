V Česku je nejvíc případů svrabu za 20 let. Důvodem je i pokles imunity

Lékaři v Česku zaznamenali letos do konce dubna 3 462 případů svrabu, což je nejvíc za posledních 20 let. Za první čtyři měsíce roku je jich víc než ve třech posledních letech před epidemií covidu-19 za celý rok. Počet případů už loni výrazně narostl na 5 276, letos je jich ale do dubna dvojnásobek než loni. vyplývá z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ).