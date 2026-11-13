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Člen AfD i odsouzený politik. Svobodní pozvali do Prahy zástupce krajní pravice

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  12:07
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Volební štáb SPD. Libor Vondráček. (4. října 2025)

Volební štáb SPD. Libor Vondráček. (4. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Strana Svobodní pozvala do Prahy na konferenci o migraci zástupce evropské krajní pravice. Mezi hosty vystoupí slovenský europoslanec Milan Mazurek, který byl pravomocně odsouzen za rasistické výroky proti Romům, německý europoslanec Tomasz Froelich za AfD či Máté Tóth, místopředseda krajně pravicového maďarského hnutí Naše vlast.

Konferenci „Co bude po EU? Migrace, nebo remigrace?“ pořádá předseda Svobodných a koaliční poslanec Libor Vondráček. Uskuteční se v pátek v Praze v 18:30. Tématem konference bude podle oficiálního programu „budoucnost migrační politiky a to, co přijde po Evropské unii, jak ji známe dnes“.

Mezi hlavními hosty je slovenský europoslanec a člen hnutí Republika Milan Mazurek, kterého Nejvyšší soud Slovenské republiky v minulosti odsoudil za výroky vůči Romům. Na konferenci vystoupí také německý europoslanec Tomasz Froelich z krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) a Máté Tóth, jeden z místopředsedů krajně pravicového maďarského hnutí Naše vlast (Mi Hazánk).

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Vondráček jejich přínos označil za „velký“, protože očekává, že po příštích volbách budou hnutí Republika a AfD součástí vlád ve svých zemích. „Jejich názory jsou tak více než relevantní,“ řekl redakci iDNES.cz.

„Vybral jsem si hosty, kteří mají k tématu co říct, jsou populární ve svých zemích a spolupracují s evropskou frakcí Evropa suverénních národů,“ doplnil.

Odkázal se také na středeční Pochod nezávislosti v Polsku. Země si pochodem připomněla obnovu své nezávislosti v roce 1918, zapojily se do něj desetitisíce nacionalistů a stoupenců krajní pravice. Do jejich čela se postavil prezident Karol Nawrocki.

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„Za pravicově extrémní je v současnosti označován třeba pochod nezávislosti v Polsku, v jehož čele stál polský prezident. Na rozdíl od mnoha jiných manifestací po něm nebyl vyrabován ani jeden obchod a nebylo zapáleno ani jedno auto,“ okomentoval s tím, že podobné „nálepky“ pro něj ztrácejí váhu.

„Praha nácky nechce“

Proti konferenci se vyslovila organizace Praha je feministická. Před jejím zahájením pořádá na Malostranském náměstí protest s názvem Praha nácky nechce. „Akce je určena všem, kteří chtějí vyjádřit svůj nesouhlas s extremistickými názory a podpořit inkluzivní prostředí v hlavním městě,“ uvádí organizace na svém webu.

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Vymezila se také vůči účasti některých hostů, především Mazurka, a odkázala na jeho odsouzení soudem a následnou ztrátu poslaneckého mandátu. „Dobře víme, kdo se s ním přijde potkat. Do jeho pražského fanklubu patří třeba rasistický násilník odsouzený za vraždu Vlastimil Pechanec nebo zakladatel Národního odporu a neúnavný resuscitátor devadesátek Filip Vávra,“ sdělila dále organizace.

K protestu se připojila Strana zelených, která pořádání konference rovněž kritizuje. „Fašismu, rasismu, neonacismu a šíření nenávisti je třeba se stavět. V parlamentu i v ulicích. Zelení stojí na straně antifašismu. Nenávist není řešení, je to nástroj, jak rozdělit lidi. Proto se jí budeme stavět ve Sněmovně i na ulici,“ uvedla strana.

Svobodní jsou součástí klubu SPD, redakce iDNES.cz se proto ohledně pořádání konference obrátila s dotazy také na šéfa SPD Tomia Okamuru, do vydání článku nereagoval.

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