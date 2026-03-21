Svou víru ukryl do písní. Dovolujte si žít svobodně, říkal farář mezi „máničkami“

Jeho rozhodnutí začít studovat v šedesátých letech teologii mnohé překvapilo. Jednak proto, že byl od dětství třídním šaškem se sníženými známkami z mravů, který miloval beatnickou literaturu. A také si tehdy lidé z jeho okolí nedovedli představit, že se v komunistickém Československu dá legálně studovat teologie. „Lidi se divili: ‚A to ještě existuje?‘“ vzpomínal se smíchem Sváťa Karásek.
Paměť národa
Text vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej zpracovali Markéta Bernatt-Reszczyńská a Martin Jindra.
K víře se dostal, když mu maminka poslala na internát Nový zákon, aby mu nebylo smutno. Měl dlouhé vlasy a jako poutník sám cestoval stopem, lákalo ho stát se jakýmsi bláznem v Kristu.
Narodil se 18. října 1942 v Praze do rodiny s evangelickými kořeny. Se svými dvěma bratry rád sportoval a poslouchal zahraniční Radio Luxembourg, které představovalo v 50. letech jednu z mála možností, jak se dostat k zahraniční populární hudbě. „Brácha hrál na kytaru, odchytl melodii a pak jsme ji zpívali s českým textem,“ popsal počátky svého písničkářství. V té době sám na kytaru ještě nehrál a nejraději zpíval černošské spirituály.
Ze svého mládí si pamatuje na všudypřítomný teror 50. let, kdy se rodiče báli každého zaklepání na dveře a prosili své tři syny, aby ve škole nevyprávěli, co slyšeli doma.
Karásek nedostal na konci základní školy doporučení na střední školu, nakonec byl v roce 1956 přijat na zahradnickou školu v Děčíně. Ze školy ho však opakovaně vyloučili, a tak přešel na vinařskou školu do Mělníka. Tam se zrodilo jeho celoživotní přátelství s Vráťou Brabencem, pozdějším saxofonistou skupiny The Plastic People of the Universe.
„Šli jsme první den do školy. Vidím zajímavého kluka, jak taky jde, tak se ho ptám, jestli jde taky do té vinařské školy. On byl ve čtvrtém a já po převelení z Děčína ve třetím ročníku. No a tak jsme se dali do řeči. Já mu najednou nějak povídám, že nemám v tašce nic, jenom Bibli, a on otevřel tašku a měl tam taky Bibli. Tak to jsme ocenili tu náhodu a nešli do školy, ale do restaurace U Šrachtů, kde jsme si o tom začali povídat a sblížili jsme se,“ vyprávěl Karásek.
Založili spolu skupinu Potkani a později divadlo malých forem. Společně se rozhodli studovat teologii na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. V době studií se snažili o propojení víry s uměním a neměli potřebu se jinak společensky angažovat. Obrat u nich nastal po sovětské invazi v srpnu 1968, smrti Jana Palacha v lednu 1969 a po počátku následné normalizace.
S jejím příchodem skončilo krátké nadechnutí se svobody i pro církve. V roce 1968 obnovily činnost s mládeží, velkého rozmachu se dočkal také církevní tisk a vzrostl zájem o vyučování náboženství ve školách. Nedošlo však na zrušení omezující směrnice o udělování státních souhlasů duchovenstvu, a církve tak i nadále v souladu s tzv. církevními zákony z let 1949 a 1950 ovládal stát prostřednictvím Státního úřadu pro věci církevní. Alespoň na krátký čas však přestali na církve dohlížet tzv. církevní tajemníci.
Příliš oblíbený farář
Během uvolňujících se poměrů za pražského jara se Svatopluk Karásek stal farářem. V lednu 1968, ještě před ukončením studia na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě, získal farářské místo ve Hvozdnici nedaleko Davle.
