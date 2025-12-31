Co jsou největší důvody zvýšeného stresu na přelomu roku?
Je důležité říct, že přelom roku nemusí být stresující pro všechny. Možná dokonce pro většinu lidí není, ale ta skupina, která se tím stresuje, není úplně malá. Její stres vychází hlavně z toho, že máme nějaké představy o tom, jak období Vánoc a Nového roku strávíme.
Myslím, že se situace spíše zhoršuje, a to kvůli mediálnímu a komerčnímu aspektu tohoto období. Výzdoba je v obchodech klidně už v říjnu. A pak zde máme velkou roli sociálních sítí. Často to působí, jako by naše trávení konce roku byla soutěž o to, u koho to bude lépe vypadat na fotkách.