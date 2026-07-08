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Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

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  11:59aktualizováno  12:03
Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku. (8. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Lídři se fotí na summitu NATO v Ankaře. (8. července 2026)
Americký prezident Donald Trump na summitu NATO. (8. července 2026)
Americký prezident Donald Trump a premiér Andrej Babiš. (8. července 2026)
Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump po společné fotografii...
58 fotografií
Od našich zpravodajů v Ankaře - Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní neformální večeři.

Na společném snímku stojí Babiš v druhé řadě úplně vlevo. Za zmínku také stojí francouzský prezident Emanuel Macron, který ani na fotku neodložil sluneční brýle. V nich včera dorazil i na neformální večeři. Na veřejnosti se s nimi objevil už dříve, podle dřívějších tvrzení francouzských médií nejde o módní výstřelek, nýbrž o ochranu kvůli očnímu onemocnění.

Jiné společné foto zveřejnila už v úterý turecká prezidentská kancelář, premiér Babiš a prezident Petr Pavel na něm pózují na opačném konci řady. Babiš stojí v druhé řadě na levé straně za končícím britským předsedou vlády Keirem Starmerem. Přesně na druhém konci řady lze spatřit Pavla, který se postavil před litevského prezidenta Gitanase Nausėdu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku. (8. července 2026)
Lídři se fotí na summitu NATO v Ankaře. (8. července 2026)
Americký prezident Donald Trump na summitu NATO. (8. července 2026)
Americký prezident Donald Trump a premiér Andrej Babiš. (8. července 2026)
58 fotografií

Ohledně setkání s Trumpem už ráno český premiér řekl, že s ním měl již možnost mluvit na úterní neformální večeři. „S Monikou jsme měli možnost mluvit s prezidentem Donaldem Trumpem. Ptali jsme se, kde má manželku Melanii. Prý jsou pro ni takové cesty na otočku únavné,“ popsal Babiš, který také vyzdvihl film Melanie.

„Prezident Trump je stále stejně příjemný. Na večeři jsme se bavili o jídle a fotbale,“ zdůraznil ve středu ráno Babiš. Zároveň odmítl, že by se na večeři řešily výdaje na obranu.

Babiš a Pavel každý na druhém konci. Fotka symbolizuje rozkol v české delegaci

Mezitím pokračuje hlavní jednání NATO. Lídři států na jednání mají řešit výdaje na obranu či podporu Ukrajiny. Jednání se účastní Pavel i Babiš, který podle svých slov vystoupí s projevem. NATO mezitím ostře kritizoval Trump.

Babiš měl v Ankaře také několik bilaterálních jednání, například s předsedou slovinské vlády Janezem Janšou nebo s bulharským premiérem Rumenem Radevem. Pavel jednal třeba s finským protějškem Alexandrem Stubbem. Hlavními tématy jeho bilaterálních jednání v Ankaře byly vyšší výdaje na obranu, podpora Ukrajiny a větší integrace evropského obranného průmyslu.

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