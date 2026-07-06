Jak jste se dostala ke svědkům Jehovovým?
Dávno před mým narozením rodičům zemřelo novorozeně. Mamka pak potkala v tramvaji paní, která byla od svědků, a ta nabídla řešení těžké životní situace: „Jednou budou všichni vzkříšeni,“ řekla. Takže taková běžná scéna z konce 60. let 20. století. Já se pak v podstatě narodila do svědkovské rodiny.
Nechápu to dodnes, ale opravdu jsme to tehdy vydrželi bez sexu až do svatby. Byli jsme mladí. Svědkové jsou do toho teď tak trochu tlačení, aby se vdávali nebo ženili čím dál mladší.