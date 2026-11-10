Plánování dovolené podle svátků může ušetřit několik dnů z ročního fondu. V roce 2027 se vyplatí volno především na konci března, začátku července a pak na podzim.
Naopak oba květnové svátky připadají na sobotu a pro lidi s obvyklou pracovní dobou nepřinesou volno navíc.
Svátky 2027: kompletní přehled
V České republice stanovuje státní a ostatní svátky zákon č. 245/2000 Sb. První leden je zároveň Dnem obnovy samostatného českého státu i Novým rokem, v kalendáři proto připadá 14 svátků na 13 různých dat.
|Datum
|Den
|Svátek
|1. ledna
|pátek
|Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|26. března
|pátek
|Velký pátek
|29. března
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|1. května
|sobota
|Svátek práce
|8. května
|sobota
|Den vítězství
|5. července
|pondělí
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|6. července
|úterý
|Den upálení mistra Jana Husa
|28. září
|úterý
|Den české státnosti
|28. října
|čtvrtek
|Den vzniku samostatného československého státu
|17. listopadu
|středa
|Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
|24. prosince
|pátek
|Štědrý den
|25. prosince
|sobota
|První svátek vánoční
|26. prosince
|neděle
|Druhý svátek vánoční
Devět svátečních dnů připadne na pracovní týden, zbývající čtyři na sobotu či neděli. Pro zaměstnance s volnými víkendy se svátek, který vyjde na sobotu nebo neděli, automaticky nepřesouvá na jiné datum.
Prodloužené víkendy bez dovolené
Kdo má běžně volné soboty, neděle i svátky, může se těšit na čtyři příležitosti k delšímu odpočinku bez čerpání dovolené:
|Termín
|Příležitost
|Volno celkem
|1.–3. ledna
|Nový rok a víkend
|3 dny
|26.–29. března
|Velikonoce
|4 dny
|3.–6. července
|Červencové svátky
|4 dny
|24.–26. prosince
|Vánoce
|3 dny
Nejdelší volno vznikne o Velikonocích a na začátku července. To totiž na sebe navážou víkend a oba červencové svátky: pondělí 5. a úterý 6. července.
Jak spojit svátky s dovolenou
Jedním dnem dovolené lze v roce 2027 prodloužit dva podzimní víkendy. Kdo si chce odpočinout déle, může pomocí několika dalších dnů získat i souvislé volno v délce více než týdne.
|Období
|Kdy si vzít dovolenou
|Počet dnů dovolené
|Souvislé volno
|Velikonoce
|pondělí 22. března – čtvrtek 25. března
|4
|sobota 20. března – pondělí 29. března: 10 dnů
|Červenec
|středa 7. července – pátek 9. července
|3
|sobota 3. července – neděle 11. července: 9 dnů
|Září
|pondělí 27. září
|1
|sobota 25. září – úterý 28. září: 4 dny
|Říjen
|pátek 29. října
|1
|čtvrtek 28. října – neděle 31. října: 4 dny
|Listopad
|pondělí 15. a úterý 16. listopadu
|2
|sobota 13. listopadu – středa 17. listopadu: 5 dnů
|Vánoce
|pondělí 20. prosince – čtvrtek 23. prosince
|4
|sobota 18. prosince – neděle 26. prosince: 9 dnů
Deset dnů volna kolem Velikonoc
Velký pátek připadne na 26. března a Velikonoční pondělí na 29. března. Kdo si vezme dovolenou od pondělí 22. do čtvrtka 25. března, propojí dva víkendy s oběma svátky. Výsledkem bude deset dnů volna v řadě – od soboty 20. do pondělí 29. března.
Rodiče mohou při plánování zohlednit také školní kalendář. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 25. března, takže děti budou mít spolu s navazujícími svátky a víkendem volno až do pondělí 29. března.
Červencové svátky vytvoří prostor pro delší cestu
Na začátku července budou následovat dva svátky hned po víkendu. Volno tak začne v sobotu 3. července a potrvá do úterý 6. července. Stačí přidat dovolenou od středy do pátku a odpočinek se protáhne až do neděle 11. července.
Za tři dny dovolené tak lze získat devět souvislých dnů volna. Školáci už v té době budou mít hlavní prázdniny, které začínají ve čtvrtek 1. července.
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Na podzim pomůže pondělí nebo pátek
Den české státnosti vyjde na úterý 28. září. Volno v pondělí 27. září jej propojí s předchozím víkendem. Podobná příležitost přijde o měsíc později: 28. říjen připadne na čtvrtek a s dovolenou v pátek 29. října vznikne další čtyřdenní volno.
Podzimní prázdniny budou mít děti školou povinné ve středu 27. října a pátek 29. října.
Sedmnáctý listopad naopak vychází na středu. K jeho spojení s jedním z víkendů jsou potřeba dva dny dovolené. Při čerpání v pondělí a úterý vznikne volno od soboty 13. do středy 17. listopadu, při čerpání ve čtvrtek a pátek pak od středy 17. do neděle 21. listopadu.
Pokud si zaměstnanec vezme dovolenou po oba dva dny před svátkem i po něm, získá za čtyři dny dovolené devět dnů volna od 13. do 21. listopadu.
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Květen a Vánoce: které svátky vycházejí na víkend
V květnu si zaměstnanci s běžnou pracovní dobou od pondělí do pátku o svátcích neodpočinou navíc. Svátek práce 1. května i Den vítězství 8. května totiž připadají na sobotu.
Podobně vycházejí Vánoce. Štědrý den připadne na pátek, takže s víkendem vytvoří tři volné dny. První a druhý svátek vánoční následují v sobotu a neděli.
Kdo chce delší vánoční odpočinek, může si vzít čtyři dny dovolené od 20. do 23. prosince. Spolu s předchozím víkendem a vánočními svátky tím získá volno od soboty 18. do neděle 26. prosince.
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Otevírací doba obchodů o svátcích po celý rok
Kdy budou o svátcích zavřené obchody
Svátek automaticky neznamená zákaz prodeje. Zákon omezuje prodej ve vybrané dny, zpravidla v obchodech s prodejní plochou nad 200 m², pokud se na ně nevztahuje některá z výjimek.
V roce 2027 se celodenní zákaz týká těchto dnů:
Na Štědrý den 24. prosince je prodej v dotčených prodejnách zakázán od 12 hodin. Velký pátek, 1. května, 5. a 6. červenec ani 17. listopad zákon o prodejní době neomezuje. Obchodník se však může sám rozhodnout pro kratší otevírací dobu nebo zavření.
Výjimku ze zákazu mají například menší prodejny s plochou do 200 m², lékárny, čerpací stanice a prodejny ve zdravotnických zařízeních. Otevřít mohou také obchody v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích.