Konferenci „Co bude po EU? Migrace, nebo remigrace?“ pořádá předseda Svobodných a koaliční poslanec Libor Vondráček. Uskuteční se v pátek v Praze v 18:30. Tématem konference bude podle oficiálního programu „budoucnost migrační politiky a to, co přijde po Evropské unii, jak ji známe dnes“.
Mezi hlavními hosty je slovenský europoslanec a člen hnutí Republika Milan Mazurek, kterého Nejvyšší soud Slovenské republiky v minulosti odsoudil za výroky vůči Romům. Na konferenci vystoupí také německý europoslanec Tomasz Froelich z krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) a Máté Tóth, jeden z místopředsedů krajně pravicového maďarského hnutí Naše vlast (Mi Hazánk).
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Vondráček jejich přínos označil za „velký“, protože očekává, že po příštích volbách budou hnutí Republika a AfD součástí vlád ve svých zemích. „Jejich názory jsou tak více než relevantní,“ řekl redakci iDNES.cz.
„Vybral jsem si hosty, kteří mají k tématu co říct, jsou populární ve svých zemích a spolupracují s evropskou frakcí Evropa suverénních národů,“ doplnil.
Odkázal se také na středeční Pochod nezávislosti v Polsku. Země si pochodem připomněla obnovu své nezávislosti v roce 1918, zapojily se do něj desetitisíce nacionalistů a stoupenců krajní pravice. Do jejich čela se postavil prezident Karol Nawrocki.
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„Za pravicově extrémní je v současnosti označován třeba pochod nezávislosti v Polsku, v jehož čele stál polský prezident. Na rozdíl od mnoha jiných manifestací po něm nebyl vyrabován ani jeden obchod a nebylo zapáleno ani jedno auto,“ okomentoval s tím, že podobné „nálepky“ pro něj ztrácejí váhu.
„Praha nácky nechce“
Proti konferenci se vyslovila organizace Praha je feministická. Před jejím zahájením pořádá na Malostranském náměstí protest s názvem Praha nácky nechce. „Akce je určena všem, kteří chtějí vyjádřit svůj nesouhlas s extremistickými názory a podpořit inkluzivní prostředí v hlavním městě,“ uvádí organizace na svém webu.
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Vymezila se také vůči účasti některých hostů, především Mazurka, a odkázala na jeho odsouzení soudem a následnou ztrátu poslaneckého mandátu. „Dobře víme, kdo se s ním přijde potkat. Do jeho pražského fanklubu patří třeba rasistický násilník odsouzený za vraždu Vlastimil Pechanec nebo zakladatel Národního odporu a neúnavný resuscitátor devadesátek Filip Vávra,“ sdělila dále organizace.
K protestu se připojila Strana zelených, která pořádání konference rovněž kritizuje. „Fašismu, rasismu, neonacismu a šíření nenávisti je třeba se stavět. V parlamentu i v ulicích. Zelení stojí na straně antifašismu. Nenávist není řešení, je to nástroj, jak rozdělit lidi. Proto se jí budeme stavět ve Sněmovně i na ulici,“ uvedla strana.
Svobodní jsou součástí klubu SPD, redakce iDNES.cz se proto ohledně pořádání konference obrátila s dotazy také na šéfa SPD Tomia Okamuru, do vydání článku nereagoval.