„Byl tam zdevastovaný sbor, protože už osm let neměli žádného faráře. Řekli, abych si tam šel zkusit svoje nové metody, že tam nemám co zkazit, že jsou tam jenom dva věřící. Tak jsem tam šel a za rok se podařilo, že byl plnej kostel. Pak se vrátil dozor nad církví a s ní církevní tajemník, který mi řekl, že mám jít pryč. Dali mi seznam neobsazených sborů, že si můžu vybrat. Tak jsem říkal, že nikam nepůjdu, že jsem instalovanej tady a že zůstanu se sborem. Zůstal jsem ještě asi půl roku, nesměl jsem ale kázat, tak moje kázání vždycky přečetl někdo z věřících,“ popsal své začátky.
V roce 1970 putoval na sever Čech, kde nevydržel dlouho. Dařilo se mu totiž získávat mládež, což se nelíbilo církevnímu tajemníkovi. „Dostali jsme se do konfliktu a bez udání důvodu mi odebrali státní souhlas.“
Udělováním a odebíráním „státního souhlasu k výkonu duchovenské služby“ stát ovládal církve. Kněžím vykonávajícím duchovní službu tajně, bez státního souhlasu, hrozil až tříletý trest odnětí svobody podle paragrafu 173 o maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi, Svatoplukem Karáskem nazývaného „mařena“.
Se ztrátou státního souhlasu se dostavily existenční problémy, protože nemohl sehnat ani civilní zaměstnání. Souhrou šťastných náhod získal nakonec práci kastelána na nedalekém hradu Houska, který stát od 50. let využíval jako depozitář knihovny v Klementinu.
„Byl tam mokrej byt, ve kterém stékala voda z pískovce, předchozí kasteláni tam dostali revma. Tak jsem jel do knihovny, že bych to bral, a oni mě vzali. Asi si estébáci řekli, že tam budu v takovym bytě, osamocenej v lese, že je to lepší než kdekoli jinde. Bylo to tam uzavřené pro prohlídky, nikdo tam nesměl, tak jsem se stal kastelánem,“ líčil.
Na hradě Houska prožil s manželkou Stáňou a dětmi několik krásných let, během nichž začal skládat dlouhé písničky na biblické náměty. „Nesměl jsem kázat, tak jsem hrál dlouhé písničky, nejméně 12 slok. Hrál jsem v hospodě, návštěvám, lidi to nahráli na magnetofon, a tak se to začalo šířit i mezi lidmi, kteří nebyli věřící,“ vyprávěl Sváťa.
Díky přátelství s Vráťou Brabencem přišla nabídka vystoupit na prvním undergroundovém festivalu 1. září 1974 v sokolovně v Postupicích u Benešova. „Napsali mi, jestli bych nepřijel zazpívat svoje písničky, tak jsme se ženou jeli. Předtím jsem znal jenom Vráťu, a tam jsem uviděl všechny ty máničky, koukal jsem na to společenství. Měl jsem jít zpívat po Plasticích a říkal jsem si, že mě umlátí půllitrama. Tak jsem začal ten svůj spirituálek a oni ztichli, poslouchali, byli nadšený, tak jsem hrál druhou, třetí, a oni to přijali.“
„Říkali jsme jim, ať se nebojí“
V Postupicích se seznámil s dalšími undergroundovými hudebníky – Karlem „Charliem“ Soukupem, Zdeňkem „Londýnem“ Vokatým, Honzou Pavelkou, ostatními členy Plastic People a DG307. Houska se stala místem, kde se o víkendech propojoval pražský underground se severočeským, na tajuplné Housce natočili The Plastic People of the Universe svoje první album.
„Když přijel Charlie Soukup, jezdili jsme jeepem po okolí, hráli jsme a zpívali a lidi se divili, jak je tohle možný za komunismu. Tak jsme jim říkali, ať se nebojej, že je nezavřou jako v 50. letech, že si maj víc dovolovat a žít svobodně uprostřed nesvobody. Mladý lidi jsme učili, že se nemusej krčit. Dvakrát do roka se konal na utajeném místě undergroundový festival, policie to mapovala, ale vypadalo to, že moc zakročovat nebudou.“
Svatopluk Karásek zároveň nepřerušil kontakt s evangelickými duchovními. „Scházeli jsme se pravidelně, vždy na některé faře, bylo nás asi patnáct mladých farářů, někteří z nás měli souhlas, jiní ne. Měli jsme biblický program, zpívali jsme písně, vyměňovali si překlady,“ vzpomínal.
