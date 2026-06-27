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Svědkové Jehovovi zaplnili O2 arenu. Církev se mění, transfuze je ale stále tabu

Matěj Svěrák
Josef Dyntr
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Svědkové Jehovovi se sešli v pražské O2 areně, kde mají třídenní sjezd....

Svědkové Jehovovi se sešli v pražské O2 areně, kde mají třídenní sjezd. Očekávají účast až 13 tisíc lidí, podobně velké setkání českých členů církve se koná poprvé od roku 2006, kdy se setkání konalo na strahovském stadionu Evžena Rošického. (26. června 2026) | foto: Josef DyntrMF DNES

Svědkové Jehovovi se sešli v pražské O2 areně, kde mají třídenní sjezd....
Svědkové Jehovovi se sešli v pražské O2 areně, kde mají třídenní sjezd....
Svědkové Jehovovi se sešli v pražské O2 areně, kde mají třídenní sjezd....
Svědkové Jehovovi se sešli v pražské O2 areně, kde mají třídenní sjezd....
32 fotografií
V Praze se po dvaceti letech koná celonárodní sjezd Náboženské společnosti Svědků Jehovových. Na třídenní kázání o Kristu, štěstí či na křest v bazénu dorazilo do O2 areny přes 10 tisíc členů. Církev delší dobu čelí úbytku věřících, podle svých slov ale změnila přístup k exčlenům, částečné ztráty nahrazuje také stoupenci ze zahraničí.

Pro církev jde o velkou slávu. Regionální sjezd všech 200 sborů na území České republiky se koná po 20 letech, naposledy k tak velkému shromáždění došlo na strahovském Stadionu Evžena Rošického v Praze. Církev udává přes 17 tisíc aktivních členů.

„Naším cílem není být příjemní veřejnosti, ale chceme být příjemní bohu.“

Jan Škoulamluvčí svědků Jehovových

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