Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Svíčky, věnce, květy. Za Dušičky si připlatíte, trhovci si však stěžují. Proč?

Kamila Bendová
  19:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Bendová KamilaMAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
32 fotografií
Tradiční návštěva hrobu na Svátek zesnulých bude letos o trochu dražší, a to nejen kvůli benzinu. Třeba cena hřbitovních svíček se zvedla průměrně o dvě koruny, což ale není tak citelné. I když zejména tento týden prodejci přicházejí s akčními cenami, i po slevě lidé zaplatí více než loni. Trhovci a drobní řemeslníci si ale stěžují, že Češi nakupují venku spíš jen jídlo.

Nejvíce zdražily umělé květinové vazby, a to bezmála o pětinu. Průměrná akční cena této dekorace je 121 korun, tedy o 20 korun víc. Svíčka v plastové nádobě (kalíšku či kelímku) vyjde aktuálně na bezmála 20 korun, což je o dvě koruny (11 procent) více než loni.

Cenu ovlivňuje především použitý materiál a doba hoření. Svíčky ve skleněných lampách a lucernách vyjdou oproti těm plastovým zhruba na dvojnásobek, tedy téměř 40 korun za kus. I v tomto případě jde zhruba o desetiprocentní meziroční nárůst ceny. A to i přes nárůst průměrné slevy z 12 na 17 procent.

Ceny živých květin, jako jsou tradiční chryzantémy nebo vřes, se naopak meziročně změnily jen nepatrně. Aktuálně stojí v průměru 71 korun, což je asi o tři koruny více než loni. Vyplývá to z analýzy akčních letáků sedmi největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční.

Dnes naposledy. Končí oblíbené trhy na městském stadionu, lidé sem chodili třicet let

Mimo řetězce se nabízí velký výběr dušičkového zboží i na trzích, kde se ceny liší podle velikosti města a místní kupní síly. Třeba v okresních městech vyjdou malé věnce z chvojí s přízdobou okolo 230 až 250 korun, větší mezi 270 až 300 korunami. Košíčky s chvojím a sušenými či umělými květinami podle velikosti stojí mezi 250 až 450 korunami.

Pán si dal práci, ale nekoupím

S Dušičkami souvisí i obecně špatné časy pro trhovce, kteří někdy i v dost velké zimě postávají na náměstích a nabízejí své vlastní výrobky – nejen pohřební věnce. I když zdražují, protože do ceny promítají čas na práci, lidé sice přijdou zboží okouknout, ale nakoupí spíš jen jídlo a pití.

Ručně vyšívané ubrusy a polštáře, oblečení i dřevěné dekorace. Drobní řemeslníci zaplnili v sobotu ráno v Janských Lázních celou kolonádu a doufali, že ideální podmínky pomohou prodat jejich výrobky. Do karet jim hrál slunečný den a spousta turistů i lázeňských hostů. Jenže většina lidí stánky obcházela obloukem, a proto druhý den nepřijela ani polovina stánkařů.

Halloween provětrává peněženky víc než Dušičky, i když ty „světí“ dvojnásobek lidí

„Občas někdo něco koupí, ale skoro se nevyplatí sem už jezdit. Velká část prodejců to dnes zabalila, protože včera skoro nic neprodali,“ popsal MF DNES muž, který vyřezává sběračky, prkýnka nebo sošky ze dřeva. Městu platí 500 korun na den.

„Kdybych prodal jen dvě prkýnka po dvou stovkách, jsem v minusu,“ dodal prodejce. Problém je, že lidé se sice rádi pokochají uměleckými výrobky, ale pokud už něco chtějí koupit, tak levněji než v supermarketu.

„Chápu, že se s tím dřevěným koníkem pán vyřezával nejmíň hodinu, ale já za to prostě víc než stovku nedám. To radši vnukovi koupím něco na zub,“ vysvětluje paní Marie, zatímco okukuje zpovzdálí sortiment.

Opravdová levandule

Stále větší tlak na cenu vnímají drobní výrobci i v případě oblečení, které se spíše řadí ke spotřebnímu zboží.

„Asi polovina zákazníků cíleně podporuje českou výrobu a vracejí se k nám. Další skupina se zastaví u stánku a ptá se, jestli si s tou cenou děláme srandu. A že si to samé koupí ve sportu za polovinu. Nenechají si vysvětlit, co stojí celý proces nákupu látek, střihy, ušití,“ popisuje paní Monika, která spolu s maminkou začala se šitím a prodejem při mateřské.

„Konkurence je tak velká, že bychom se tím neuživily, tak budu muset nastoupit do práce na plný úvazek a šití si nechat jen jako koníček,“ dodává Monika.

Tento trend kopíruje i vývoj inflace. Ceny zboží stagnují. Oděvy dokonce v srpnu zlevnily v porovnání s tím loňským o 2,9 procenta a obuv o 4 procenta.