V březnu roku 1976 se smyčka kolem undergroundových hudebníků utáhla, 17. a 18. března desítky muzikantů zatkla Veřejná bezpečnost. „Všichni jsme skončili na Ruzyni, přišel vyšetřovatel s obviněním z podvracení republiky, za což bylo až šest let. Po nějaké době jsme zůstali ve vězení jen já, Jirous, Zajíček. Plastiky pustili – až na Brabence, kterej hrál na saxofon a nic neříkal,“ popisoval Karásek.
Na podporu vězněných hudebníků se zvedla velká vlna solidarity, jejich právo na svobodnou tvorbu podporovaly uznávané osobnosti doma i v zahraničí. „Režim se tý solidarity zalekl a změnili to z podvracení republiky na výtržnictví, místo horní sazby šest let jen dva roky. Nakonec jsme s Vráťou dostali to, co jsme si už odseděli ve vazbě – osm měsíců.“
Sváťa Karásek vzpomínal i na to, jak jejich proces spojil opozici: „Na soud se sjely různý typy – máničky, evangelíci, katolíci, intelektuálové, básníci, spisovatelé, na tý chodbě se potkávali, podávali si ruce, seznamovali se ti, co žili osamoceně v horách nebo na chalupách. Když nás pustili, jeli jsme s Vráťou za Havlem na Hrádeček, abychom mu poděkovali. A on, že musíme i dál držet při sobě. Pak sepsali Chartu a já ji před koncem roku 76 podepsal v Ječný u Němců.“
Po podpisu následovala policejní represe. „Žili jsme v domečku v Košířích. Asi dvanáctkrát jsem byl krátce ve vyšetřovací vazbě, vždycky přišli k nám domů, všechno vyházeli, na čtyři dny mě odvezli. Jednou nás odvezli oba, i ženu, ona to nesla hůř než já, já jsem z toho měl po čase srandu, tehdy nás ještě nebili, ale bylo to otravný,“ vzpomínal.
Přišel i trest Československé evangelické církve: „Faráři, kteří podepsali Chartu, dostali důtku, že jsme církev svým osobním postojem uvedli do nebezpečí. Osobně se na nás nezlobili, bylo to jako táta se synem, neblbni, nebo nás zničíš, museli nás veřejně potrestat. V církvi byl stále živý ten zážitek z padesátých let, takže se nechtěli veřejně angažovat. Odpor proti režimu byl tajná práce.“
„Člověk není pořád vítězem“
Tlak ze strany StB se stupňoval a Svatopluk Karásek nakonec přijal nabídku a v rámci akce Asanace se vystěhoval do Rakouska. „Prostě jsem tomu tlaku podlehl a řekl jsem, že jedeme. Jeli jsme do Vídně s Londýnem a třemi dětmi. Martin Jirous nadával jako špaček. Já to uznávám, člověk není pořád vítězem, bylo by správný zůstat,“ přiznal po letech.
Po vlídném přijetí v Rakousku dostal nabídku dělat faráře do Švýcarska. Sametová revoluce ho zastihla u velkého sboru v Hönggu, kde působil jako jeden ze čtyř farářů. Následovala léta pendlování mezi Švýcarskem a Československem, protože manželka Stáňa provozovala ve Švýcarsku zavedenou lékařskou praxi a ani děti se nechtěly vrátit. Do Švýcarska nakonec dojížděl až do roku 1997, kdy jeho žena zemřela na mozkovou mrtvici.
Vrátil se sám do Prahy, stal se farářem u Salvátora, znovu se oženil a mezi lety 2002 až 2006 zasedal jako poslanec v parlamentu. V roce 2010 prodělal cévní mozkovou příhodu. Díky své víře, že se vše zlepší, se zotavil z částečného ochrnutí, kvůli kterému se musel naučit znovu mluvit. Svatopluk „Sváťa“ Karásek zemřel 20. prosince 2020 ve věku 78 let.