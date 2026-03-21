Svou víru ukryl do písní. Dovolujte si žít svobodně, říkal farář mezi „máničkami“

Autor:
  17:22
Letos v březnu si připomínáme půlstoletí od okamžiku, kdy státní bezpečnost v rámci akce Kapela rozjela masové zatýkání lidí z undergroundové komunity. Mezi zadrženými byl i Svatopluk Karásek, evangelický kněz, který přišel o souhlas k výkonu duchovenské služby, a tak slovo boží šířil písněmi. Za svůj postoj skončil ve vězení, později emigroval. Jeho příběh vypráví text ve spolupráci s Pamětí národa.
Sváťa Karásek v undergroundové komunitě v Nové Vísce.

Sváťa Karásek v undergroundové komunitě v Nové Vísce. | foto: Paměť národa

S přáteli z undergroundu v létě roku 1977. Svatopluk Karásek stojí jako třetí...
Svatba Svatopluka Karáska.
Svatopluk Karásek coby duchovní Českobratrské církve evangelické.
Svatopluk Karásek coby svědek na svatbě Viktora Parkana.
14 fotografií

Jeho rozhodnutí začít studovat v šedesátých letech teologii mnohé překvapilo. Jednak proto, že byl od dětství třídním šaškem se sníženými známkami z mravů, který miloval beatnickou literaturu. A také si tehdy lidé z jeho okolí nedovedli představit, že se v komunistickém Československu dá legálně studovat teologie. „Lidi se divili: ‚A to ještě existuje?‘“ vzpomínal se smíchem Sváťa Karásek.

Paměť národa

Text vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej zpracovali Markéta Bernatt-Reszczyńská a Martin Jindra.

Paměť národa kromě uchovávání vzpomínek pamětníků nově pořádá také únikovou hru Operace Útěk. Ta návštěvníky přenáší do roku 1951, doby nastupující totality, kdy i malé rozhodnutí mohlo znamenat vězení.

K víře se dostal, když mu maminka poslala na internát Nový zákon, aby mu nebylo smutno. Měl dlouhé vlasy a jako poutník sám cestoval stopem, lákalo ho stát se jakýmsi bláznem v Kristu.

Narodil se 18. října 1942 v Praze do rodiny s evangelickými kořeny. Se svými dvěma bratry rád sportoval a poslouchal zahraniční Radio Luxembourg, které představovalo v 50. letech jednu z mála možností, jak se dostat k zahraniční populární hudbě. „Brácha hrál na kytaru, odchytl melodii a pak jsme ji zpívali s českým textem,“ popsal počátky svého písničkářství. V té době sám na kytaru ještě nehrál a nejraději zpíval černošské spirituály.

Ze svého mládí si pamatuje na všudypřítomný teror 50. let, kdy se rodiče báli každého zaklepání na dveře a prosili své tři syny, aby ve škole nevyprávěli, co slyšeli doma.

Karásek nedostal na konci základní školy doporučení na střední školu, nakonec byl v roce 1956 přijat na zahradnickou školu v Děčíně. Ze školy ho však opakovaně vyloučili, a tak přešel na vinařskou školu do Mělníka. Tam se zrodilo jeho celoživotní přátelství s Vráťou Brabencem, pozdějším saxofonistou skupiny The Plastic People of the Universe.

„Šli jsme první den do školy. Vidím zajímavého kluka, jak taky jde, tak se ho ptám, jestli jde taky do té vinařské školy. On byl ve čtvrtém a já po převelení z Děčína ve třetím ročníku. No a tak jsme se dali do řeči. Já mu najednou nějak povídám, že nemám v tašce nic, jenom Bibli, a on otevřel tašku a měl tam taky Bibli. Tak to jsme ocenili tu náhodu a nešli do školy, ale do restaurace U Šrachtů, kde jsme si o tom začali povídat a sblížili jsme se,“ vyprávěl Karásek.

Založili spolu skupinu Potkani a později divadlo malých forem. Společně se rozhodli studovat teologii na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. V době studií se snažili o propojení víry s uměním a neměli potřebu se jinak společensky angažovat. Obrat u nich nastal po sovětské invazi v srpnu 1968, smrti Jana Palacha v lednu 1969 a po počátku následné normalizace.

S jejím příchodem skončilo krátké nadechnutí se svobody i pro církve. V roce 1968 obnovily činnost s mládeží, velkého rozmachu se dočkal také církevní tisk a vzrostl zájem o vyučování náboženství ve školách. Nedošlo však na zrušení omezující směrnice o udělování státních souhlasů duchovenstvu, a církve tak i nadále v souladu s tzv. církevními zákony z let 1949 a 1950 ovládal stát prostřednictvím Státního úřadu pro věci církevní. Alespoň na krátký čas však přestali na církve dohlížet tzv. církevní tajemníci.

