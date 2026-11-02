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Redl byl šéf kluků, kteří chtěli mít vliv v DPP, řekl soudu svědek v kauze Dozimetr

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  16:42
Bývalý náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Tomáš Knížek v pondělí u hlavního líčení v kauze Dozimetr potvrdil existenci skupiny, která měla vliv na dění v pražském dopravním podniku (DPP). Vedoucí úlohu ve skupině měl podle něj zlínský podnikatel Michal Redl, který se spolu s dalšími pěti muži zpovídá z rozsáhlé korupce v DPP.

Soudy

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Mezi obžalovanými je i bývalý primátorův náměstek Petr Hlubuček (dříve STAN). Vinu odmítají.

Skupina vedená Redlem podle státního zástupce Adama Borguly přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Zlínský podnikatel údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Jemu i Hlubučkovi hrozí vysoké tresty vězení.

Knížek vypověděl, že ze skupiny spolupracoval s podnikatelem Pavlem Dovhomiljou, který v kauze uzavřel dohodu o vině a trestu a byl už odsouzen k podmíněnému a peněžitému trestu. S dalšími členy se potkával u Redla v bytech nebo na večírcích.

„Věděl jsem, že se tam rozdělují peníze, ale neúčastnil jsem se toho,“ prohlásil. Bývalý náměstek VZP uvedl, že dříve pracoval u Dovhomilji ve firmách, zabýval se informačními technologiemi.

Zlínský podnikatel Michal Redl u obvodního soudu pro Prahu 9, který projednává kauzu Dozimetr. (9. června 2026)
U soudu v kauze Dozimetr je přítomen Michal Redl. (13. dubna 2026)
U soudu v kauze Dozimetr je přítomen Michal Redl (vpravo). (13. dubna 2026)
U soudu v kauze Dozimetr je přítomen Michal Redl (vpravo). (13. dubna 2026)
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Komunikace přes šifrovaný telefon

Nejprve zlínského podnikatele vnímal jako konkurenta Dovhomilji v boji o vliv v pražském dopravním podniku, později už jako jeho spolupracovníka. Na jednáních, kterých se Knížek účastnil, se podle něj probíraly zakázky DPP. On sám také probíral s Hlubučkem jeho politickou kampaň. Bývalý náměstek VZP také připustil, že několikrát komunikoval přes šifrovaný telefon.

Knížek figuruje v případu hospodaření ve VZP, který přes Dovhomilju s kauzou Dozimetr souvisí. Oba muži uzavřeli s Borgulou dohody o vině a trestu, které ale soud neschválil. Soudce Milan Rossi trvá na tom, že je potřeba muže znovu vyslechnout a zjistit, zda si skutečně zasloužili postavení spolupracujícího obviněného. Žalobce, Knížek i Dovhomilja si podali proti rozhodnutí stížnost.

„Žádné uchechtávání.“ Obhájci a obvinění v kauze Dozimetr grilovali Marvanovou

Ve věci je stíhán také bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr, který však dohodu neuzavřel. Policie trojici stíhá kvůli podezření z úplatku 200 tisíc korun v souvislosti se zakázkou VZP, která se týkala zpracování dokumentace. Šnajdr vinu v minulosti popřel.

V kauze Dozimetr klade obžaloba mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Redlovi navrhl žalobce uložit desetiletý a Hlubučkovi osmiletý trest vězení.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

5. října 2026

Soudy

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