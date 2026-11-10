Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Matou starým lidem hlavu.” Čeští komunisté spoluvlastní budovu s jehovisty

Matěj Svěrák
Kateřina Vaníčková
,
  13:58
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie40 Premium

Svědkové Jehovovi v Českém Krumlově spoluvlastní budovu s KSČM. Obě organizace zde mají svá sídla. (22. října 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Represe, pronásledování, vykonstruované procesy či propadnutí majetku. Vztahy mezi českými komunisty a svědky Jehovovými poznamenaly staré křivdy i antipatie. Na první pohled to jsou „přirození nepřátelé“, avšak na jihu Čech fungují v chladné kooperaci. Spoluvlastní totiž budovu, v níž sídlí okresní výbor KSČM i modlitebna svědků Jehovových. Redakce iDNES.cz kuriózní sousedské soužití prozkoumala.

Na kraji poklidného sídliště v Českém Krumlově stojí podlouhlá kvádrovitá stavba s výrazným černým nápisem „sál Království svědkové Jehovovi “. Věřící prostor využívají k náboženským setkáním a bohoslužbám, adresa slouží také jako komunitní centrum.

Při bližším pohledu je za modlitebnou svědků Jehovových vidět o něco menší část budovy, v níž naopak sídlí stranické orgány místních komunistů. Ti zde mají vlastní „Společenské centrum“, jak prozrazuje cedule nad vchodem.

Je tady docela klid. O komunistech moc nevím, jsou nenápadní, ale u jehovistů, když mají setkání, je i padesát aut.

Miloš Bartošsenior ze sousedství

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Podpora Ukrajiny není filantropie, řekl Pavel po jednání s prezidentem Maďarska

Prezident Petr Pavel a maďarský prezident András Baka na tiskové konferenci po...

Maďarsko a Česko mají podle prezidenta Petra Pavla velice podobný pohled na bezpečnost Evropy a nutnost pokračování podpory Ukrajiny vnímají ne jako filantropii, ale jako strategickou investici do...

10. listopadu 2026  11:28,  aktualizováno  14:18

„A Kuba žije?“ Policista po nabytí vědomí dojal Poláky, oba hrdinové z Krakova už se viděli

Policisté zajišťují stopy a prohledávají okolí na místě činu den po střelbě v...

Poté, co se policisté Jakub Kulik a Artur Morański postavili teroristovi z Krakova, skončili oba v kómatu. A právě věta, kterou druhý z nich vyslovil okamžitě po probuzení, nyní dojímá Poláky. „A...

10. listopadu 2026  14:18

Čepice Večerníčka a dopisy poslancům. Studenti protestují na podporu ČT a rozhlasu

Přímý přenos
Studenti ze stavební fakulty ČVUT protestují proti rušení poplatků za Českou...

Vysokoškolští studenti dnes opět protestují proti změně financování veřejnoprávních médií. Akce se konají v Praze i dalších městech, v metropoli vyvrcholí v symbolických 16:36 hodin demonstrací na...

10. listopadu 2026  10:41,  aktualizováno  14:11

ScreenVoice slaví pět let. Platforma přináší data a trendy z televizního trhu

Asociace komerčních televizí nově spustila pro podporu marketingových aktivit...

Platforma ScreenVoice, kterou Asociace komerčních televizí (AKTV) spustila v roce 2021, přináší už pět let českému mediálnímu trhu aktuální informace, inspiraci, výzkumy i původní obsah zaměřený na...

10. listopadu 2026

„Matou starým lidem hlavu.” Čeští komunisté spoluvlastní budovu s jehovisty

Premium
Svědkové Jehovovi v Českém Krumlově spoluvlastní budovu s KSČM. Obě organizace...

Represe, pronásledování, vykonstruované procesy či propadnutí majetku. Vztahy mezi českými komunisty a svědky Jehovovými poznamenaly staré křivdy i antipatie. Na první pohled to jsou „přirození...

10. listopadu 2026  13:58

Plameny zachvátily přístřešek u rodinného domu, spícího majitele budili strážníci

Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli...

Před pořádnou výhní způsobenou požárem přístřešku v zahradě v pardubické části Ohrazenice museli strážníci ochránit evakuací obyvatele blízkých domů. Díky nasazení hasičů se podařilo požár rychle...

10. listopadu 2026  13:55

Frustrované Rusko po neúspěších na frontě zesiluje údery na civilní cíle

Z podzemního krytu v areálu školy v obci Komyšuvacha v Záporožské oblasti...

Přibývající barbarské útoky na ukrajinské školy či nemocnice jsou podle expertů důsledkem rostoucí frustrace Ruska z neúspěchů na frontě. A také rekordních ztrát, které jen v říjnu překonaly hranici...

10. listopadu 2026  13:54

Ševčíka kvůli výkřikům o menopauze čeká řízení. Těším se, Šebelová lže, reaguje

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke...

Mandátový a imunitní výbor zahájí disciplinární řízení s poslancem za SPD Miroslavem Ševčíkem kvůli jeho výrokům o menopauze, kterými častoval poslankyni STAN Michaelu Šebelovou. Redakci iDNES.cz to...

10. listopadu 2026  11:44,  aktualizováno  13:48

Zbraň jménem Dněpr. Rusko má novou strategii, chce rozdělit Ukrajinu vedví

Premium
Následky ruského úderu na kyjevský most přes řeku Dněpr (4. října 2026)

Ruské síly nepřestávají v útocích na ukrajinské mosty, které se jim daří zasahovat díky modifikacím svých zbraní. Omezují tak možnosti civilistů přejít z jedné oblasti do druhé a ohrožují i...

10. listopadu 2026  13:41

Vyhrožuje, vydírá. Babiše a Fica nahněval Merzův požadavek ohledně Ukrajiny

Společné jednání členů české a slovenské vlády. Na snímku předsedové české a...

Premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš a Robert Fico se ohradili vůči výzvě německého kancléře Friedricha Merze, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku...

10. listopadu 2026  12:26,  aktualizováno  13:40

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

„Jede se schovat.“ Opozice tepe Babiše za neúčast na oslavách 17. listopadu

Předseda ODS Martin Kupka hovoří na schůzi Sněmovny (6. listopadu 2026)

Opozice ostře kritizuje rozhodnutí premiéra Andreje Babiše (ANO) nezúčastnit se oslav 17. listopadu. Premiér bude v té době spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany...

10. listopadu 2026  11:04,  aktualizováno  13:38

V Abú Zabí začaly rozhovory o Ukrajině. Řeší se i bezpečnostní rámec pro Evropu

Jared Kushner, ministr zahraničních věcí Spojených arabských emirátů šejk...

Ve Spojených arabských emirátech v úterý začaly dvoudenní americko-rusko-ukrajinská jednání o ukončení války. Ukrajinský vyjednavač a šéf civilní rozvědky Rustem Umerov informoval o úvodní schůzce se...

10. listopadu 2026  7:58,  aktualizováno  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.