Příliš oblíbený farář

Během uvolňujících se poměrů za pražského jara se Svatopluk Karásek stal farářem. V lednu 1968, ještě před ukončením studia na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě, získal farářské místo ve Hvozdnici nedaleko Davle.

„Byl tam zdevastovaný sbor, protože už osm let neměli žádného faráře. Řekli, abych si tam šel zkusit svoje nové metody, že tam nemám co zkazit, že jsou tam jenom dva věřící. Tak jsem tam šel a za rok se podařilo, že byl plnej kostel. Pak se vrátil dozor nad církví a s ní církevní tajemník, který mi řekl, že mám jít pryč. Dali mi seznam neobsazených sborů, že si můžu vybrat. Tak jsem říkal, že nikam nepůjdu, že jsem instalovanej tady a že zůstanu se sborem. Zůstal jsem ještě asi půl roku, nesměl jsem ale kázat, tak moje kázání vždycky přečetl někdo z věřících,“ popsal své začátky.

V roce 1970 putoval na sever Čech, kde nevydržel dlouho. Dařilo se mu totiž získávat mládež, což se nelíbilo církevnímu tajemníkovi. „Dostali jsme se do konfliktu a bez udání důvodu mi odebrali státní souhlas.“

Udělováním a odebíráním „státního souhlasu k výkonu duchovenské služby“ stát ovládal církve. Kněžím vykonávajícím duchovní službu tajně, bez státního souhlasu, hrozil až tříletý trest odnětí svobody podle paragrafu 173 o maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi, Svatoplukem Karáskem nazývaného „mařena“.

Se ztrátou státního souhlasu se dostavily existenční problémy, protože nemohl sehnat ani civilní zaměstnání. Souhrou šťastných náhod získal nakonec práci kastelána na nedalekém hradu Houska, který stát od 50. let využíval jako depozitář knihovny v Klementinu.

„Byl tam mokrej byt, ve kterém stékala voda z pískovce, předchozí kasteláni tam dostali revma. Tak jsem jel do knihovny, že bych to bral, a oni mě vzali. Asi si estébáci řekli, že tam budu v takovym bytě, osamocenej v lese, že je to lepší než kdekoli jinde. Bylo to tam uzavřené pro prohlídky, nikdo tam nesměl, tak jsem se stal kastelánem,“ líčil.

Na hradě Houska prožil s manželkou Stáňou a dětmi několik krásných let, během nichž začal skládat dlouhé písničky na biblické náměty. „Nesměl jsem kázat, tak jsem hrál dlouhé písničky, nejméně 12 slok. Hrál jsem v hospodě, návštěvám, lidi to nahráli na magnetofon, a tak se to začalo šířit i mezi lidmi, kteří nebyli věřící,“ vyprávěl Sváťa.

Díky přátelství s Vráťou Brabencem přišla nabídka vystoupit na prvním undergroundovém festivalu 1. září 1974 v sokolovně v Postupicích u Benešova. „Napsali mi, jestli bych nepřijel zazpívat svoje písničky, tak jsme se ženou jeli. Předtím jsem znal jenom Vráťu, a tam jsem uviděl všechny ty máničky, koukal jsem na to společenství. Měl jsem jít zpívat po Plasticích a říkal jsem si, že mě umlátí půllitrama. Tak jsem začal ten svůj spirituálek a oni ztichli, poslouchali, byli nadšený, tak jsem hrál druhou, třetí, a oni to přijali.“

„Říkali jsme jim, ať se nebojí“

V Postupicích se seznámil s dalšími undergroundovými hudebníky – Karlem „Charliem“ Soukupem, Zdeňkem „Londýnem“ Vokatým, Honzou Pavelkou, ostatními členy Plastic People a DG307. Houska se stala místem, kde se o víkendech propojoval pražský underground se severočeským, na tajuplné Housce natočili The Plastic People of the Universe svoje první album.

