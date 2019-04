Aplaus pro Svěráka. Pomohl Smoljakovi a přál mu, ať pomůže vrátit kyvadlo

„Jsem strašně rád, že nejstarší syn mého přítele a celoživotního spolupracovníka Ladislava Smoljaka se stal senátorem, protože bych za něj ruku do ohně. Já ho znám od doby, kdy se narodil, dýl to nejde,“ řekl Svěrák delegátům republikového sněmu STAN.

„Doufám, že i on přispěje k tomu, co STAN chce podle mě, jak vás vnímám, vrátit to kyvadlo od populismu k inteligentní moudré demokracii.“ řekl Svěrák.



„To je tak hezké začít předsednickou roli tím, že začnu konzumovat ty úspěchy, za kterými ještě nestojím,“ komentoval volební úspěch Smoljaka v senátních volbách v Praze 9 nový předseda STAN Vít Rakušan.

Díky výhře Smoljaka nad kandidátem ODS Janem Jarolímem se zároveň klub Starostové a nezávislí stal s 19 členy nejsilnějším v Senátu. Dosud byla remíza mezi STAN a ODS.

„Dycky STAN,“ řekl na pódiu David Smoljak v narážce na populární televizní seriál Most. „Na pokraji smrti vyčerpáním, na pokraji smrti umrznutím, ale stálo to za to,“ žertoval také volnou parafrází ze hry Dobytí severního pólu, díla jeho otce a Zdeňka Svěráka.