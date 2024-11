Přehnané laskavosti jsem se jen obtížně zbavoval. Jehovista popsal odchod ze sekty

Napsali román Jehovista pod pseudonymem Martin Sodoma. Skrývá se za ním dvojice přátel Vojtěch Domlátil a Ivan Sobička, kteří se pro členy této církve stali odpadlíky, s nimiž teď nikdo z jejich bývalých soukmenovců nesmí mluvit. Jaké to je, prožít půlku života v náboženské organizaci, již někteří nazývají sektou? Jak se „pilní mravenci“, kteří po světě šířili „velkou pravdu“, po odchodu od Svědků Jehovových postupně proměňovali ve svobodné osobnosti a individuality? V čem se nejvíc změnili? Co pro ně bylo nejtěžší v našem světě, který předtím vnímali jako ten „Satanův“? A co o Svědcích jednou řeknou svým dětem? | foto: Petr Topič, MAFRA