„Když přijel Charlie Soukup, jezdili jsme jeepem po okolí, hráli jsme a zpívali a lidi se divili, jak je tohle možný za komunismu. Tak jsme jim říkali, ať se nebojej, že je nezavřou jako v 50. letech, že si maj víc dovolovat a žít svobodně uprostřed nesvobody. Mladý lidi jsme učili, že se nemusej krčit. Dvakrát do roka se konal na utajeném místě undergroundový festival, policie to mapovala, ale vypadalo to, že moc zakročovat nebudou.“

Svatopluk Karásek zároveň nepřerušil kontakt s evangelickými duchovními. „Scházeli jsme se pravidelně, vždy na některé faře, bylo nás asi patnáct mladých farářů, někteří z nás měli souhlas, jiní ne. Měli jsme biblický program, zpívali jsme písně, vyměňovali si překlady,“ vzpomínal.

V březnu roku 1976 se smyčka kolem undergroundových hudebníků utáhla, 17. a 18. března desítky muzikantů zatkla Veřejná bezpečnost. „Všichni jsme skončili na Ruzyni, přišel vyšetřovatel s obviněním z podvracení republiky, za což bylo až šest let. Po nějaké době jsme zůstali ve vězení jen já, Jirous, Zajíček. Plastiky pustili – až na Brabence, kterej hrál na saxofon a nic neříkal,“ popisoval Karásek.

Na podporu vězněných hudebníků se zvedla velká vlna solidarity, jejich právo na svobodnou tvorbu podporovaly uznávané osobnosti doma i v zahraničí. „Režim se tý solidarity zalekl a změnili to z podvracení republiky na výtržnictví, místo horní sazby šest let jen dva roky. Nakonec jsme s Vráťou dostali to, co jsme si už odseděli ve vazbě – osm měsíců.“

Sváťa Karásek vzpomínal i na to, jak jejich proces spojil opozici: „Na soud se sjely různý typy – máničky, evangelíci, katolíci, intelektuálové, básníci, spisovatelé, na tý chodbě se potkávali, podávali si ruce, seznamovali se ti, co žili osamoceně v horách nebo na chalupách. Když nás pustili, jeli jsme s Vráťou za Havlem na Hrádeček, abychom mu poděkovali. A on, že musíme i dál držet při sobě. Pak sepsali Chartu a já ji před koncem roku 76 podepsal v Ječný u Němců.“

Po podpisu následovala policejní represe. „Žili jsme v domečku v Košířích. Asi dvanáctkrát jsem byl krátce ve vyšetřovací vazbě, vždycky přišli k nám domů, všechno vyházeli, na čtyři dny mě odvezli. Jednou nás odvezli oba, i ženu, ona to nesla hůř než já, já jsem z toho měl po čase srandu, tehdy nás ještě nebili, ale bylo to otravný,“ vzpomínal.

Přišel i trest Československé evangelické církve: „Faráři, kteří podepsali Chartu, dostali důtku, že jsme církev svým osobním postojem uvedli do nebezpečí. Osobně se na nás nezlobili, bylo to jako táta se synem, neblbni, nebo nás zničíš, museli nás veřejně potrestat. V církvi byl stále živý ten zážitek z padesátých let, takže se nechtěli veřejně angažovat. Odpor proti režimu byl tajná práce.“

„Člověk není pořád vítězem“

Tlak ze strany StB se stupňoval a Svatopluk Karásek nakonec přijal nabídku a v rámci akce Asanace se vystěhoval do Rakouska. „Prostě jsem tomu tlaku podlehl a řekl jsem, že jedeme. Jeli jsme do Vídně s Londýnem a třemi dětmi. Martin Jirous nadával jako špaček. Já to uznávám, člověk není pořád vítězem, bylo by správný zůstat,“ přiznal po letech.

Po vlídném přijetí v Rakousku dostal nabídku dělat faráře do Švýcarska. Sametová revoluce ho zastihla u velkého sboru v Hönggu, kde působil jako jeden ze čtyř farářů. Následovala léta pendlování mezi Švýcarskem a Československem, protože manželka Stáňa provozovala ve Švýcarsku zavedenou lékařskou praxi a ani děti se nechtěly vrátit. Do Švýcarska nakonec dojížděl až do roku 1997, kdy jeho žena zemřela na mozkovou mrtvici.

Vrátil se sám do Prahy, stal se farářem u Salvátora, znovu se oženil a mezi lety 2002 až 2006 zasedal jako poslanec v parlamentu. V roce 2010 prodělal cévní mozkovou příhodu. Díky své víře, že se vše zlepší, se zotavil z částečného ochrnutí, kvůli kterému se musel naučit znovu mluvit. Svatopluk „Sváťa“ Karásek zemřel 20. prosince 2020 ve věku 78 let.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

Skutečná vizitka vlády Babiše. Je za pět minut dvanáct, reaguje opozice na Letnou

Na shromáždění spolku Milion chvilek pro demokracii na pražské Letenské pláni...

