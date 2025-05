Svou budoucnost vidí Češi optimisticky, mají ale strach z války a situace ve světě

Protože CVVM od ledna změnilo metodologii svých průzkumů, nejsou nynější výsledky srovnatelné z předchozími průzkumy.

Pokud jde o současnou situaci ve světě, 71 procent dotázaných hodnotilo negativně řešení konfliktů, podle více než poloviny je situace špatná také v mezinárodních vztazích, bezpečnosti a životním prostředí. Menší podíl (44 procent) hodnotil negativně světovou ekonomiku.

„Lidé od 55 let výše poněkud skeptičtěji hodnotí situaci ve všech dotazovaných oblastech s výjimkou globálních problémů v oblasti životního prostředí, kde jsou naopak skeptičtější lidé do 30 let. Vliv dosaženého vzdělání byl zjištěn pouze v oblasti ekonomiky, jejíž hodnocení se s rostoucím vzděláním zlepšuje. Ve všech oblastech situaci hůře hodnotí ti, kdo považují materiální podmínky své domácnosti za špatné. Lidé, kteří je považují za dobré, pak významně hodnotí situaci lépe,“ uvedli autoři průzkumu.

Tři čtvrtiny lidí pociťují nějaké obavy. Největší podíl (38 procent) se obává války. Jako reálnou bezpečnostní hrozbu lidé nejčastěji uváděli Rusko, poté USA a Čínu. Podstatně méně respondenti zmiňovali Ukrajinu.

Na budoucnost sebe a svých blízkých pohlíží převážně s optimismem 70 procent respondentů, ale budoucnost české společnosti, Evropy a lidstva vidí negativně 60 až 70 procent dotázaných.

Za lepší než jiné způsoby vládnutí považuje demokracii šest z deseti Čechů. Podle pětiny může být za určitých podmínek lepší autoritativní vláda a 15 procent se přiklonilo k odpovědí „pro lidi jako já je to jedno“.

Průzkum se uskutečnil od 14. do 26. března a zúčastnilo se ho 1037 obyvatel Česka starších 15 let.