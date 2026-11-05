Zástupci organizací kritizují také výpočet superdávky pro dlužníky z příjmu před srážkami či zpoždění vyplácení a žádají úpravy.
Superdávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Ministerstvo tento týden sdělilo, že ji pobírá 285 000 domácností. Od října se upravil kvůli nízkým částkám výpočet podpory na bydlení.
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Nově se stanovuje podle 77 okresů místo tří velikostí bydliště. Rozšířila se skupina zranitelných osob o samoživitelky s dětmi do 15 let, ne jen do sedmi let. Upravilo se i životní minimum. Úřad práce teď superdávku podle nových pravidel přepočítává, zrušil kvůli tomu čtvrteční úřední hodiny.
Nesprávné výpočty
„Nová rozhodnutí o výměru dávek začínají v těchto dnech přicházet a už teď máme zprávy, že se situace řady domácností ještě dále zhoršila,“ uvedl Mikoláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Platforma poukazuje na to, že normativy na bydlení nevycházejí ze skutečných cen v okresech, ale z nájmů nynějších příjemců dávek.
Ti často bydlí za nižší obecní či nekomerční nájemné. Výpočet je pak zkreslený. Dopadá to hlavně na malé domácnosti či jednotlivce z větších měst z bytů s tržním nájemným. „Státní normativ jim nepokryje ani základní náklady. Domácnosti se tak i přes nárok na podporu propadají do hluboké chudoby,“ uvedla platforma. Podle ní je nízký i paušál na energie. Poukazuje i na vyšší výdaje v nezateplených domech či chladnějších regionech.
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Platforma, Centrum SPOT, Naděje, Romodrom či Rubikon kritizují také průtahy při vyřizování superdávky a zpoždění její výplaty o měsíce. Svým klientům některé organizace poskytují ze svých fondů dočasnou výpomoc na úhradu bydlení. Lidé v tísni by ji pak měli splatit. Podle zástupců organizací není dlouhodobě možné, aby činnost státu suploval neziskový sektor.
Experti organizací kritizují také výpočet dávek dlužníků z příjmů před splátkami či klientů azylových domů. Úřad práce nocležníky v tísni v jednom pokoji bere jako členy domácnosti, vypočítaná podpora je pak nižší. Superdávka na úhradu pobytu často nestačí. „Pro už tak podfinancované sociální služby to znamená devastující rozpočtové propady,“ uvedl Opletal.
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O změně může rozhodnout vláda
Experti na sociální problematiku navrhují a požadují úpravy superdávky. „Pokud vláda nepřistoupí k rychlé korekci normativů, nezavede ochranné lhůty pro čerstvě zabydlené osoby v sociálních službách, neopraví posuzování sdíleného bydlení a nezaměří se na spravedlivější posuzování lidí v insolvenci, reforma bude dále dělat přesný opak deklarovaných cílů – prohloubení chudoby a masivní nárůst bezdomovectví,“ uvedla analytička Centra SPOT Lucie Trlifajová.
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) tento týden v tiskové zprávě uvedl, že po říjnových úpravách je „výsledkem dávka, která odpovídá tomu, kolik lidé skutečně platí za bydlení“. Šéf úřadu práce Roman Chlopčík označil nastavení teď za spravedlivější.