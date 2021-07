Primátorka Karlových Varů: UNESCO přitáhne turisty, bojovali jsme 11 let

Máte ze zařazení na seznam světového dědictví UNESCO radost?

Určitě jsme za to rádi. Celý proces trval dlouhou dobu, podílela se na něm strašná spousta lidí. Myslím si, že to je odměna pro všechny zúčastněné, že se nám nominace proměnila v kladnou odpověď.

Co jste pro to museli udělat?

Nejsme to samozřejmě jen my, společně s námi bylo na seznam zařazeno i deset dalších lázeňských měst ze sedmi různých evropských zemí. Za Českou republiku tam jsou kromě Karlových Varů i Mariánské a Františkovy lázně. Celý proces trval přes jedenáct let, bylo potřeba splnit specifické požadavky.

To znamená co?

Museli jsme zpracovat plány local managementu, jasně říct, jak se chceme o všechny památky a o zdroje, které budou na seznam zapsány, starat. Jak to budeme implementovat a co pro to budeme dělat tak, abychom vše zachovali pro budoucí generace. Skutečně nešlo o práci, kterou zvládnete za rok. Muselo se domluvit jedenáct starostů z jedenácti měst a dát vše dohromady.

Co znamená zařazení na seznam světového dědictví do budoucna? Ovlivní to třeba pravidla staveb a rekonstrukcí?

V Karlových Varech určitě ne, protože už nyní je v daných zónách vyhlášena památková rezervace. Další omezení nepřijdou. Může to mít ale řadu pozitivních dopadů, ať už jde o rozvoj infrastruktury, rozvoj podnikání a další příležitosti. Současně to bude znamenat příliv dalších turistů. Je ale třeba to dobře uchopit tak, abychom byli schopni nalákat turisty na delší pobyty a ne pouze na ty krátkodobé, tedy jedno- nebo dvounoční.

Vnímají to pozitivně i běžní obyvatelé města?

Informace, které mám, jsou většinou pozitivní. Objevují se ale samozřejmě i ty negativní. Je to spíše způsobené tím, že si lidé říkají, že si už nebudou moci vyměnit okna nebo třeba postavit dům. Jak jsem ale říkala, to nejde už nyní. Kvůli UNESCO se pravidla nijak nezpřísnila, již nyní na vše dohlíží památkový ústav.

Já věřím, že to je naopak skvělé. Že si nyní budeme to prostředí centra města více hlídat, budeme se o kolonády nebo prameny lépe starat tak, abychom je zachovali pro budoucí generace a aby i ony mohly mít z památek užitek. Aby to nebylo zakonzervováno v čase, ale aby to žilo.

Čekáte nárůst počtu turistů?

Zápis na seznam světového dědictví UNESCO, jsme patnáctá památka v rámci České republiky, je přínosem nejen pro Karlovy Vary, ale i pro celou zemi. Určitě předpokládáme, že budeme mít více návštěvníků i větší přínos do pokladen jednotlivých podnikatelů a do městské kasy.

Jsme zejména lázeňské město. To, co je zapsané na seznam světového dědictví, je i lázeňství jako takové. Není to tedy jen o tom, aby sem lidé přijeli a vyfotili si nějakou hmotnou památku. Je to i o procesu, kterým lázeňství probíhá.

Různé léčebné kůry, pití pramenů, promenády, následné procházky, terapeutická krajina. Je tam více faktorů a já doufám, že se nám podaří, abychom lidi přesvědčili o tom, že lázeňství má v jejich životě svůj význam a že je potřeba se o své zdraví starat i v rámci prevence.

Zápis na seznam UNESCO Nominaci společně připravily Belgie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Velká Británie a Česká republika.



Tvoří ji jedenáct významných lázeňských měst, kromě Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní jde o BadenBaden, Bad Ems, Bad Kissingen, Baden u Vídně, Bath, Montecatini Terme, Spa a Vichy.

Jak pandemie dopadla na turismus v Karlových Varech?

Negativní dopad byl velký. Přišli jsem o téměř sto procent byznysu. Karlovy Vary nikdy nebyly cíleny na české klienty, ale z devadesáti nebo z osmdesáti procent na zahraniční klientelu.

V rámci české klientely to byly většinou korporátní pobyty, tedy různé kongresy, semináře a konference. Tím, že pandemie zastavila veškeré cestování, tak jsme ze dne na den přišli o celkový byznys. Nejen, že to dopadlo na podnikatele, na zaměstnanost, ale samozřejmě i na městskou kasu. Jen za rok 2020 jsme měli výpadek zhruba 150 milionů korun.

A jak to je nyní?

Aktuálně je situace, a to ji mám zmapovanou z dnešního rána, velmi dobrá. Respektive se zlepšila oproti tomu, jak to bylo před měsícem. Samozřejmě nám stále chybí zahraniční klienti, ale díky kulturnímu létu a všem programům, které jsme pro návštěvníky na letošní prázdniny připravili, hlásí hotely i 70procentní obsazenost. Z toho máme obrovskou radost.

Naučila vás tato zkušenost něco? Začnete třeba více mířit na české turisty?

Pandemie nám jasně ukázala možnost určitého restartu. Za minulé léto jsme měli extrémní počet českých návštěvníků. Byla to pro nás ukázka toho, že máme českému návštěvníkovi co nabídnout. Že spousta lidí, která žije v Čechách, po dlouhé době znovu objevila Karlovy Vary jako destinaci nejen pro starší lidi, ale také jako město, ve které mají lidé možnost sportovně či kulturně vyžít. Je to pro nás důležité a snažíme se na to navázat. Věřím, že Češi objeví lázeňství a léčebnou kůru a budou se v budoucnosti vracet i na delší dobu.