Nákup nových vozů pro armádu provází pochybnosti a podezřelé zákulisní vztahy

Česká armáda dlouhodobě projevuje zájem o lehká útočná vozidla, které pravděpodobně nahradí dosluhující a nezodolněné Land Rover Kajman. Podle zdrojů iDNES.cz je chce pořídit 601. skupina speciálních sil a 43. výsadkový pluk v Chrudimi.

Supacat v České republice zastupuje společnost LPP zbrojaře Jiřího Sauera. Ten podílově vstoupil do RobotScientific s.r.o, tedy firmy, kterou zakládal současný politický náměstek ministryně obrany Jany Černochové František Šulc. A spolupráce byla dlouhodobá, trvala až do ledna 2022, kdy Šulc svůj obchodní podíl odprodal před svým příchodem na ministerstvo obrany.

To samozřejmě vzbuzuje emoce, ale i pochybnosti. 24 vozů pro speciály má být zakoupeno bez soutěže v neveřejném režimu a za nebývale vysokou cenu. Údajně by mělo jít o tendr v hodnotě dvou miliard korun. Resort obrany se k zakázce odmítá vyjádřit. „Tato veřejná zakázka je v neveřejném režimu, touto formou k ní tedy není možné poskytnout žádné detailní informace,“ uvedla mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.

Obrana mlčí

Ministerstvo obrany nereagovalo ani na dotazy redakce iDNES.cz k upřesnění, proč se veřejná zakázka na více než 150 lehkých útočných vozů opakovaně prodlužovala o několik měsíců až do současnosti, kdy měl být 4. 4. tendr uzavřen. Zdroj blízký zakázce redakci prozradil, že zájem o dodávku vozů projevilo více firem zhruba s desítkou nabízených typů, mimo jiné Supacat.

Právě Supacat podle slov poslance Pavla Růžičky kritizoval bývalý náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata jako zastaralý a s ne příliš vhodnou konstrukcí. Kritizovaná je ochrana posádky, protiminová ochrana, stabilita vozu, ale i další technické aspekty.

Pavel Růžička @ruzickapavel70 V lednu 2022 gen. Opata řekl. Vozidla Supacat nechceme, už je to stará a ne moc dobrá konstrukce vozidla. Co se tedy změnilo.... oblíbit odpovědět

Dění okolo zakázky na lehká útočná vozidla ale provází prapodivné zákulisní hry. Možné ovlivnění ze strany náměstka Šulce ministryně obrany Jana Černochová sice rázně popřela, ale pochybností je více.

„K údajnému zapojení mého prvního náměstka Františka Šulce do jakýchkoli zakázek spojených s útočnými vozidly bych ráda tyto spekulace definitivně utnula. Pan první náměstek vyhotovil čestné prohlášení, ve kterém konstatoval, že se nepodílí, nikdy nepodílel a do budoucna nebude jakkoli podílet na rozhodovacích procesech spojených s takovými projekty,“ uvedla Černochová.

Personální čistky

Při bližším pohledu na personální pohyby na ministerstvu, ale i státních podnicích, se ale situace zdá být minimálně nestandardní. Z Vojenského technického ústavu (VTÚ) byl odvolán nejdřív ředitel Petr Novotný, který ovšem měl podporu zaměstnanců. Na jeho místo nastoupil Libor Tomolya. Ve státním podniku se ale dlouho neohřál a po čtvrt roce byl nahrazen Jiřím Kašpárkem.

Ten před několika lety zpracovával studii, která doporučila Supacat jako vhodnou alternativu a nejlepší vůz pro tyto účely z dříve posuzovaných. Na pozici do VTÚ nastoupil jen krátce před tím, než měla uplynout původní lhůta pro přihlášení se do tendru na lehké útočné vozy. Podle ministryně Černochové byl Kašpárek do podniku dosazen s cílem rozvoje a stabilizace státního podniku.

Zleva tehdejší ředitel Agentury logistiky Armády ČR Jaroslav Trakal a Jiří Kašpárek

„Úkoly nového ředitele jsou především stabilizace personální situace, přepracování obchodního a finančního plánu na letošní rok, který odmítla dozorčí rada, zajistit řádný chod tohoto strategického podniku pro obranyschopnost státu a pokračování důležitých projektů,“ uvedlo ministerstvo obrany v tiskové zprávě.

A jaká je realita? Kašpárek rozdal výpovědi řadě klíčových zaměstnanců, k 31. březnu skončil například bezpečnostní ředitel Oto Šorna. Zdroj blízký podniku uvádí i odchod důležitých lidí spojených s prioritními projekty včetně radiolokátorů MADR z Izraele. Na konci února byl Kašpárkem odvolán i ředitel odštěpného závodu VTÚVM ve Slavičíně Stanislav Hudeček.

Další z personálních změn nastala v odštěpném závodu VTÚPV ve Vyškově. Kašpárek tak místo stabilizace přichází o zkušené zaměstnance. Na vlastní žádost odchází i obchodně-marketingový ředitel Petr Kovář, který svojí demisi zdůvodnil neschopností vedení podniku.

Nenávratné poškození státního podniku

„Na řadu mých upozornění, že jeho kroky, které zatím ve funkci učinil, jsou více než problematické z pohledu etiky, zákonů této země a v důsledku nevratně poškozují státní podnik i klíčové přezbrojovací projekty Armády České republiky, Ing. Jiří Kašpárek nijak nereagoval, naopak aniž by vzal moje argumenty v sebemenší potaz v těchto krocích pokračuje,“ uvedl Security magazínu před pár dny Kovář.

Kašpárka na jeho pozici jmenoval bývalý náměstek obrany Filip Říha. Toho ještě v roce 2021 vinila Černochová z půlmiliardové pokuty za postup při nákupu vrtulníků a například i nákup izraelských radarů MADR bez soutěže, které dodnes nemůže česká armáda používat. Nakonec si ale Říhu v týmu ponechala a co víc, nyní je na lukrativním postu mise OBSE ve Vídni. Post schválila právě Černochová.

Jana Černochová @jana_cernochova Totální blamáž a gól do vlastní brány. Za tohle si pan náměstek Říha vysloužil novou náměstkovskou sesli? Politici napříč bojují unisono za každou miliardu pro @ObranaTweetuje, ale tato pokuta bohužel boří dobrý dojem, že se podařilo rozhýbat modernizaci. https://t.co/odCvfNBPmf oblíbit odpovědět

„Ano, mohu potvrdit, že pan Filip Říha byl jmenován na misi OBSE ve Vídni na dobu od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027,“ uvedla Simona Cigánková z tiskového oddělení ministerstva obrany. Bývalý náměstek bude mít na starosti politicko-vojenské otázky a oproti svému postu na obraně si finančně výrazně polepší. A to vše i přes to, že Říha nedisponoval dostatečnou znalostí angličtiny pro daný post. Podle zdroje, který si nepřál být jmenován, byl jazykový požadavek snížen, aby mohl Říha lukrativní post dostat.

Říha disponuje druhým stupněm podle mezinárodní vojenské normy STANAG, všichni jeho předchůdci třetím či čtvrtým, tedy velice dobrou znalostí se skvělým ústním i písemným projevem.

Při bližším pohledu na pracovní příležitosti při OBSE (ale i jen stáže) je požadavkem minimálně výborná angličtina a nejlépe také další jazyk – francouzština, španělština, ruština a tak dále. Stálý představitel vyslaný na čtyři roky s druhým stupněm angličtiny je tudíž raritou.