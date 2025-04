Senátoři rozhodují o velké reformě sociálních dávek. Místo čtyř bude jediná

Sociální výbor Senátu navrhl reformu upravit. Do okruhu zranitelných osob chce zahrnout samoživitele s dětmi až do deseti let věku místo sedmi let a bonus na dítě vztáhnout i na domácnosti s dětmi ve třetím stupni invalidity.

Při majetkovém testu žadatelů o superdávku se bude hodnotit, kolik má domácnost aut, nemovitostí nebo kolik má na účtech.

Efektem revize sociálních dávek bude podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL to, že třetině lidí se proti dnešku dávka zvedne a třetině by naopak měla klesnout.

Lidé, kteří jsou v dlouhodobé neschopnosti, se budou muset podrobit přezkoumání zdravotního stavu. Posudkový lékař má po 380 dnech přezkoumávat zdravotní stav těch, kteří jsou v evidenci Úřadu práce.

Při hlasování o doprovodném zákonu poslanci ze všech stran podpořili vznik nové dávky matkám-studentkám na hlídání jejich malých dětí v částce třetiny minimální mzdy.

Životní minimum pro samotného dospělého má stoupnout z 4860 na 5500 korun a u prvního dospělého v rodině z 4470 na 5 tisíc korun. Naopak u dalšího dospělého klesne z 4040 na 3750 korun.

Prošlo rovněž vyřazení z evidence uchazečů o práci a zastavení výplaty dávky za porušení pravidel již za tři měsíce místo šesti a prodloužení výplaty náhradního výživného ze čtyř na šest let. Stát pohledávku po neplatiči alimentů začne vymáhat po dvou letech vyplácení dávky.