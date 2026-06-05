Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vláda rozetne složení delegace dva týdny před summitem NATO. Babiš řekl termín

Autor: ,
  9:42aktualizováno  9:50
Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června, řekl před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu premiér Andrej Babiš. Dodal, že v pondělí 8. června přijde na jednání vlády prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci k představení výhod třetího...
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Petr Pavel se v Rumunsku zúčastnil summitu B9. Vedle lídrů členských států byli...
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
19 fotografií

Prezident, který dosud na summity NATO jezdil, trvá na své účasti. Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace.

Podrobnosti připravujeme...

Kdo by se měl zúčastnit summitu NATO v Ankaře?

celkem hlasů: 51

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.

Taktika vlády? Pavlovi na kompetenční žalobu dochází čas, soud verdikt nestihne
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

Vláda rozetne složení delegace dva týdny před summitem NATO. Babiš řekl termín

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci k představení výhod třetího...

Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června, řekl před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu premiér Andrej Babiš. Dodal, že v...

5. června 2026  9:42,  aktualizováno  9:50

Poslance čeká volba členů Rady ČT, ombudsmana a znovu místopředsedy Sněmovny

Přímý přenos
Poslankyně STAN Barbora Urbanová na schůzi Sněmovny (27. května 2026)

Poslanci budou volit místopředsedu Sněmovny, ve druhém kole tajné volby kandiduje Barbora Urbanová, kterou hnutí STAN nominovalo poté, co vládní koalice nedovolila, aby byl zvolen exministr vnitra...

5. června 2026,  aktualizováno  9:44

Na Putinovo fórum dorazila delegace AfD, její součástí je i europoslanec Bystroň

Německý europoslanec českého původu Petr Bystroň (7. května 2026)

Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF), které zaštiťuje ruský prezident Vladimir Putin, je delegace Alternativy pro Německo (AfD) včetně jejího europoslance českého původu Petra...

5. června 2026  9:36

Herec James Handy z Top Gunu byl zavražděn. Ubodal ho syn jeho přítelkyně

James Handy

Herec James Handy, který si zahrál ve filmech Top Gun: Maverick nebo Arachnofobie, zemřel ve věku 81 let násilnou smrtí. Ubodal ho syn jeho přítelkyně, který po činu sám zavolal policii a přiznal se.

5. června 2026  9:24

Maďarsko sousedí samo se sebou, prohlásil Magyar. Slováci se bouří

Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár se ohradil proti vyjádření maďarského premiéra Pétera Magyara, který ve čtvrtek při příležitosti Dne národní jednoty řekl, že Maďarsko je asi jedinou zemí na...

5. června 2026  9:18

Nebojte se konce války, navrhuji setkání. Co napsal Zelenskyj v dopise Putinovi

Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poslal svému ruskému protějškovi Vladimiru Putinovi otevřený dopis, ve kterém jej vyzývá k setkání a ukončení války. Portál iDNES.cz přináší celé jeho znění.

5. června 2026  9:17

Zaměstnanci Úřadu vlády budou stávkovat. Kritizují přesun agend na ministerstva

Tünde Bartha (21. května 2026)

Odborová organizace Straka při Úřadu vlády na pátek vyhlásila stávku. Reaguje tak na přesun agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Ve Strakově...

5. června 2026  9:14

Slavní u nás mají soukromí, personál se s nimi fotit nesmí, říkají oceňovaní hoteliéři

Dva nejlepší kamarádi od dětství Jan Svoboda (vlevo) a Martin Košut si v...

Když v prosinci 2020 kupovali zchátralou historickou budovu v centru Jihlavy, málokdo věřil jejich ambicióznímu plánu. Následoval tříletý maraton náročné přestavby, kdy budoucí hoteliéři sami čistili...

5. června 2026  8:53

Kennedyho centrum nařídilo odstranit ze svého názvu jméno Donalda Trumpa

Kennedyho centrum nařídilo odstranit ze svého názvu Trumpovo jméno (5. června...

Kennedyho centrum ve Washingtonu ve čtvrtek nařídilo zaměstnancům, aby ze všech materiálů této kulturní instituce i z její fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa.

5. června 2026  8:13

RECENZE: Zbytečný návrat Scary Movie. Nebudí ani smích, ani strach

25 % Premium
Z filmu Scary Movie

Tvůrci svůj snímek Scary Movie označují za kombinaci předělávky původní verze z roku 2000 a dalšího, v pořadí šestého dílu série. Jenže pokud ani sami autoři nevědí, co přesně a proč vlastně točí,...

5. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel

Druhá srážka osobního vozu s kamionem, na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na...

Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe ve čtvrtek odpoledne vyhasly dva lidské životy. V obou případech při tvořící se koloně narazil zezadu osobní vůz, resp. dodávka do...

4. června 2026  14:48,  aktualizováno  5. 6. 7:47

Prvenství ve Střední Asii. Rusové zahájili výstavbu jaderné elektrárny v Uzbekistánu

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho uzbecký protějšek Šavkat Mirzijojev spolu...

Rusko a Uzbekistán zahájily ve čtvrtek výstavbu jaderné elektrárny v uzbeckém Džizaku. Podle agentury Reuters to oznámil Kreml. Je to podle něj první atomová elektrárna ve Střední Asii. Zařízení,...

5. června 2026  7:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.