EU chce zvýšit produkci paliv, trh s naftou může do příštího roku zůstat napjatý

„Z toho lze soudit, že lidé chodí na trhy a jarmarky spíše za zážitkem, než že by tam chtěli nakupovat zboží typu dekorací nebo oblečení. Levná móda z řetězců a rychloobrátkové zboží tento segment doslova drtí,“ řekl MF DNES ekonom Štěpán Křeček.

Do budoucna budou mít větší šanci prodejci jídla a pití, případně ti, kdo lidem nabídnou nějakou „atrakci“.

To potvrzují i sami stánkaři, kteří prodávají jídlo nebo alkohol. Třeba Lucie Chalupecká z Janských Lázní s manželem vyrábějí domácí limonády, prosecco a další nápoje. „Lidé jsou překvapení, že v tom je opravdová levandule, a rádi se vracejí. Oceňují, že v tom je nějaká přidaná hodnota, něco, co si jinde nekoupí,“ říká podnikatelka, která si na prodeje na trzích nestěžuje.

Zároveň však přiznává, že se musí snažit být levnější než konkurence. Půllitrovou limonádu dává za 50 korun, deci prosecca za 30 korun, což je na místní poměry „pod cenou“.

„Lidé chtějí trhy, ale nechtějí na nich utrácet“

Města, která chtějí vrátit život na veřejná prostranství a náměstí, se snaží pobízet trhovce alespoň nízkým nájemným. Třeba chrudimská radnice se snaží, aby trhy fungovaly každou středu a sobotu. Nájemné činí jen 20 korun za den a za metr čtvereční. Starosta František Pilný to vnímá spíše jako službu pro občany. Také v Čáslavi nebo Kolíně je nájemné spíše symbolické.

„Lidé chtějí trhy, ale nechtějí na nich utrácet. Jenomže stánkaři potřebují něco prodat, jinak už nepřijedou,“ říká starosta Kolína Michael Kašpar. Město se proto snaží lákat návštěvníky na různé atrakce, například v podobě hudebního programu. Doprovodné programy ale musí města zpravidla dotovat.

Třeba nedalekou Kutnou Horu stojí hudební „kulisa“ jen k adventním trhům ročně okolo milionu korun. Mělník vyjde organizace trhů včetně zajišťování programu okolo 300 tisíc korun ročně.

Řemeslníci a stavební firmy zdražovali. Další růst cen očekává většina z nich

„Měli jsme zde třeba flašinetáře, zpěváka s kytarou, košíkáře, dílny pro děti,“ vyjmenovala Zuzana Beníšková z mělnické radnice.

Město ale pořádání trhů vnímá jako komunitní záležitost. Na dušičkové, velikonoční a vánoční trhy platí trhovci 300 korun za den, během ostatních dopoledních trhů je částka nižší.

„Získat nové prodejce je bohužel čím dál tím složitější. Kupní síla v našem městě není asi taková, jakou by si představovali. Stále většina lidí dává přednost nákupům v řetězcích,“ říká Kateřina Stránská z radnice Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Problém je i v oslovení mladší generace, která už nemá vztah k tradicím a chce moderní design.

„Češi moc neutrácejí“

Někteří prodejci také doplácejí na nekalé chování svých kolegů, kteří věci sami nevyrábějí, ale jen přeprodávají cetky za neadekvátní cenu.

„Představa, že se na trzích prodává jen kvalitní zboží, je narušená a mnoho lidí tomu nevěří,“ dodává ekonom Křeček.

Lepší je situace v turistických lokalitách, kam zavítá větší množství cizinců. To potvrzuje i pán, který prodává poblíž chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře ručně tkané šály a tašky. „Češi moc neutrácejí, naštěstí tu projde hodně turistů,“ říká výrobce. Šála vyjde zhruba na 700 korun a na první pohled vypadá spíš jako umělecký kousek. „Jednu takovou dělám dvě hodiny, ale to lidi moc nezajímá,“ usmívá se prodejce.

Inflace v září poskočila na 2,5 procenta, hlavně kvůli energiím

Hlouběji do peněženek jsou Češi ochotní sáhnout, pokud jde o alkohol. „Na Svatováclavských slavnostech máme vždy obrovskou návštěvnost i tržby. Hlavně vinaři si pochvalují, že na žádné jiné slavnosti nejsou schopni prodat tolik vína. Byly tam fronty po celý den,“ uvedl již před časem starosta Kutné Hory Lukáš Seifert.

Nadějí pro drobné výrobce a řemeslníky je prodej přes internet nebo v kamenných prodejnách.

Paní Ilona Hovorková, která sama tvoří, se rozhodla v době covidových lockdownů dát dohromady další šikovné lidi a otevřela si v Heřmanově Městci na úpatí Železných hor Krámek u Rusalky ve formě řemeslného bazaru. „Chtěla jsem dát příležitost lidem, aby vyndali svoje výrobky ze šuplíků a poslali je dál,“ popsala MF DNES.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu v sobotu po půl páté ráno

Schůze Sněmovny (23. října 2026)

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků, zatím tedy jen v prvním čtení. Vláda chce, aby Česká televize a Český rozhlas byly...

