Rok 2026 je na prodloužené víkendy štědrý, přidá celkem 11 svátečních dnů

Tereza Hrabinová
  7:00
Rok 2026 přinese šest prodloužených víkendů. Přinášíme přehled všech státních svátků a dnů pracovního klidu, včetně toho, na které dny v týdnu vycházejí a kdy si lze naplánovat delší volno.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Prague City Tourism

V České republice slavíme celkem sedm státních svátků. Ty připomínají tradice či zvraty v historii státu. Státní svátky určuje zákon, který rovněž stanovuje ostatní svátky, dny pracovního klidu a významné dny.

Jak vychází státní svátky v roce 2026

DatumDenSvátekOtevírací doba obchodů
1. 1. 2026čtvrtekDen obnovy českého státu, Nový rokzavřeno
3. 4. 2026pátekVelký pátekotevřeno
6. 4. 2026pondělíVelikonoční pondělízavřeno
1. 5. 2026pátekSvátek práceotevřeno
8. 5. 2026pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. 2026neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. 2026pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno

V roce 2026 nás čeká devět prodloužených víkendů. Po novoročním volnu a kromě každoročního prodlouženého víkendu během Velikonoc vychází na pracovní dny oba květnové svátky, jeden červencový a všechny tři podzimní. A Vánoce začnou ve čtvrtek.

Velikonoce 2026

Velikonoční svátky přinesou prodloužený víkend na začátku dubna. Velký pátek připadá na 3. dubna. Školáci mají velikonoční prázdniny už od čtvrtka 2. dubna. Volno je i na Velikonoční pondělí 6. dubna.

Prodloužené víkendy v roce 2026

  1. novoroční – 1. ledna 2026 je ve čtvrtek
  2. velikonoční – Velký pátek 3. dubna, Velikonoční pondělí 6. dubna
  3. květnový – Svátek práce 1. května bude v pátek
  4. Den vítězství 8. května připadne také na pátek
  5. červencový – Den upálení mistra Jana Husa bude v pondělí 6. července
  6. záříjový – svatý Václav připadne na pondělí 28. září
  7. říjnový – státní svátek vzniku Československé republiky bude ve středu 28. října
  8. listopadový – Den boje za svobodu a demokracii se oslaví v úterý 17. listopadu.
  9. vánoční – Štědrý den bude ve čtvrtek 24. 12. a 1. svátek vánoční v pátek 25. 12.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, připomínajícím zmrtvýchvstání Ježíše Krista a obecně oslavou příchodu jara, zrození a plodnosti. Nemají pevně stanovené datum, jejich datum závisí na prvním úplňku po prvním jarním dni.

Květnové svátky

Prodloužené budou i dva víkendy v květnu. Jak Svátek práce 1. května, tak i Den vítězství 8. května budou v pátek. Se čtyřmi dny dovolené si může zaměstnanec přijít na deset dnů volna.

Svátky v červenci

Jeden ze dvou státních svátků na začátku července se odehraje o víkendu. A to hned ten první, Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července připadne na neděli. Ale následující svátek Den upálení mistra Jana Husa bude v pondělí 6. července.

Podzimní svátky v září, říjnu a listopadu

Všechny tři svátky na podzim budou v roce 2026 ve všední dny. Na konci září půjde o třídenní víkend, Den české státnosti 28. září bude v pondělí.

Říjnový státní svátek bude sice ve středu 28. října, ale ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2026 budou mít školáci podzimní prázdniny. Se dvěma dny dovolené tak získáte snadno pětidenní volno.

Listopadový státní svátek Den boje za svobodu a demokracii se oslaví v úterý 17. listopadu.

Vánoce 2026

Štědrý den v roce 2026 připadne na čtvrtek a 1. svátek vánoční na pátek. Silvestr je sice pracovní den, ale mnozí zaměstnavatelé vyhlašují 31. prosinec dnem pracovního volna, tentokrát to bude ve čtvrtek.

Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu vyjde na pátek 1. ledna 2027 a tím vznikne poslední prodloužený víkend roku 2026.

Vánoční prázdniny začnou dětem školou povinným až ve středu 23. prosince a skončí v pátek 1. ledna 2027.

