Pavel podepsal odklad superdávky, Juchelkova novela bude platit až od srpna

Autor: ,
  17:37
Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu budou dostávat takzvanou superdávku od letošního srpna místo od května. Novelu o odkladu první výplaty o čtvrt roku ve čtvrtek podepsal prezident Petr Pavel. Oznámila to prezidentská kancelář.
Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejném slyšení s názvem Bezpečnost...

Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejném slyšení s názvem Bezpečnost Ukrajiny, bezpečnost Evropy a obranyschopnost státu (24.února 2026) | foto: ČTK

Vyslovení důvěry vládě České republiky. Na Snímku ministr práce a sociálních...
Prezident Petr Pavel jmenoval kandidáta Motoristů sobě Igora Červeného...
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády (2....
Veřejné slyšení s názvem Bezpečnost Ukrajiny, bezpečnost Evropy a...
Důvodem posunu termínu je podle jejího zdůvodnění náročnost přepočtu podpory. Předloha ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky předpokládá rovněž odklad změn v životním minimu, a to z května na říjen.

Superdávka nahradila od loňského října čtyři dosavadní sociální podpory, a to příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci měli o superdávku požádat do konce loňska a dostat ji poprvé v květnu.

Úřad práce dostal zhruba 333 500 žádostí od dosavadních příjemců dávek. Úřad se podle dřívějšího Juchelkova vyjádření snaží dosavadní čtyři dávky do superdávky co nejrychleji převést. Žádostí o superdávku, tedy včetně nových, bylo začátkem března více než 400 tisíc. Podle podkladů k novele je vyřizování superdávky náročnější, než se předpokládalo.

Superdávka se odkládá. Co to znamená pro lidi, kteří o ni požádali?

Odklad změn v životním minimu na říjen Juchelka zdůvodnil potřebou snížení administrativy. Pokud by se částky měnily dřív, musely by se upravovat informační systémy, víc by hrozily chyby a komplikovalo by to i orientaci klientů, stojí ve zdůvodnění.

Životní minimum se zvýší pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na pět tisíc korun. Pro další dospělé v rodině se naopak sníží ze 4040 na 3750 korun. Superdávka by tak mohla být pro malé domácnosti vyšší a měla by lépe odrážet jejich situaci.

Minimum hraje roli při stanovení nároku na pomoc od státu i pro výši řady dávek, například pro pěstouny. Pětiměsíční odklad navýšení by znamenal úspory výdajů.

Srpen místo května. Senát kývl na odložení superdávky o čtvrt roku

Změny v minimu naopak neovlivní výši humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou, bude nadále vycházet z nynějších částek životního a existenčního minima.

Odloží se podle novely o tři měsíce do konce letoška i povinnost úřadů sestavovat lidem s podporou na živobytí plán kroků ke zlepšení situace. Posuzování nároku členů domácnosti na superdávku se zavede v červnu 2028 místo letošního července, a to kvůli nutným změnám v informačních systémech.

Nově se už nemá hodnotit situace společně posuzovaných osob, ale členů domácnosti. Posuzování se využívá například i pro mimořádnou okamžitou pomoc a příspěvek na zvláštní pomůcku pro lidi se zdravotním postižením.

