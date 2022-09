Rytířské klání nebo pivní slavnosti. Kam vyrazit na svatého Václava

Střední Čechy Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

Staroboleslavská pouť je zřejmě nejtradičnější svatováclavskou slavnostní a ani letos tomu nebude jinak. Tentok rok jsou v Brandýse nad Labem slavnosti už od pátku 23. září, kdy je zahájil stánkový prodej. Hlavní kulturní program ale připadá na středu 28. září. Slavnostní poutní mši na Mariánském náměstí odslouží v 10:00 pražský arcibiskup Jan Graubner. Od 11:00 bude program doprovázen svatováclavským jarmarkem. Průvod svatého Václava vyrazí ve 20:00 z jezuitské rezidence. Pro zájemce budou na místě k zapůjčení kostýmy.

Praha Dny otevřených dveří

Od 9:00 hodin se pro návštěvníky otevře ministerstvo obrany na Praze 6, které bude možné prozkoumat v prohlídkách po 15minutových intervalech.Své dveře pro veřejnost otevře 28. září i další instituce. Strakovu akademii, sídlo vlády, budou lidé moci navštívit od 10:00. Úřad nabídne k nahlédnutí například pracovnu premiéra Petra Fialy nebo jednací sál.

Historicky první den otevřených dveří připravili na středu pražští hygienici. Návštěvníky budou očekávat od 10:00 do 14:00 hodin na konci historického průjezdu do budovy, kterým se do jejich sídla vstupuje z Rytířské ulice č. 404/12 na Praze 1. Přiblíží svou činnost, ale představí i staletí trvající historii domu známého jako „Stará rychta“.

Den otevřených dveří pořádá i Muzeum českého granátu.

Praha Příjezd svatého Václava na Václavské náměstí

Ti, kterým se nechce procházet státní budovy a den by raději strávili v tradičnějším svátečnějším duchu, se můžou přijít podívat na Václavské náměstí, kam po třech covidových letech dorazí patron české země spolu se svou družinou. Doprovodí jej šermíři, středověcí muzikanti i tanečnice. Už od 14:00 se Václavské náměstí rovněž rozezní středověkou hudbou. Svatý Václav bude k vidění dvakrát; od 15:00 do 16:00 a poté od 17:00 do 18:00.

Liberecký kraj Svatováclavské pivní slavnosti na zámku Svijany

Areál libereckého zámku nabídne kromě tradičních svatováclavských slavnostní v podobě jarmarku i takzvanou školu čepování, degustační soutěž nebo prohlídku areálu pivovaru Svijany v historickém kočáře. Komu nezní pivo lákavě, může si zkusit upéci chleba v dobové peci. Pro děti jsou připravená vystoupení kouzelníků a šermířů nebo malování na obličej. Slavnosti začnou v 10:00, o hodinu později se narazí pivní sud se svatováclavským speciálem, patron českého národa s družinou dorazí hodinu po poledni.

Plzeňský kraj Rytířský turnaj pro Jana Lucemburského

Jako každý rok krále Jana Lucemburského a jeho choť Elišku Přemyslovnu přivítají v Plzni u řeky Radbuzy v 11:00 páni s družinami, kteří se utkají v koňském klání. Na místě bude i dobové tržiště a atrakce pro děti včetně dobového kolotoče. Během dne bude pro „krále i dvořany“ hrát historizující hudba. Vedle tanečnic také vystoupí fakír.

Jihočeský kraj Svatováclavské pečení

Od 13:00 do 17:00 budou moci návštěvníci ve Velešíně ochutnat tradiční pečivo z takzvané kantůrkovské pece nebo třeba bramborové placky. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích rovněž pro pečící slavnosti propůjčilo sbírku obrazů zednického mistra Chmelíčka, která bude na místě k vidění. Hudebně program doprovodí skupina Marnotratníci.

Ústecký kraj Václavská pouť a zakončení léta plného hudby

Na Václavském náměstí v Lovosicích se uskuteční podle pořadatelů největší městská slavnost, jejíž součástí bude kromě bohatého hudebního programu i svatováclavská mše, která slavnosti neformálně zahájí v 10:30 v kostele sv. Václava. O oficiální zahájení se postará v pravé poledne sám patron českého národa. Přes den se na pódiu představí šermíři z Družiny pana Zbyňka Zajíce z Hazmburka či skupina BUTY.

Královéhradecký kraj Den Stráže obrany státu

V areálu bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou v ulici Jiráskova 2 bude od 10:00 zahájen doprovodný program, který v 17:00 vyústí ve slavnostní odhalení pamětní desky velitele praporu Stráže obrany státu majora Františka Kynycha, někdejšího legionáře a vězně komunistického režimu. V průběhu doprovodného programu se představí prvorepublikový ozbrojený sbor v uniformách, k prohloubení vědomostí budou na místě připraveny přednášky o angažmá československých legií v Rusku

Jihomoravský kraj Vyhlášení svatosti velkomoravské princezny Orosie

V rámci svatováclavského svátku bude v brněnském pravoslavném chrámu vůbec poprvé na Moravě slavnostně vzývána památka princezny a mučednice Orosie, přítelkyně svaté Ludmily, která se odmítla zříci své víry a v 9. století zemřela mučednickou smrtí. Božská liturgie, při níž dojde k vyhlášení svatosti velkomoravské princezny, bude zahájena v 9:00.

Olomoucký kraj Průvod 500 Hanáků a Hanaček

Stovky Hanáků a Hanaček v tradičních krojích zaplní ve sváteční den Náměšť na Hané jako součást 13. ročníku festivalu Setkání Hanáků, pocty tradicím. Návštěvníky i účinkující přivítá dechová hudba. V 10:00 začne v kostele sv. Kunhuty bohoslužba s lidovými zpěvy. V 11:30 vyrazí krojovaný průvod z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka ke klasicistnímu zámku, kde bude folklorní festival oficiálně v poledne zahájen. V průběhu dne se představí taneční i pěvecké sbory nebo laureátka titulu Nositel tradic Jarmila Vitoslavská.

Olomoucký kraj Pivní festival Králičák

V horském areálu Kraličák ve Stříbrnicích se uskuteční zahajovací ročník svatováclavského festivalu piva. Festival představí zlatý mok v podání domovárců i řemeslných sládků. O hudební doprovod se po celý den postará Rádio Haná. Součástí bude mimo jiné i vyhlášení nejlepšího sládka. Pivní slavnosti začnou ve 14:00.