V pondělí odvolala správní rada Správy železnic (SŽ) jejího generálního ředitele Jiřího Svobodu. Kriminalisté z NCOZ v minulém týdnu zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a SŽ na několika místech. Web iRozhlas.cz v pátek informoval, že kriminalisté ve Svobodově domě našli hotovost převyšující částku 80 milionů korun. Kromě toho měl mít bývalý šéf železnic také sbírku luxusních hodinek.
Svoboda tvrdí, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho otce a dědečka a odmítá, že by je získal z veřejných zakázek. „Do sídla SŽ si policie přišla pro některé dokumenty týkající se několika projektů a my jsme ihned u těchto projektů zahájili přípravu auditů. Výsledek mé domovní prohlídky ale s žádnou veřejnou zakázkou absolutně nesouvisí. V tomto ohledu mě únik informací z vyšetřovacího spisu a všechno, co po něm následovalo, obrovsky zasáhl. Bohužel nejen mě, ale i celou mou rodinu,“ uvedl Svoboda v rozhovoru pro deník E15.
Podle něj není možné, aby mohl nějakým způsobem ovlivňovat zakázky SŽ či ŘSD. „Obecně je schvalovací proces na SŽ několikastupňový a přípravě zakázek se věnuje mnoho odborníků na mnoha úrovních, ať již co do nastavení požadovaných kvalifikací či referencí, tak co do způsobu vyhlášení veřejné zakázky. V tomto procesu je nereálné, abych nějakou zakázku jakkoliv ovlivnil ve prospěch konkrétního dodavatele,“ řekl.
Odmítl také, že by byl jakkoliv spojen s advokátem Martinem Páskem či Jaroslavem Veverkou, kteří měli podle policie ovlivňovat některé zakázky na ŘSD a SŽ. Odpovídat jim měl pouze na dotazy týkající se možností, jak by se mohli stát dodavatelem SŽ v různých odvětvích.
Peníze jsou moje, tvrdí Svobodův otec
Redakci iDNES.cz se podařilo s otcem bývalého šéfa Správy železnic, Jiřím Svobodou starším, mluvit. Tvrdí, že peníze spořil celý život a tvrdě pracoval.
„Všechno jsou to moje peníze. Já jsem od čtrnácti let pracoval, šel jsem dělat do zemědělství, a když slyším z televize, co se teď řeší a říká, tak je mi na blití. Je to strašná gauneřina tohle, úplná gauneřina,“ prohlásil Svobodův otec.
„Převážná část úspor je ze zlata, které můj děda skryl před nacisty a po válce ho i nadále skrýval před komunisty. Mému otci o této historii řekla jeho matka až mnoho let poté, co jeho otec zemřel, konkrétně v roce 1968. Až po revoluci začal můj otec tento majetek zpeněžovat spolu s dalšími cennostmi. Taky mu vrátili v rámci restitucí velký majetek,“ uvedl bývalý šéf SŽ v rozhovoru.
Proč si objem peněz, který údajně patří jeho otci, Jiří Svoboda nechal doma v trezoru, vysvětluje svou dobrou finanční situací. „Dlouhodobě jsem vzhledem ke své finanční situaci neměl potřebu zajímat se o to, co bude z hlediska dědictví po otcově smrti. Až se začínajícími nemocemi otce jsem se jako jediný od něj dozvěděl o jmění, které za celý svůj život shromáždil. Později mě požádal, abych jeho jmění uschoval u sebe a podle jeho pokynů ho spravoval,“ řekl.