Jak Vikingové přepsali české dějiny. Skutečné pozadí vraždy patronky sv. Ludmily

Mučednice a patronka sv. Ludmila – mramorová socha v katedrále sv. Víta. Byl to rok odplaty, nenávisti a úkladné vraždy, jejíž obětí byla kněžna Ludmila. Dle data úmrtí léta Páně 921 nejstarší česká svatá. Manželka prvního doloženého českého knížete. A vychovatelka, matka či babička dalších vládců. Mocná žena, jejíž záhubu přinesl střet s ženou ještě ambicióznější, s Drahomírou. Jejich životy známe jen z legend, ale musely být neuvěřitelně dramatické, včetně něčeho tak zdánlivě nepravděpodobného jako uškrcení Vikingy. Pojďme se ponořit do časů svárů, intrik a souboje o to, kdo otočí kormidlem formujícího se českého státu. Je fascinující sledovat, jak v mnohém povědomá byla už politika před 1 100 lety. | foto: Profimedia.cz