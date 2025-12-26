Zdislava skutečně žila ve 13. století (v letech 1225 až 1252), kdy založila zdejší klášter a špitál, v němž léčila nemocné. V Dalimilově kronice stojí, že křísila mrtvé a slepým vracela zrak. A prý to dokáže i 800 let od chvíle, kdy se narodila. Podzemní krypta v bazilice, kde odpočívají její kosti, je posetá vzkazy lidí, kteří se díky modlitbám k ní uzdravili. A často šlo o nevěřící lidi.
Zdislavina kostra je osm století stará a nemůžeme ji donekonečna rozdávat. Nedávno mi přišly žádosti ze Spojených států, odmítli jsme je.