Mezi obžalovanými je i bývalý primátorův náměstek Petr Hlubuček (dříve STAN). Vinu odmítají.
Skupina vedená Redlem podle státního zástupce Adama Borguly přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Zlínský podnikatel údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Jemu i Hlubučkovi hrozí vysoké tresty vězení.
Knížek vypověděl, že ze skupiny spolupracoval s podnikatelem Pavlem Dovhomiljou, který v kauze uzavřel dohodu o vině a trestu a byl už odsouzen k podmíněnému a peněžitému trestu. S dalšími členy se potkával u Redla v bytech nebo na večírcích.
„Věděl jsem, že se tam rozdělují peníze, ale neúčastnil jsem se toho,“ prohlásil. Bývalý náměstek VZP uvedl, že dříve pracoval u Dovhomilji ve firmách, zabýval se informačními technologiemi.
Komunikace přes šifrovaný telefon
Nejprve zlínského podnikatele vnímal jako konkurenta Dovhomilji v boji o vliv v pražském dopravním podniku, později už jako jeho spolupracovníka. Na jednáních, kterých se Knížek účastnil, se podle něj probíraly zakázky DPP. On sám také probíral s Hlubučkem jeho politickou kampaň. Bývalý náměstek VZP také připustil, že několikrát komunikoval přes šifrovaný telefon.
Knížek figuruje v případu hospodaření ve VZP, který přes Dovhomilju s kauzou Dozimetr souvisí. Oba muži uzavřeli s Borgulou dohody o vině a trestu, které ale soud neschválil. Soudce Milan Rossi trvá na tom, že je potřeba muže znovu vyslechnout a zjistit, zda si skutečně zasloužili postavení spolupracujícího obviněného. Žalobce, Knížek i Dovhomilja si podali proti rozhodnutí stížnost.
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Ve věci je stíhán také bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr, který však dohodu neuzavřel. Policie trojici stíhá kvůli podezření z úplatku 200 tisíc korun v souvislosti se zakázkou VZP, která se týkala zpracování dokumentace. Šnajdr vinu v minulosti popřel.
V kauze Dozimetr klade obžaloba mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Redlovi navrhl žalobce uložit desetiletý a Hlubučkovi osmiletý trest vězení.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
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5. října 2026