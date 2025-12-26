Emancipovaná žena se starostmi jako my. Svatá Zdislava uzdravuje i po 800 letech

Strážce hrobu. Pavel Maria Mayer u oltáře s lebkou svaté Zdislavy. I ta prý uzdravuje. | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

Tomáš Lánský
  15:00
Prosím Vojtíkovi o pomoc, ať překoná svoji těžkou nemoc a uzdraví se. Modlíme se pro naši nemocnou babičku. Pomoz s uzdravením mého manžela z rakoviny, oroduj za něj. To jsou poslední ručně psané vzkazy v tlusté knize přímluv, která leží u oltáře v bazilice svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. V době, kdy čtete tyto řádky, jich tam opět mnoho přibylo. Lidé z celého světa jezdí na jedno z nejtajemnějších míst Česka, aby si vyprosili zázrak. Z prosklené schránky na ně shlíží lidská lebka. Patří Zdislavě z Lemberka, patronce rodin, nemocných a manželství.

Zdislava skutečně žila ve 13. století (v letech 1225 až 1252), kdy založila zdejší klášter a špitál, v němž léčila nemocné. V Dalimilově kronice stojí, že křísila mrtvé a slepým vracela zrak. A prý to dokáže i 800 let od chvíle, kdy se narodila. Podzemní krypta v bazilice, kde odpočívají její kosti, je posetá vzkazy lidí, kteří se díky modlitbám k ní uzdravili. A často šlo o nevěřící lidi.

Zdislavina kostra je osm století stará a nemůžeme ji donekonečna rozdávat. Nedávno mi přišly žádosti ze Spojených států, odmítli jsme je.

Stanislav Přibyllitoměřický biskup

Emancipovaná žena se starostmi jako my. Svatá Zdislava uzdravuje i po 800 letech

