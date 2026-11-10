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Svátky a prodloužené víkendy 2027: kdy si vzít dovolenou a získat více volna

Tereza Hrabinová
  16:33
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Svátky a prodloužené víkendy v roce 2027 nabízejí několik příležitostí k delšímu volnu. | foto: - / Ingram / ProfimediaProfimedia.cz

Dva čtyřdenní víkendy bez čerpání dovolené, několik možností na delší odpočinek, ale také dva květnové svátky v sobotu. Tak bude vypadat kalendář roku 2027. Kdy stačí jeden den dovolené na čtyři dny volna a jak si naplánovat desetidenní velikonoční odpočinek?

Plánování dovolené podle svátků může ušetřit několik dnů z ročního fondu. V roce 2027 se vyplatí volno především na konci března, začátku července a pak na podzim.

Naopak oba květnové svátky připadají na sobotu a pro lidi s obvyklou pracovní dobou nepřinesou volno navíc.

Svátky 2027: kompletní přehled

V České republice stanovuje státní a ostatní svátky zákon č. 245/2000 Sb. První leden je zároveň Dnem obnovy samostatného českého státu i Novým rokem, v kalendáři proto připadá 14 svátků na 13 různých dat.

Státní svátky 2027
DatumDenSvátek
1. lednapátekDen obnovy samostatného českého státu a Nový rok
26. březnapátekVelký pátek
29. březnapondělíVelikonoční pondělí
1. květnasobotaSvátek práce
8. květnasobotaDen vítězství
5. červencepondělíDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenceúterýDen upálení mistra Jana Husa
28. záříúterýDen české státnosti
28. říjnačtvrtekDen vzniku samostatného československého státu
17. listopadustředaDen boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
24. prosincepátekŠtědrý den
25. prosincesobotaPrvní svátek vánoční
26. prosinceneděleDruhý svátek vánoční

Devět svátečních dnů připadne na pracovní týden, zbývající čtyři na sobotu či neděli. Pro zaměstnance s volnými víkendy se svátek, který vyjde na sobotu nebo neděli, automaticky nepřesouvá na jiné datum.

Prodloužené víkendy bez dovolené

Kdo má běžně volné soboty, neděle i svátky, může se těšit na čtyři příležitosti k delšímu odpočinku bez čerpání dovolené:

TermínPříležitostVolno celkem
1.–3. lednaNový rok a víkend3 dny
26.–29. březnaVelikonoce4 dny
3.–6. červenceČervencové svátky4 dny
24.–26. prosinceVánoce3 dny

Nejdelší volno vznikne o Velikonocích a na začátku července. To totiž na sebe navážou víkend a oba červencové svátky: pondělí 5. a úterý 6. července.

Jak spojit svátky s dovolenou

Jedním dnem dovolené lze v roce 2027 prodloužit dva podzimní víkendy. Kdo si chce odpočinout déle, může pomocí několika dalších dnů získat i souvislé volno v délce více než týdne.

ObdobíKdy si vzít dovolenouPočet dnů dovolenéSouvislé volno
Velikonocepondělí 22. března – čtvrtek 25. března4sobota 20. března – pondělí 29. března: 10 dnů
Červenecstředa 7. července – pátek 9. července3sobota 3. července – neděle 11. července: 9 dnů
Zářípondělí 27. září1sobota 25. září – úterý 28. září: 4 dny
Říjenpátek 29. října1čtvrtek 28. října – neděle 31. října: 4 dny
Listopadpondělí 15. a úterý 16. listopadu2sobota 13. listopadu – středa 17. listopadu: 5 dnů
Vánocepondělí 20. prosince – čtvrtek 23. prosince4sobota 18. prosince – neděle 26. prosince: 9 dnů

Deset dnů volna kolem Velikonoc

Velký pátek připadne na 26. března a Velikonoční pondělí na 29. března. Kdo si vezme dovolenou od pondělí 22. do čtvrtka 25. března, propojí dva víkendy s oběma svátky. Výsledkem bude deset dnů volna v řadě – od soboty 20. do pondělí 29. března.

Rodiče mohou při plánování zohlednit také školní kalendář. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 25. března, takže děti budou mít spolu s navazujícími svátky a víkendem volno až do pondělí 29. března.

Červencové svátky vytvoří prostor pro delší cestu

Na začátku července budou následovat dva svátky hned po víkendu. Volno tak začne v sobotu 3. července a potrvá do úterý 6. července. Stačí přidat dovolenou od středy do pátku a odpočinek se protáhne až do neděle 11. července.

Za tři dny dovolené tak lze získat devět souvislých dnů volna. Školáci už v té době budou mít hlavní prázdniny, které začínají ve čtvrtek 1. července.

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Na podzim pomůže pondělí nebo pátek

Den české státnosti vyjde na úterý 28. září. Volno v pondělí 27. září jej propojí s předchozím víkendem. Podobná příležitost přijde o měsíc později: 28. říjen připadne na čtvrtek a s dovolenou v pátek 29. října vznikne další čtyřdenní volno.

Podzimní prázdniny budou mít děti školou povinné ve středu 27. října a pátek 29. října.

Sedmnáctý listopad naopak vychází na středu. K jeho spojení s jedním z víkendů jsou potřeba dva dny dovolené. Při čerpání v pondělí a úterý vznikne volno od soboty 13. do středy 17. listopadu, při čerpání ve čtvrtek a pátek pak od středy 17. do neděle 21. listopadu.

Pokud si zaměstnanec vezme dovolenou po oba dva dny před svátkem i po něm, získá za čtyři dny dovolené devět dnů volna od 13. do 21. listopadu.

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Květen a Vánoce: které svátky vycházejí na víkend

V květnu si zaměstnanci s běžnou pracovní dobou od pondělí do pátku o svátcích neodpočinou navíc. Svátek práce 1. května i Den vítězství 8. května totiž připadají na sobotu.

Podobně vycházejí Vánoce. Štědrý den připadne na pátek, takže s víkendem vytvoří tři volné dny. První a druhý svátek vánoční následují v sobotu a neděli.

Kdo chce delší vánoční odpočinek, může si vzít čtyři dny dovolené od 20. do 23. prosince. Spolu s předchozím víkendem a vánočními svátky tím získá volno od soboty 18. do neděle 26. prosince.

Otevírací doba obchodů o svátcích po celý rok

Kdy budou o svátcích zavřené obchody

Svátek automaticky neznamená zákaz prodeje. Zákon omezuje prodej ve vybrané dny, zpravidla v obchodech s prodejní plochou nad 200 m², pokud se na ně nevztahuje některá z výjimek.

V roce 2027 se celodenní zákaz týká těchto dnů:

  • 1. ledna – Nový rok,
  • 29. března – Velikonoční pondělí,
  • 8. května – Den vítězství,
  • 28. září – Den české státnosti,
  • 28. října – Den vzniku samostatného československého státu,
  • 25. a 26. prosince – první a druhý svátek vánoční.

Na Štědrý den 24. prosince je prodej v dotčených prodejnách zakázán od 12 hodin. Velký pátek, 1. května, 5. a 6. červenec ani 17. listopad zákon o prodejní době neomezuje. Obchodník se však může sám rozhodnout pro kratší otevírací dobu nebo zavření.

Výjimku ze zákazu mají například menší prodejny s plochou do 200 m², lékárny, čerpací stanice a prodejny ve zdravotnických zařízeních. Otevřít mohou také obchody v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích.

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