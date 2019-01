Senátoři se nechtějí účastnit akcí svazu bojovníků, vadí jim jeho předseda

„Svými projevy dává najevo inklinaci ke komunismu, někdy je v nich patrná i xenofobie. Musíme to jasně odmítnout,“ nabádá místopředseda Senátu Jiří Růžička za TOP 09 a STAN, který věc otevřel na senátním organizačním výboru. A našel širokou podporu. „Shodli jsme se na tom všichni, nikdo nebyl proti,“ přitakává předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS. Byť návrhy jsou různé: od vymezení se předem až po neúčast.



„Ještě nevíme přesně, jak to vyřešit, protože těch akcí je hodně a jde například o piety v Terezíně nebo Lidicích. Jakékoli strkanice přímo na místě by zbytečně znevážily památku lidí, které jsme tam přišli uctít. Ale že se tam pan Vodička prezentuje, nám zkrátka vadí,“ dodává Kubera.

Senátoři si proto vyžádali seznam akcí, které svaz pořádá. A v pozoru hodlají být i při dalších událostech. „Je to velmi těžké, protože některé akce nejsou pořádané přímo jeho organizací, ale on na nich mluví, a to většině senátorů vadí. Nicméně máme několik možností, můžeme tam třeba jet a květinu nebo věnec položit v jiný čas,“ uvažuje Kubera.

Poslední kapkou pro senátory prý bylo, když premiér Andrej Babiš loni v říjnu mluvil o tom, že svaz nepodpoří šestimilionovou dotací, s kterou počítal návrh státního rozpočtu na letošní rok. Svaz však dotaci podle kuloárních spekulací kvůli tlaku komunistů nakonec přesto dostal.

„Když bylo jasné, že vláda ani Sněmovna s tím nic neudělá, musí se ozvat Senát,“ říká Růžička.

Od Bobošíkové k Ondráčkovi

Spolek sdružující účastníky národního odboje začal poprvé budit výraznější kontroverze v roce 2015, kdy dvě pamětnice vyhlazení Lidic vystoupily proti zvolení bývalé političky Jany Bobošíkové do čela lidické buňky bojovníků za svobodu. Rok nato pak svaz opustily stovky členů, kterým vadila údajná politizace činnosti a neprůhledné hospodaření. Vedení svazu tvrdilo, že úbytek členů nepocítilo, naopak prý zaznamenalo příchod řady nových členů střední a mladší generace. Jedním z nich byl i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Největší kontroverze v poslední době vyvolala medaile od Vodičky komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Vodička ji obhajoval tím, že Ondráček přispívá na opravy pomníků obětem války, kritici oponovali, že Ondráček během demonstrací roku 1989 jako příslušník tehdejší Veřejné bezpečnosti bil lidi demonstrující za změnu režimu.

„Pro člověka mé generace, jehož komunisté honili po Václaváku, to bylo jako rána do hlavy,“ říká Růžička, který teď stojí v čele senátního bojkotu.

„S panem Vodičkou nejsme přátelé. Dokonce vím, že jeho volby do čela svazu neproběhly legitimně a férově,“ přidává se místopředsedkyně Senátu za lidovce Miluše Horská, které se prý příliš nezamlouvá to, že by senátoři měli akce svazu rovnou bojkotovat, spíš je pro, aby se zákonodárci v případě potřeby nahlas vymezili. „Ale budu respektovat rozhodnutí kolegů,“ dodává Horská.

Redakce MF DNES se pokoušela Vodičku kontaktovat, na telefonáty ani zprávu však nereagoval.

V Senátu si neškrtne

O tom, jakou formu protestu senátoři vůči Vodičkovi nakonec zvolí, by mělo být jasno na konci ledna, kdy budou mít k dispozici harmonogram letošních akcí svazu.

Jasné už je ale teď, že spolek má pod Vodičkovým vedením vystavenou stopku na případné akce v Senátu.

„Kdyby tady chtěli pořádat nějakou akci, tak je to jednoduché, nedostanou body,“ říká Milan Štěch z ČSSD. Ten ještě jako šéf horní komory parlamentu před necelými třemi měsíci už jednu akci svazu zarazil – šlo tehdy právě o reakci na vyznamenání Ondráčka.

Předsedu ČSBS Jaroslava Vodičku v srpnu 2016 vypískali při pietním aktu v Roudnici nad Labem: