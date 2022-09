Když omezíme služby, odpovědnost za to ponese vláda, varuje Svaz měst a obcí

Dá se říci, že malé obce obecně budou postiženější než ty větší?

Navýšení provozních nákladů pro ně bude znamenat mnohem větší problém, protože nebudou moci tolik investovat nebo obnovovat infrastrukturu. V nejzazším případě hrozí omezení kvality dosud poskytovaných veřejných služeb. V menších obcích je totiž nejobvyklejší občanskou vybaveností školka a škola. Pokud na to nebude dostatek prostředků, nemají už co dalšího uzavřít. Kromě veřejného osvětlení.

Řešilo se, že hrozí nárůst kriminality v souvislosti s omezením veřejného osvětlení?

Ano, jsme si vědomi, že jak by se omezovalo veřejné osvětlení, k nárůstu vandalismu, kriminality a obecně ohrožení bezpečnosti dojít může. Rozhodnutí, kdy si máme vybrat, zda provozovat veřejné osvětlení, školskou infrastrukturu nebo domy pro seniory, není pro žádného starostu jednoduché. Ale veřejné osvětlení bude jedna z těch prvních věcí, která se odpojí.

Zabývali jste se také nejohroženějšími skupinami, na které krize dopadne?

To jsou právě děti, senioři, kterým se budeme do poslední chvíle snažit zajistit služby, které pro ně poskytujeme, ať už se jedná o školská zařízení nebo sociální bydlení.

Věříme ale, že k tomu nedojde a že takový scénář nenastane. Ale ze strany státu opravdu musí přijít garance, že bude dodávána energie za stabilizovanou cenu bez výkyvů. Noční můrou je pro nás to, že dodavatel může ze dne na den říct, že vám za týden nebo za měsíc energii nedodá.

Svaz měst a obcí Svaz měst a obcí sdružuje v republice na 2 777 obcí, tedy 44,29 procent z celkového počtu. Členské obce zastupují přes 8,5 milionu obyvatel.

Ohroženější skupinou také budou seniorky nebo matky samoživitelky. Věnovali jste se také genderovým aspektům, které přinese energetická krize?

Do této úrovně jsme nešli, musíme se nyní problémem zabývat z plošnějšího pohledu. Tyto individuální aspekty poté řeší pověřené instituce, ať už sociální odbory nebo úřady práce, se kterými ohroženější skupiny komunikují v konkrétních případech a situacích.

Na které kraje budou mít opatření největší dopad?

Jedná se o plošnou záležitost, ale pokud to provážeme se sekundárními dopady, jako je zaměstnanost, kriminalita nebo vandalismus, bohužel se to může promítnout do krajů, které jsou už nyní strukturálně zatížené, jako například Ústecký, Karlovarský nebo Moravskoslezský kraj.

Na tiskové konferenci jste kritizovali vládu, která s vámi nekomunikuje. Máte připravené strategie, jak jí „dát nůž na krk“, pokud se situace nezlepší?

Vládě se nůž na krk dává dost těžce, navíc k tomu nechceme přistupovat. V této chvíli pouze avizujeme, že pokud nezačnou jednat a přijímat kroky, respektive plánovat kroky ve spolupráci s námi, dojde to k tomu, že začneme některé služby skutečně omezovat. S tím, že odpovědnost nebude na nás, ale na nich. Pak budou muset přijít s adekvátní reakcí, jak uvést občanské služby zpět do provozu. Toto je ten nejzákladnější moment, kdy si vláda musí uvědomit, že pokud nezakročí, na městech a obcích hrozí, že se nebudou provozovat tyto základní služby.

Naše rezervy to navíc skutečně nevytrhnou. Máme je alokované zejména na investice. Ve chvíli, kdy je nerealizujeme, můžeme část rezerv vypustit do provozu. Největší pochybení by bylo nečerpat evropské dotační prostředky, na kterých vláda lpí.

V některých německých městech během léta přijali nejrůznější úsporná opatření, například zrušení možnosti sprchovat se teplou vodou v bazénech či lázních a podobných provozech. Řešili jste také takováto menší opatření, která by přišla jako první?

Jak provozovatelé postupně dostávají nabídky na další provoz, přistupují k vyhodnocování efektivity toho, kde má ještě smysl dávat vyšší odběr energie a kde ne. Tato opatření, stejně jako vypnutí části provozu, jsou dnes nasnadě. Buď se realizují, nebo se k realizaci připravují, pokud nedojde k žádné změně.

Řešili jste také zdravotní dopady nízkých teplot, například ve školách?

Jsme si vědomi toho, že v takovém prostředí se vyučovat nedá, takže jsou v opatřeních úplně naposledy. Nechat někde sedět dítě v osmnácti stupních nikdo z nás nechce. Do té doby se budou držet klasické hygienické limity pro dvacet stupňů.