Na pražské Letenské pláni se v sobotu konala protivládní demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů dorazilo asi 250 tisíc lidí. Na akci již reagovali někteří politici....

21. března 2026  17:07,  aktualizováno  18:20

Milion chvilek je hlavní opoziční síla, ukázala Letná, hodnotí politologové

Demonstranti s transparenty na pražské Letenské pláni na akci, kterou svolal...

Hlavní opoziční silou v zemi je mimosněmovní Milion chvilek. Tak viděl sobotní Letenskou pláň politolog Jan Kubáček. Spolek vedený Mikulášem Minářem na demonstraci přilákal asi 250 tisíc lidí....

21. března 2026  18:18

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

21. března 2026,  aktualizováno  18:14

Poplach v Žižkovské věži. Kvůli požáru ve výtahu se evakuovalo sto lidí

Žižkovská věž v Praze

V pražské Žižkovské věži zasahují hasiči. Ve výtahové šachtě začal jiskřit motor, před příjezdem hasičských jednotek se z objektu evakuovalo 100 lidí. Na místě byl vyhlášen II. stupeň požárního...

21. března 2026  17:56

Svou víru ukryl do písní. Dovolujte si žít svobodně, říkal farář mezi „máničkami“

Sváťa Karásek v undergroundové komunitě v Nové Vísce.

Letos v březnu si připomínáme půlstoletí od okamžiku, kdy státní bezpečnost v rámci akce Kapela rozjela masové zatýkání lidí z undergroundové komunity. Mezi zadrženými byl i Svatopluk Karásek,...

21. března 2026  17:22

Svěrák nejdřív nechal hádat děti, pak mu 200 tisíc lidí zazpívalo k narozeninám

Zdeněk Svěrák byl zaskočený gratulací k narozeninám. Narozeninovou píseň mu při...

Demonstrace na Letné se nachýlila ke konci s nečekanou gratulací Zdeňku Svěrákovi. Oblíbený herec a cimrmanolog totiž příští týden oslaví 90. narozeniny. Více než dvě stě tisíc lidí muži, který se s...

21. března 2026  17:09

U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, zjišťují totožnost i okolnosti smrti

U Štvanické lávky našli v řece mrtvého muže. (21. března 2026)

U lávky Holka, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo muže. Podle mluvčího policie Jana Daňka zatím žádné okolnosti nenasvědčují tomu, že by se mělo jednat...

21. března 2026  16:51

Letnou z roku 1989 nic nepřekoná. Jaké byly největší demonstrace v Česku

Demonstrace na pražské Letenské pláni s podtitulkem „Nenecháme si ukrást...

Spolek Milion chvilek pro demokracii očekával na sobotní demonstraci proti krokům vlády Andreje Babiše až 400 tisíc lidí. Podle zatím neoficiálních odhadů se jich sešlo méně. Zapíše se sobotní...

21. března 2026  16:48

Policisté na Letné zadrželi muže, který střílel z airsoftových zbraní

Airsoftové zbraně, jimiž v sobotu muž střílel na kolemjdoucí demonstranty v...

Zatímco tisíce lidí mířily na Letnou, policisté museli kromě dopravy řešit i vážný bezpečnostní incident. Příslušníci speciální pořádkové jednotky na místě zajistili muže, který z okna přilehlého...

21. března 2026  16:21

Írán ohlásil útok na na jaderný areál v Natanzu. Izrael zapojení popřel

Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026

USA a Izrael v sobotu ráno vojensky zasáhly zařízení na obohacování uranu v Natanzu, tvrdí to íránská agentura Tasnim. Izrael však později odmítl, že by byl do úderu zapojen. K úniku radioaktivity...

21. března 2026  10:35,  aktualizováno 

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Konec dřevěných bud i jedna velká událost. Zjistěte, jak se mění Pražský hrad

Největší událostí na Hradě bude letos otevření dlouho nepřístupné Hartigovské...

Návštěvnická sezona na Pražském hradě nikdy nekončí, přesto je pro návštěvníky na jaře přichystána řada novinek. Od těch malých, v podobě nových laviček v zahradách či košů, až po velké, jako je...

21. března 2026  15:29

Lidé kvůli demonstraci zahltili metro, soupravy ve stanici nezastavovaly

Stanice metra Vltavská je v důsledku demonstrace na Letné přehlcená lidmi (21....

Protivládní demonstrace zahltila veřejnou dopravu v okolí Letné. Dopravní podnik na krátkou dobu omezil přístup do stanice metra Hradčanská.

21. března 2026  15:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.