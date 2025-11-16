Svobodní chtějí jednat s SPD a PRO o spolupráci pro další volby, řekl Vondráček

Svobodní se po říjnových volbách dostali do Sněmovny na kandidátce SPD ještě spolu s Trikolorou a PRO. Jsou tak součástí chystané vládní koalice ANO, Motoristů a SPD. V dolní komoře usedli šéf Svobodných Vondráček a také stranická odborná garantka pro finance a sociální věci Markéta Šichtařová. Patří do patnáctičlenného poslaneckého klubu SPD.
„Mnozí se chystají pokračovat ve spolupráci (v komunálních volbách). Senátní volby potřebují více koordinace z centrály. Probíhají diskuse. Nabízí se spolupráce, abychom netříštili síly a nebojovali proti sobě podobným programem. Budeme to ladit, aby byla šance uspět,“ řekl Vondráček.
Žádný dokument, který by předvolební spolupráci s hnutími upravoval, podle něj zatím neexistuje. Uvedl, že v obcích bude strana kandidátky s partnery vytvářet podle situace, stranická centrála nebude postup nařizovat.
Podle Rajchla budou komunální volby v příštím roce „základním kamenem“ pro případný další úspěch v dalších sněmovních volbách. „Komunální volby budou základem, kolem kterého se bude budovat úspěch ve volbách v roce 2029. Bez úspěchu v komunálních volbách nemáme šanci uspět v roce 29. Pojďme se na ně soustředit. Zopakujme model spolupráce,“ řekl na sněmu Svobodných Rajchl.
Na sněm dorazil lídr SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura. Řekl, že dosavadní „skvělá spolupráce“ teď vrcholí podílem na chystané vládní koalici. Podle Okamury jsou Svobodní přínosem v poslaneckém klubu SPD a programy hnutí a strany jsou totožné. Dodal, že se těší na další spolupráci.
Libor Vondráček se stal tento týden místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti a výboru ústavně-právního. Svobodní patří do patnáctičlenného poslaneckého klubu SPD. Na sněmu řekl, že se Svobodným podařilo dostat část jejich předvolebních záměrů do chystaného vládního programu.
Zmínil ukotvení ochrany hotovosti a české koruny v Ústavě, prosazování zákona o obecném referendu či snížení daní. Vypočítal třeba plánovaný pokles daní pro firmy z 21 na 19 procent, zastropování odvodů živnostníkům či zrušení koncesionářských poplatků. Strana před volbami odmítala třeba elektronickou evidenci tržeb, s níž vznikající kabinet počítá. Podle vedení Svobodných je to daň za společné vládnutí.
Na sněm Svobodných dorazily senátorky Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová. Jejich senátní kolega Zdeněk Hraba či šéfka Trikolory Zuzana Majerová se omluvili kvůli tomu, že na sobotním pohřbu kardinála Dominika Duky nastydli, řekl Vondráček.