Radecký zvítězil nad Napoleonem, dovezl do Vídně řízek. Císaře ale před smrtí naštval

Premium
Vojevůdce. Josef Václav Radecký se dožil 91 let, z toho 72 let strávil v...

Milovníci železnice říkají, že hranice bývalého Rakouska poznáte podle nádraží a jejich originální architektury. Dají se ale poznat i podle toho, kde najdete sochy, kavárny nebo ulice nesoucí jméno...

31. října 2026

Svíčky, věnce, květy. Za Dušičky si připlatíte, trhovci si však stěžují. Proč?

ilustrační snímek

Tradiční návštěva hrobu na Svátek zesnulých bude letos o trochu dražší, a to nejen kvůli benzinu. Třeba cena hřbitovních svíček se zvedla průměrně o dvě koruny, což ale není tak citelné. I když...

31. října 2026  19:02

Víkendových protestů ve Francii se zúčastnilo 320 tisíc lidí. Demonstruje se i v Německu

Sobotních protestů se na řadě míst Francie účastní přibližně 15 tisíc lidí,...

Sobotních protestů se na řadě míst Francie zúčastnilo přibližně 320 tisíc lidí, uvedlo francouzské ministerstvo vnitra. Situace je podle něj celkově klidná oproti minulé sobotě, zatčeno bylo na...

31. října 2026  16:32,  aktualizováno  18:51

Přijímačky krok za krokem. Jak se nejlépe rozhodnout, radí autorka projektu

Platforma Přijímačky krok za krokem pomůže budoucím středoškolákům s výběrem...

Přijímačky krok za krokem provedou žáky i rodiče kompletním výběrem oborů i tréninkem na přijímací zkoušky na střední školy. „Aby se člověk v datech a informacích vyznal, musí být tak trochu...

31. října 2026  18:33

Zelenskyj jednal s Erdoganem o mírových rozhovorech. Konat by se mohly v listopadu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že s tureckým...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jednal o připravovaných trojstranných rozhovorech mírových vyjednavačů ze Spojených...

31. října 2026  17:58

USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření

Moskevský park Caricyno.

Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...

31. října 2026  17:06

Čína touží po lepším hovězím. Sváží sperma od nejlepších býků

Elitní býk Utopia plemene Angus (28. září 2026)

Čína po několikaletém omezení dovozu znovu nakupuje genetický materiál ze zahraničí. Chce zlepšit kvalitu svého skotu, zvýšit produkci hovězího masa i mléka a omezit závislost na dovozu potravin....

31. října 2026

Polský prezident se vrátil kvůli sporu o ústavní soud. V budově došlo k potyčkám

Polský prezident Karol Nawrocki se vrátil ze své zahraniční cesty do Senegalu....

Polský prezident Karol Nawrocki vstoupil v noci na sobotu do budovy ústavního soudu. Budovu, v níž je shromážděna část soudců, hlídá kordon policistů. Nawrocki se kvůli krizi kolem ústavního soudu v...

31. října 2026  7:24,  aktualizováno  16:37

Kdo zabil Míšu Sikorovou? Před deseti lety měla premiéru seriálová událost Pustina

Pustina

Syrový obraz severočeské krajiny, soustředěné herecké výkony, propracovaný scénář a precizní režie. Těmito i dalšími kvalitami přikovalo diváky k obrazovkám osmidílné kriminálně-sociální drama...

31. října 2026  16:30

K EU se Srbsko zatím nepřipojí. Moskva je náš ochránce a partner, hlásá vítězné hnutí

Premium
Oslavy v Srbsku. Uprostřed studentský lídr Jovo Bakić, sociolog v politice.

Srbsko sice mění svoje vedení, ale jeho shovívavý vztah k Rusku zjevně zůstává. I to odhalilo nedávné vyjádření Jova Bakiće, zástupce protestního hnutí Studentská kandidátka. Jak totiž řekl v...

31. října 2026  16:08

OBRAZEM: Ulice v New Yorku zaplnila halloweenská výzdoba. Prohlédněte si zdejší domy

Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026)

New York se po roce opět proměnil v jedno velké halloweenské království. Ulice Brooklynu i Manhattanu zaplavily tisíce detailně propracovaných dekorací. Od obřích pavučin šplhajících po historických...

31. října 2026  16:07

V hotelovém bazénu v Indii zemřeli Slovák a Němec. Zřejmě je zabil elektrický proud

ilustrační snímek

V indickém Béngalúru zemřel v pátek večer v bazénu pětihvězdičkového hotelu 45letý Slovák a 57letý Němec, zřejmě po zásahu elektrickým proudem. Další dva muži, kteří se je pokoušeli zachránit,...

31. října 2026  15:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.