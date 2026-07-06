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Summit NATO: Víme, s kým se premiér Babiš setká v Ankaře

Eva Pospíšilová
  15:38
Minimálně čtyři bilaterální schůzky bude mít na nadcházejícím summitu NATO v turecké Ankaře premiér Andrej Babiš (ANO). Toho coby šéfa vládní delegace tam také čekají obě hlavní akce – dnešní neformální večeře i zítřejší jednání Severoatlantické rady.

Detaily programu prezidenta Petra Pavla, který do Ankary letí na základě Ústavním soudem vydaného předběžného opatření, zatím nejsou známé. „Program nyní ladíme v koordinaci s Ministerstvem zahraničních věcí a o jeho finální podobě, stejně jako o prioritách, budeme informovat na tiskovém briefingu před odletem,“ sdělil na dotaz iDNES.cz mluvčí Vojtěch Šeliga.

Premiér Andrej Babiš pří své pravidelné týdenní bilanci událostí týdne na sociálních sítích (5. července 2026)
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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) už ale avizoval, že hlava státu nebude u žádného oficiálního jednání u hlavního stolu, byť je v Česku ústavní jedničkou. Jako člen české delegace, ovšem s odlišnými názory třeba na pomoc pro Ukrajinu, bude moct zasednout po boku ministrů.

Do Ankary s ministry i Monikou

První zítra vyrazí do Turecka vládou schválená sestava v čele s premiérem Babišem. Společně s ním budou na palubě ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě), ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) a vládní zmocněnec pro plnění závazků ČR vůči NATO Jakub Landovský.

A také Babišova manželka Monika, která ministerského předsedu doprovodí na slavnostní večeři pro hlavy států a vlád pořádanou tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem. „Monika bude mít v Turecku stejně jako další manželky separátní program,“ nastínil Babiš.

Ten také redakci iDNES prozradil, že v rámci bilaterálních jednání by se měl potkat například se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.

Evropa musí nést větší odpovědnost za svou obranu, řekl Pavel před summitem

„Pak tam mám ještě setkání s nizozemským premiérem (Robem Jettenem, pozn. red.), slovinským premiérem (Janezem Janšou, pozn. red.) nebo bulharským premiérem (Rumenem Radevem, pozn. red.),“ vyjmenoval Babiš. Toho kromě úterní neformální večeře čeká také účast na fóru obranného průmyslu, což je jedna z předních akcí NATO věnovaná transatlantické obranné výrobě, investicím a inovacím.

„Údajně dostaneme sodu“

Potkávají se na ní nejen vysoce postavení představitelé aliance, ale i spojeneckých a partnerských zemí, lídři průmyslu a komunity odpovědné za rozvoj průmyslu. Diskutovat se tu budou nejnaléhavější otázky jako třeba výdaje na obranu.Ty budou ústředním motivem i středečního jednání Severoatlantické rady.

„Ano, údajně dostaneme sodu, nebo kartáč, za to, že neplníme,“ okomentoval to v nedělním videu na sociálních sítích premiér. Současná vláda jede na summit s tím, že patří mezi tři země (spolu se Slovinskem a Albánií), které nezvládly splnit metu dvou procent HDP na obranu.

Údajně dostaneme kartáč, říká Babiš před summitem. Trump je velmi příjemný, míní

Dá se proto očekávat, že tím amerického prezidenta Donalda Trumpa moc nepotěší, východní křídlo NATO sousedící s Ruskem se snaží dodržovat dokonce závazek pěti procent. “Tak jsem sám zvědav, jak to dopadne. Jestli si mě pan prezident bude pamatovat. S ním je to vždycky skvělý zážitek. On soukromě je strašně příjemný a galantní, ale když je na tiskovce, nebo meetingu, tak je to skutečně lídr. Obrovský lídr. A mění se vlastně v politické zvíře,“ líčil premiér ve svém videu.

V něm také ironicky ocenil přístup prezidenta Pavla k jeho vládě. „Dosud jsme měli osm zasedání bezpečnostní rady státu, no a pan prezident se zúčastnil čtyř. Za minulé vlády to bylo v roce 2023 jednou, v roce 2024 také jedou a v roce 2025 také jednou. Pan prezident bez nás asi nemůže žít. Ale my jsme tomu samozřejmě rádi. A určitě se všichni těšíme do Ankary,“ zakončil nedělní video Babiš.

Vyostřený spor o účast hlavy státu na summitu se táhne od doby nejmenování Filipa Turka ministrem, tedy několik měsíců. Vygradoval už zmíněným předběžným opatřením Ústavního soudu, jenž neobvykle rychle rozhodl, že prezident má být součástí delegace. Výslovně v něm ale nestanovil, že má být vedoucím delegace. Naopak.

Sedne si do zadní řady. Cesta se zdraží o miliony, řekl Macinka k Pavlovi na summitu

Ústavní soud nezrušil vládní usnesení, podle něhož je jedničkou do Ankary právě premiér.Ten v posledních dnech opakovaně zdůrazňuje, že si účast prezidenta nepřeje a obviňuje jej z účelového výkladu Ústavy.

Babiš dokonce prohlásil, že cesta Pavla na summit NATO v Ankaře poškodí ČR v zahraničí. Prezident ho poté vyzval, aby buď podložil svá závažná tvrzení důkazy, nebo vzal svá slova zpět.

Nakonec tak Pavel letí do Ankary z bezpečnostních důvodů vlastním speciálem. Podle žádosti o letoun z letošního dubna, ho mělo doprovodit zhruba pětatřicet lidí. Nakonec s ním jako doprovod poletí osm osob, přičemž na samotný summit byly akreditovány čtyři – fotograf, mluvčí, zaměstnanec zahraničního odboru a jedeních bodyguardů.

Spory mezi Trumpem a Meloniovou

Summit NATO v Ankaře je plánované setkání hlav států a předsedů vlád členských států NATO. Letos by se na něm měly řešit už zmíněné výdaje na obranu, ale také návrh Německa poskytovat Ukrajině 70 miliard eur ročně, nebo vztahy mezi USA a evropskými spojenci. Americký prezident se například krátce před summitem znovu nevybíravě vyjádřil na adresu italské premiérky Giorgii Meloniové.

Trump chce chránit před Meloniovou. Potřebuju zákaz přiblížení, napsal

Na své sítí Truth Social uvedl, že potřebuje zákaz přiblížení, který by ho ochránil před její pozorností. Spor mezi Trumpem a Meloniovou začal v polovině června, když Trump v krátkém rozhovoru s italskou televizí La7 řekl, že Meloniová na summitu zemí G7 ve Francii úpěnlivě prosila o společnou fotku.

Podle amerického prezidenta to dělala zřejmě proto, aby si v Itálii vylepšila preference. Meloniová popřela, že by na pořízení společné fotografie naléhala a vzkázala Trumpovi, aby se staral o vlastní preference.Itálii i další evropské spojence Trump kritizoval v posledních týdnech za jejich postoj k válce proti Íránu, kterou vedly Spojené státy a Izrael. Podle amerického prezidenta evropské státy ze Severoatlantické aliance USA dostatečně nepodpořily.

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