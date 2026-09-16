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Superdebata iDNES.cz: Kvíz vyhrál Vereš, Semerák spletl titul Baníku o 11 let

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  17:35
Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Richard Vereš (ANO), Jan Dohnal (ODS, KDU-ČSL,...

Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Richard Vereš (ANO), Jan Dohnal (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Hosté zleva: Lukáš Semerák (Ostravak), Matěj...
Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Hosté zleva: Lukáš Semerák (Ostravak), Matěj...
Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Richard Vereš (ANO).
Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Rostislav Řeha (Česká pirátská strana).
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Kandidáti na ostravského primátora čelili v exkluzivní superdebatě iDNES.cz vědomostním otázkám z dějin, kultury i sportu třetího největšího města České republiky. Tři z nich skončili hned po první otázce, do závěrečného souboje postoupili Matěj Gregor z Motoristů a Richard Vereš z hnutí ANO. O vítězi rozhodl odhad výšky ochozu Nové radnice.

Šestice kandidátů si vědomostní rozstřel vyzkoušela v polovině superdebaty. Za nesprávnou odpověď lídři kandidátek vypadávali. Moderátor Vladimír Vokál kandidátům pokládal otázky spojené s ostravskou kulturou, sportem nebo dějinami.

Jako první odpovídal Lukáš Semerák z hnutí Ostravak. Na otázku, kdo je autorem básnické sbírky Slezské písně, odpověděl správně – Petr Bezruč. Matěj Gregor z Motoristů rovněž správně uvedl, že autorem románu Saturnin je Zdeněk Jirotka. „Ano, výborně, pokračujete dál,“ reagoval moderátor.

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První neúspěch přišel u Rostislava Řehy z Pirátů. Na otázku, která ostravská rodačka natočila film Sedmikrásky, odpověď neznal. „Saturnina bych věděl, tohle nevím,“ konstatoval zklamaně. Správnou odpovědí byla režisérka Věra Chytilová.

Následně vypadl také Aleš Boháč ze Starostů pro Ostravu. Nepoznal totiž herce, který se narodil v Hrušově a objevil se ve filmech jako Rozmarné léto, Světáci nebo Babí léto. Šlo o Vlastimila Brodského.

„Která devítinásobná zlatá slavice se narodila v Petřkovicích, které jsou dnes součástí Ostravy?“ tázal se dále moderátor Richarda Vereše z hnutí ANO. Ten správně jmenoval Hanu Zagorovou. Současný primátor Jan Dohnal z ODS pak neznal odpověď na otázku, kdo je autorem populárního cyklu Umění poslouchat hudbu.

Ve hře tak zůstali Gregor, Vereše a Semerák. Toho však záhy vyřadila otázka, ve které sezoně získal Baník Ostrava svůj dosud poslední ligový titul. Semerák odpověděl, že v roce 2015. Vysvětlil to tak, že si rok s spletl s koncem domácích zápasů týmu na populárním stadionu zvaném Bazaly. Správně však byla odpověď 2004.

„Pane Semeráku, to jste si znepřátelil všechny baníkovce,“ žertoval moderátor. O vítězství ve vědomostní části se tak utkali Gregor s Verešem.

Rozhodla Nová radnice

Oba si následně poradili s několika otázkami. Gregor správně označil za tradiční klubové barvy Baníku modrou a bílou. Vereš zase odpověděl, že klub hraje od roku 2015 zápasy v Ostravě-Vítkovicích.

Gregor věděl také to, kdy byly Vítkovice naposledy ve finále české hokejové extraligy. „Bylo to v roce 2011, ale kdyby neměl doping Hradec Králové, tak by to bylo v roce 2023,“ řekl a připomněl tak známou dopingovou kauzu východočeského klubu.

Gregor také správně zařadil první písemnou zmínku o Moravské Ostravě do 13. století. Vereš pak věděl například to, jaká řeka historicky dělila území Slezska a Moravy – Ostravice.

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O vítězi tak rozhodla až poslední otázka – kandidáti měli určit, v jaké výšce se nachází vyhlídkový ochoz věže ostravské Nové radnice. Vereš tipoval 77 metrů, Gregor 94. Správná odpověď byla 73 metrů, kterou znal již vypadlý Aleš Boháč. Blíže tak byl Vereš, který vědomostní souboj vyhrál.

Ostravu nyní veden široká koalice ANO, SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), hnutí Ostravak, Starostů pro Ostravu a Pirátů. „Pokračování současné koalice je něco, co si dokážu představit,“ sdělil současný primátor Jan Dohnal, který do úřadu nastoupil na jaře roku 2023 po rozpadu tehdejšího vedení v čele s Tomášem Macurou.

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