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Dlouho očekávaný summit NATO v Ankaře ve středu skončil. Světoví lídři během hlavního jednání řešili výdaje na obranu, posílení bezpečnosti i pokračování pomoci napadené Ukrajině. Český premiér Andrej Babiš si před jednáním mimo jiné potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Klíčové momenty druhého dne summitu zachytil fotoreportér iDNES.cz i další světoví fotoreportéři.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Babiš druhý den ráno hodnotil úterní neformální večeři lídrů. „Manželky se některé neviděly dlouho. Bylo to fajn. S Monikou jsme měli možnost mluvit s prezidentem Donaldem Trumpem. Ptali jsme se, kde má manželku Melanii,“ popsal Babiš.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Americký prezident Donald Trump na summitu uvedl, že si myslí, že příměří mezi Spojenými státy a Íránem skončilo. A pohrozil Teheránu dalšími údery.
Autor: AP
Lídři jednali také o hrozbách ze strany Ruska, které stále pokračuje ve válce proti Ukrajině. Aliance Ukrajinu podpoří vojenským vybavením i výcvikem v hodnotě 70 miliard eur, shodli se světoví lídři. Před těmi vystoupila také dánská premiérka Mette Frederiksenová.
Autor: AP
Trump na summitu spojence kritizoval. Řekl, že s aliancí není spokojen kvůli Grónsku a Íránu. Spojené státy podle americké hlavy státu přispívají do NATO nepřiměřeně mnoho. Navzdory tomu pak Trump spojence ujistil, že USA chtějí v NATO zůstat.
Autor: Reuters
Premiér Andrej Babiš během dvoudenního summitu absolvoval také několik bilaterálních jednání. Hovořil například se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.
Autor: Úřad vlády
Při společném focení vznikl i snímek tří hlavních tváří summitu. Vedle sebe se postavili generální tajemník NATO Mark Rutte, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a americký prezident Donald Trump.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
První společná fotografie lídrů vznikla už po úterní neformální večeři. Na středečním skupinovém snímku stojí český premiér Andrej Babiš vedle dánské premiérky Mette Frederiksenové.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Premiér Babiš si při této příležitosti také potřásl rukou s americkým prezidentem Trumpem. Český předseda vlády už ráno uvedl, že s Trumpem mluvil i během úterní neformální večeře.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Většina lídrů hodnotila summit v turecké metropoli kladně. „Já musím říct, že cíle summitu byly dosaženy,“ řekl například prezident Pavel. Pochvala přišla také od premiéra Babiše. „Skončil velice důležitý summit, je dobře, že jsme tady byli,“ uvedl. Za velmi úspěšný pak summit označil i prezident Trump.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Trump na závěr pochválil mimo jiné šéfa NATO Marka Rutteho i tureckého prezidenta Recepa Tayyip Erdogana.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Premiér Babiš se setkal i se svým slovinským protějškem Janezem Janšou.
Autor: Úřad vlády
Šéf NATO Rutte, francouzský prezident Macron a turecký prezident Erdogan. Z této trojice zaujme Macron v brýlích. Zatmavené letecké brýle měl Macron i na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v lednu, kdy tato zpráva obletěla světová média.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Britský premiér po rezignaci Keir Starmer sedí vedle prezidenta Trumpa. Britská média před summitem spekulovala, že se Starmer od něj dočká kritiky. Po jeho skončení však prohlásil, že s ním chce Trump zůstat v kontaktu.
Autor: Yves Herman, Reuters
„Pojedete do Moskvy?” ptal se Trump ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na společném jednání. Ten mu pohotově odpověděl, že tam je až moc ukrajinských dronů. Po skončení schůzky Ukrajině přislíbil licenci na výrobu střel Patriot.
Autor: Alex Brandon, AP
„Příští rok konečně dosáhneme dvou procent. Tento rok se budeme snažit, ale nevidím to moc reálné,“ řekl premiér Babiš po skončení summitu. Označil ho za důležitý.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Podle německého kancléře Friedricha Merze si Trump váží evropského úsilí v rámci NATO. Zdůraznil ale, že je třeba nadále „evropské NATO” budovat.
Autor: AP
Italská premiérka Giorgia Meloniová po skončení summitu mluvila o jejím vztahu s Trumpem. Investovaného politického kapitálu podle svých slov nelituje. „Tento politický kapitál jsem investovala proto, že věřím v jednotu Západu,“ řekla. Donald Trump se proti ní ostře vymezil poté, co Řím odmítl podpořit americko-izraelský útok na Írán.
Autor: AP
Podle ministra obrany Jaromíra Zůny byla náplní jednání hlavně vojensko-průmyslová spolupráce. Dodal, že Česko sleduje především realizaci dlouhodobých projektů.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
„Byla zachována jednota spojenců,“ řekl prezident Pavel po skončení jednání. Dodal, že si odnesl spoustu podnětů, které se týkají především výše výdajů na obranu, posílení obranného průmyslu, ale i nutných legislativních změn.
Autor: Agentura Anadolu