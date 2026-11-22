Tuzemské firmy se podílejí na více než 700 projektech Evropské kosmické agentury (ESA). O budoucnosti českého vesmírného programu a komerčního dobývání vesmíru diskutovali odborníci na konferenci Space2Business.
Svoboda už absolvoval první část výcviku ve Spojených státech. Na začátku září strávil přibližně dva týdny na Havaji a v dalších výcvikových centrech. Nyní čeká na dotvoření posádky, aby mohl pokračovat v přípravě. „Těšíme se, až budeme mít kompletní posádku a budeme moci zahájit velmi intenzivní výcvik,“ řekl. Od roku 2022 je členem záložního týmu astronautů ESA. Dosud působil také jako stíhací pilot českých vzdušných sil.
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Posledním československým kosmonautem ve vesmíru byl Vladimír Remek. Na oběžnou dráhu odletěl v roce 1978 v rámci programu Interkosmos. Svobodova mise má být podle představitelů ESA i českého vesmírného programu důležitá nejen pro samotnou účast českého astronauta, ale také pro vědu, průmysl a vzdělávání.
Na Mezinárodní vesmírnou stanici s sebou má Svoboda dopravit celkem třináct českých experimentů. Mezi nimi jsou například projekty zaměřené na výzkum rakoviny, biomedicínské technologie nebo manuálně ovládaní roboti. Experimentům má být vyhrazeno zhruba osmdesát hodin mise. Součástí programu budou také vzdělávací aktivity pro děti a mladistvé. „Jedním z hlavních cílů mé mise je zapojit do celého projektu hlavně studenty,“ doplnil Svoboda.
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České firmy se podílejí na stovkách projektů
Podle astronauta Evropské kosmické agentury a bývalého velitele Mezinárodní vesmírné stanice Franka De Winneho představuje česká mise příležitost také pro rozvoj domácího průmyslu. Vesmírný program podle něj nemá být pouze otázkou vědeckého výzkumu, ale také zdrojem nových technologií, pracovních míst a ekonomických příležitostí.
České firmy jsou nyní zapojeny do více než sedmi stovek projektů Evropské kosmické agentury. Tuzemský vesmírný průmysl tvoří také přes sedm desítek startupů. Pracují například na vývoji satelitů, navigačních systémů nebo technologií pro bezpečnost ve vesmíru.
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Česko navíc ročně přispívá v průměru sedmdesát milionů eur (více než 1,6 miliardy korun) do rozpočtu ESA. Jednou z hlavních priorit do budoucna je zvýšit návratnost těchto investic a zapojovat domácí společnosti do větších mezinárodních projektů. Posílit by se měla například spolupráce s Německem, Itálií, nebo dalšími zeměmi střední Evropy. Ambicí je také vývoj větších satelitů a účast na náročnějších vědeckých a technologických misích.
Do vesmíru se chystají i soukromé společnosti
Konference se věnovala také budoucnosti pilotovaných letů. Provoz Mezinárodní vesmírné stanice má podle současných plánů skončit v roce 2030. Její roli by postupně měly převzít komerční vesmírné stanice.
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Jednou ze společností, která na jejich vývoji pracují, je americká firma Vast. Ta se podílí také na přípravě Svobodovy mise a chce vybudovat komerční platformu na nízké oběžné dráze Země. Jejím cílem je umožnit dlouhodobou přítomnost lidí ve vesmíru a nabídnout prostor státním i soukromým astronautům.
Rozvoj komerčních stanic by podle společnosti mohl otevřít nové možnosti například pro výrobu v prostředí mikrogravitace. Dlouhodobé plány vesmírného průmyslu počítají také s rozvojem lidské přítomnosti na Měsíci.