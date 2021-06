Cichanouské jsem nemohl položit dotaz, protože jsem muž, tvrdí Čunek

Podle Čunka měla Cichanouská velmi hezké vystoupení, během kterého odpověděla i na několik dotazů. „Také jsem měl jeden připravený, bohužel jsem se nesměl zeptat. Ptát se totiž mohli jen předem vybraní a to jen ženy senátorky. Jedna kolegyně měla snahu vyzdvihnout její postoj ve světle genderové ideologie,“ napsal na svůj Facebook.

„Myslím si, že Senát by se měl chovat dospěle a neměl by naskakovat na tato líbivá témata, která dnes vládnou světu. Máme demokratické volby, v kterých si občané vybírají své zástupce. Nerozlišujme neustále na muže a ženy, rozlišujme na ty, kteří svou práci dělají dobře a kteří špatně. To bude ta rovnoprávnost,“ napsal Čunek.



S tvrzením však nesouhlasí senátor Pavel Fischer, který měl podle mluvčí Senátu debatu řídit. Podle něj je standardním postupem, že se při zahraničních návštěvách počet a jména tazatelů domlouvají předem.



„V Senátu se nedělíme podle pohlaví, ale podle senátorských klubů. Vše se předem řešilo na Organizačním výboru, který doporučil klubům, aby pro diskuzi navrhly své zástupce. Jméno pana senátora Čunka mezi nimi nebylo, nevím proč. Každá senátorka a každý senátor se mohli přihlásit také přímo u mne, některé jsem také osobně oslovoval,“ uvedl Fischer pro portál iDNES.cz



Dodal zároveň, že při oficiálních přijetích potkávala Cichanouská samé muže, v čemž nevidí žádný problém.

Mluvčí Senátu Sue Nguyen celou událost nechtěla komentovat. Senátoři se podle ní domlouvali mezi sebou a k záležitosti nemá bližší informace. “Senátorů je 81. Každý může podávat prohlášení k jakékoli otázce. Žádné oficiální prohlášení zatím není v plánu,” uvedla na dotaz redakce iDNES.cz

Cichanouská ve svém projevu vyzvala Českou republiku, aby zaujala důsledné stanovisko vůči nelegitimnímu režimu Alexandra Lukašenka. Po vystoupení opoziční lídryně Senát přijal usnesení, ve kterém vyzval běloruskou vládu k propuštění novináře a opozičního aktivisty Ramana Prataseviče a jeho partnerky Sofiji Sapegaovouvšech a všech politických vězňů. Požádal také o uvalení dalších sankcí EU a NATO na Lukašenkův režim.