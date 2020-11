Svatby při covidu povoleny, registrace homosexuálů jen při riziku smrti

Na nařízení vlády poukázal spolek Jsme fér, který dlouhodobě usiluje o uzákonění homosexuálních manželství. „Chcete stvrdit svou lásku v době covidu? Ano, ale pouze pokud umíráte. Zdá se vám to absurdní? Pro gaye a lesby nová realita,“ uvedl spolek na Facebooku.

„Za stávajících podmínek lze vstupovat do registrovaných partnerství pouze tehdy, je-li tento krok neodkladný,” uvádí vládní informační web, který vznikl začátkem listopadu. Neodkladné je podle opatření uzavření partnerství v případě špatného zdravotního stavu jedné z osob, kdy by se nemusela pozdějšího uzavření dožít, nebo v případě omezených pobytových oprávnění cizinců, kteří chtějí partnerství uzavřít.

Kromě toho se podle webu omezuje také počet lidí přítomných při uzavření partnerství. „Vstupu do registrovaného partnerství se mohou účastnit pouze osoby, které budou do registrovaného partnerství vstupovat, matrikář, případně tlumočník, nerozumí-li některá z osob vstupujících do registrovaného partnerství česky,” píše se dále.

Svatby s minimálním omezením

Jak upozorňuje iniciativa Jsme fér, svatby heterosexuálních párů se přitom mohou nadále konat. Navíc se jich může kromě snoubenců, oddávajícího a matrikáře účastnit hned několika dalších lidí.



„Svatby se mohou nadále konat. Maximálně ale může být na svatbě 10 účastníků.” (od 18. listopadu maximálně 15 účastníků, pozn. red.) Uzavření svatby podmínce “neodkladnosti” nepodléhá. Velmi zdrcující je i fakt, že při uzavření registrovaného partnerství s vámi nikdo další být nesmí. Kdykoliv. Nouzový stav, nenouzový stav,“ poukázal dále spolek. Vládní nařízení označil za ponižující a nedůstojné.

„Není to poprvé, co se v covidových usneseních vlády objevují zcela zjevné a nedůvodné diskriminace registrovaných partnerů. A bolí to hodně lidí. Budeme žádat Andreje Babiše a Jana Hamáčka, aby to opravili. Dokud tu budou dvě kategorie, registrované partnerství a manželství, bude se to dít,“ okomentovala situaci právnička Jsme fér Adéla Horáková.



K situaci se vyjádřil i poslanec Dominik Feri, jeden ze spolutvůrců vládního informačního webu. „Už jsem psal premiérovi a ministrovi zdravotnictví, ať to v krizovém opatření opraví a výjimka na svatby se vztahuje i na registrovaná partnerství. Proti tomu se (snad) nedá nic namítnout,” napsal na Twitteru.

V úterý na kontroverzní opatření reagoval i ministr vnitra Jan Hamáček. Ten přislíbil, že situaci napraví co nejrychleji.

Registrované partnerství je úředně nebo jinak zaznamenané partnerství. V České republice mohou uzavírat registrované partnerství dvojice stejného pohlaví od roku 2006.