V České republice slavíme celkem sedm státních svátků. Ty připomínají tradice či zvraty v historii státu. Státní svátky určuje zákon, který rovněž stanovuje ostatní svátky, dny pracovního klidu a významné dny.
Jak vychází státní svátky v roce 2026
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
V roce 2026 nás čeká devět prodloužených víkendů. Po novoročním volnu a kromě každoročního prodlouženého víkendu během Velikonoc vychází na pracovní dny oba květnové svátky, jeden červencový a všechny tři podzimní. A Vánoce začnou ve čtvrtek.
Velikonoce 2026
Velikonoční svátky přinesou prodloužený víkend na začátku dubna. Velký pátek připadá na 3. dubna. Školáci mají velikonoční prázdniny už od čtvrtka 2. dubna. Volno je i na Velikonoční pondělí 6. dubna.
Prodloužené víkendy v roce 2026
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, připomínajícím zmrtvýchvstání Ježíše Krista a obecně oslavou příchodu jara, zrození a plodnosti. Nemají pevně stanovené datum, jejich datum závisí na prvním úplňku po prvním jarním dni.
Květnové svátky
Prodloužené budou i dva víkendy v květnu. Jak Svátek práce 1. května, tak i Den vítězství 8. května budou v pátek. Se čtyřmi dny dovolené si může zaměstnanec přijít na deset dnů volna.
Svátky v červenci
Jeden ze dvou státních svátků na začátku července se odehraje o víkendu. A to hned ten první, Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července připadne na neděli. Ale následující svátek Den upálení mistra Jana Husa bude v pondělí 6. července.
Podzimní svátky v září, říjnu a listopadu
Všechny tři svátky na podzim budou v roce 2026 ve všední dny. Na konci září půjde o třídenní víkend, Den české státnosti 28. září bude v pondělí.
Říjnový státní svátek bude sice ve středu 28. října, ale ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2026 budou mít školáci podzimní prázdniny. Se dvěma dny dovolené tak získáte snadno pětidenní volno.
Listopadový státní svátek Den boje za svobodu a demokracii se oslaví v úterý 17. listopadu.
Vánoce 2026
Štědrý den v roce 2026 připadne na čtvrtek a 1. svátek vánoční na pátek. Silvestr je sice pracovní den, ale mnozí zaměstnavatelé vyhlašují 31. prosinec dnem pracovního volna, tentokrát to bude ve čtvrtek.
Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu vyjde na pátek 1. ledna 2027 a tím vznikne poslední prodloužený víkend roku 2026.
Vánoční prázdniny začnou dětem školou povinným až ve středu 23. prosince a skončí v pátek 1. ledna 2027.