Babiš se chová jako děcko, z politiky dělá divadlo, tepe Kupka premiéra kvůli Pavlovi

„Ze zahraniční politiky se nedá dělat předvolební divadlo a z osobních účtů se nedá dělat státní zájem. Andrej Babiš se stále nevyrovnal s prohrou v prezidentských volbách a chová se teď jak malé děcko,“ napsal Kupka na dotaz iDNES.cz.
„Prezident České republiky není soupeř premiéra ani lídr opozice. Je vrchním velitelem ozbrojených sil a podle Ústavy zastupuje stát navenek. Bránit mu v účasti na důležitém summitu NATO je projev malosti, která poškozuje pověst České republiky u spojenců v době, kdy si to nemůžeme dovolit,“ dodal.
S kritikou se přidal také předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Je neuvěřitelné, že prezidentovi republiky chce mluvit do pravomocí člověk, který nenajde na mapě Grónsko, a sekretář od Václava Klause. Podporuji cestu pana prezidenta na summit NATO. Jeho účast je v zájmu všech občanů ČR, vyjma Petra Macinky a Andreje Babiše,“ reagoval na výsledky schůzky.
Blokování účasti prezidenta na summitu NATO označil předseda Pirátů Zdeněk Hřib za další selhání Babišovy vlády. „Vláda nemá blokovat prezidenta ve výkonu jeho pravomocí - zvlášť u tak zásadní věci, jako je reprezentace Česka na summitu NATO. Působíme tak navenek slabě a rozhádaně,“ řekl. Bezpečnost země nemá podle něj být rukojmí politických sporů.