Prezident, který dosud na summity NATO jezdil, trvá na své účasti. Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace.
Podrobnosti připravujeme...
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Taktika vlády? Pavlovi na kompetenční žalobu dochází čas, soud verdikt nestihne
Prezident, který dosud na summity NATO jezdil, trvá na své účasti. Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace.
Podrobnosti připravujeme...
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Taktika vlády? Pavlovi na kompetenční žalobu dochází čas, soud verdikt nestihne
Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...
Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...
Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června, řekl před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu premiér Andrej Babiš. Dodal, že v...
Poslanci budou volit místopředsedu Sněmovny, ve druhém kole tajné volby kandiduje Barbora Urbanová, kterou hnutí STAN nominovalo poté, co vládní koalice nedovolila, aby byl zvolen exministr vnitra...
Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF), které zaštiťuje ruský prezident Vladimir Putin, je delegace Alternativy pro Německo (AfD) včetně jejího europoslance českého původu Petra...
Herec James Handy, který si zahrál ve filmech Top Gun: Maverick nebo Arachnofobie, zemřel ve věku 81 let násilnou smrtí. Ubodal ho syn jeho přítelkyně, který po činu sám zavolal policii a přiznal se.
Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár se ohradil proti vyjádření maďarského premiéra Pétera Magyara, který ve čtvrtek při příležitosti Dne národní jednoty řekl, že Maďarsko je asi jedinou zemí na...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poslal svému ruskému protějškovi Vladimiru Putinovi otevřený dopis, ve kterém jej vyzývá k setkání a ukončení války. Portál iDNES.cz přináší celé jeho znění.
Odborová organizace Straka při Úřadu vlády na pátek vyhlásila stávku. Reaguje tak na přesun agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Ve Strakově...
Když v prosinci 2020 kupovali zchátralou historickou budovu v centru Jihlavy, málokdo věřil jejich ambicióznímu plánu. Následoval tříletý maraton náročné přestavby, kdy budoucí hoteliéři sami čistili...
Kennedyho centrum ve Washingtonu ve čtvrtek nařídilo zaměstnancům, aby ze všech materiálů této kulturní instituce i z její fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Tvůrci svůj snímek Scary Movie označují za kombinaci předělávky původní verze z roku 2000 a dalšího, v pořadí šestého dílu série. Jenže pokud ani sami autoři nevědí, co přesně a proč vlastně točí,...
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Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe ve čtvrtek odpoledne vyhasly dva lidské životy. V obou případech při tvořící se koloně narazil zezadu osobní vůz, resp. dodávka do...
Rusko a Uzbekistán zahájily ve čtvrtek výstavbu jaderné elektrárny v uzbeckém Džizaku. Podle agentury Reuters to oznámil Kreml. Je to podle něj první atomová elektrárna ve Střední Asii. Zařízení,...