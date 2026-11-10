Na kraji poklidného sídliště v Českém Krumlově stojí podlouhlá kvádrovitá stavba s výrazným černým nápisem „sál Království svědkové Jehovovi “. Věřící prostor využívají k náboženským setkáním a bohoslužbám, adresa slouží také jako komunitní centrum.
Při bližším pohledu je za modlitebnou svědků Jehovových vidět o něco menší část budovy, v níž naopak sídlí stranické orgány místních komunistů. Ti zde mají vlastní „Společenské centrum“, jak prozrazuje cedule nad vchodem.
Je tady docela klid. O komunistech moc nevím, jsou nenápadní, ale u jehovistů, když mají setkání, je i padesát aut.