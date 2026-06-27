Svědkové Jehovovi zaplnili O2 arenu. Církev se mění, transfuze je ale stále tabu

V Praze se po dvaceti letech koná celonárodní sjezd Náboženské společnosti Svědků Jehovových. Na třídenní kázání o Kristu, štěstí či na křest v bazénu dorazilo do O2 areny přes 10 tisíc členů. Církev delší dobu čelí úbytku věřících, podle svých slov ale změnila přístup k exčlenům, částečné ztráty nahrazuje také stoupenci ze zahraničí.
Pro církev jde o velkou slávu. Regionální sjezd všech 200 sborů na území České republiky se koná po 20 letech, naposledy k tak velkému shromáždění došlo na strahovském Stadionu Evžena Rošického v Praze. Církev udává přes 17 tisíc aktivních členů.
„Naším cílem není být příjemní veřejnosti, ale chceme být příjemní bohu.“
Jan Škoulamluvčí svědků Jehovových