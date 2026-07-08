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„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....
Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo
Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...
V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka
Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...
Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš
Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...
Dotkl se „Trumpova“ jezírka, čelí obvinění z jeho poničení. Olympionik vinu odmítá
Bývalý olympijský kanoista David Hearn ve čtvrtek u soudu ve Washingtonu formálně odmítl obvinění z poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Příští soud s Hearnem je v...
Na bavorském gymnáziu útočil mladý Chorvat. Je ve vazbě, zraněné zachránili spolužáci
Šestnáctiletý mladík, který ve středu v areálu gymnázia v bavorském Schongau nožem těžce zranil dvě třináctileté dívky, je ve vyšetřovací vazbě. Je podezřelý mimo jiné z pokusu o vraždu ve dvou...
Muž chtěl po pracovnici pošty na Královéhradecku peníze, pátrá po něm policie
Policisté zasahují v Kratonohách na Královéhradecku. Podle oznámení měl neznámý muž po pracovnici místní pošty požadovat vydání finanční hotovosti. Policie nyní zjišťuje okolnosti případu.
Jsem na vás obě hrdý! Českým tenistkám pogratulovali Pavel, Babiš i Vystrčil
Na historický úspěch českých tenistek ve Wimbledonu reagují i čeští politici. Karolíně Muchové a Lindě Noskové na sociálních sítích pogratuloval prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, šéf Senátu...
Výjimečná stavba, symbol areálu, popisují historici zničenou budovu ve Zlíně
Budova v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou ve čtvrtek zachvátil požár, byla významným příkladem průmyslové architektury a jen těžko ji lze nahradit, řekla historička umění Lucie...
„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....
Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel
Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...
Jeli na studijní cestu do Izraele, začali je lynčovat. Na sítích jim kreslí hákové kříže
Mladí zástupci českých opozičních stran mají za sebou pětidenní studijní cestu po Izraeli. Konala se minulý týden. Cílem izraelské pozvánky bylo ukázat nastupující politické generaci tamní inovace,...
Hodnotit plnění programu po půl roce? Marketingový tah vlády, míní experti
Hodnotit plnění programového prohlášení vlády po půl roce je marketingový tah vlády. Shodli se na tom oslovení politologové. Podle některých odborníků je navíc na hodnocení plnění slibů po šesti...
Rakušan vyčítá vládě atmosféru strachu. Kupka aroganci, nekompetentnost a chaos
Jedinou věc, za kterou lze vládu Andreje Babiše pochválit, je podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana to, že nezrušila věci, u nichž avizovala, že je zruší. „Je to šílené, ale je to tak. Tvrdila, že...
Zemanův spolek roky neukázal účetnictví, exprezidentovi nadále financuje kancelář
Spolek Přátelé Miloše Zemana, kterému předsedá bývalý kancléř Vratislav Mynář, několik let nezveřejňuje výroční zprávy či jakékoliv účetnictví. Z veřejného rejstříku vyplývá, že spolek poslední...
Farmář v Itálii nechal zraněného migranta umírat před domem. Dostal 16 let vězení
Italský soud poslal na 16 let do vězení farmáře, který po vážném pracovním úrazu neposkytl pomoc svému zaměstnanci z Indie. Muž na poli utrpěl devastující zranění, jimž později v nemocnici podlehl....