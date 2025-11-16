Svobodní chtějí jednat s SPD a PRO o spolupráci pro další volby, řekl Vondráček

Strana Svobodní chce jednat s partnerskými hnutími SPD a PRO o spolupráci i pro senátní či komunální volby, uvedl předseda Svobodných Libor Vondráček na celorepublikovém sjezdu. Vyzval k tomu i šéf PRO Jindřich Rajchl. Podle lídra SPD Tomia Okamury byla dosavadní spolupráce skvělá.
Svobodní se po říjnových volbách dostali do Sněmovny na kandidátce SPD ještě spolu s Trikolorou a PRO. Jsou tak součástí chystané vládní koalice ANO, Motoristů a SPD. V dolní komoře usedli šéf Svobodných Vondráček a také stranická odborná garantka pro finance a sociální věci Markéta Šichtařová. Patří do patnáctičlenného poslaneckého klubu SPD.

„Mnozí se chystají pokračovat ve spolupráci (v komunálních volbách). Senátní volby potřebují více koordinace z centrály. Probíhají diskuse. Nabízí se spolupráce, abychom netříštili síly a nebojovali proti sobě podobným programem. Budeme to ladit, aby byla šance uspět,“ řekl Vondráček.

Pravici zvedá kdekdo. I Fiala, Rakušan či Clintonová, hájil šéf Svobodných Turka

Žádný dokument, který by předvolební spolupráci s hnutími upravoval, podle něj zatím neexistuje. Uvedl, že v obcích bude strana kandidátky s partnery vytvářet podle situace, stranická centrála nebude postup nařizovat.

Podle Rajchla budou komunální volby v příštím roce „základním kamenem“ pro případný další úspěch v dalších sněmovních volbách. „Komunální volby budou základem, kolem kterého se bude budovat úspěch ve volbách v roce 2029. Bez úspěchu v komunálních volbách nemáme šanci uspět v roce 29. Pojďme se na ně soustředit. Zopakujme model spolupráce,“ řekl na sněmu Svobodných Rajchl.

Komora potrestala Rajchla za práci advokáta. Za urážky političek platit nemusí

Na sněm dorazil lídr SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura. Řekl, že dosavadní „skvělá spolupráce“ teď vrcholí podílem na chystané vládní koalici. Podle Okamury jsou Svobodní přínosem v poslaneckém klubu SPD a programy hnutí a strany jsou totožné. Dodal, že se těší na další spolupráci.

Libor Vondráček se stal tento týden místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti a výboru ústavně-právního. Svobodní patří do patnáctičlenného poslaneckého klubu SPD. Na sněmu řekl, že se Svobodným podařilo dostat část jejich předvolebních záměrů do chystaného vládního programu.

Rozhádaný slepenec. Uvnitř malých stran na kandidátce SPD klíčí nespokojenost

Zmínil ukotvení ochrany hotovosti a české koruny v Ústavě, prosazování zákona o obecném referendu či snížení daní. Vypočítal třeba plánovaný pokles daní pro firmy z 21 na 19 procent, zastropování odvodů živnostníkům či zrušení koncesionářských poplatků. Strana před volbami odmítala třeba elektronickou evidenci tržeb, s níž vznikající kabinet počítá. Podle vedení Svobodných je to daň za společné vládnutí.

Na sněm Svobodných dorazily senátorky Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová. Jejich senátní kolega Zdeněk Hraba či šéfka Trikolory Zuzana Majerová se omluvili kvůli tomu, že na sobotním pohřbu kardinála Dominika Duky nastydli, řekl Vondráček.

