Podle Adama Vojtěcha (ANO), který by se měl stát ministrem zdravotnictví, je to ale smysluplný a reálný plán. „Nová moderní nemocnice může fungovat do 10 let,“ říká Adam Vojtěch v rozhovoru pro iDNES.cz.
Proč chcete v Praze stavět další nemocnici, není jich tam dost?
Je, ale některé jsou už z počátku minulého století a jejich technický stav je tristní. Celkově už nevyhovují potřebám medicíny 21. století.
Letňany jsou jednou z možností. Jejich výhodou je blízkost metra, takže jsou dobře dostupné pro pacienty i návštěvníky. Také záchranné službě by se zjednodušil dojezd ve srovnání se stávajícími areály.