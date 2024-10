Moc mladá na revma, vyslechla si. Na vyšetření kloubů čekají pacienti měsíce

Nejen bolesti kloubů, ale i vyšší riziko zlomených kostí, plicní embolie nebo infekcí. To vše v Česku každý rok hrozí přibližně 3 000 nových pacientů, kteří se od lékařů dozví, že trpí revmatoidní artritidou. Na vyšetření se však čeká měsíce. To potvrzuje i příběh Jiřiny, která na správnou diagnózu čekala sedm let. Nyní je jednou z tváří Klubu Revma Ligy v Pardubicích.