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Premiér Andrej Babiš (ANO) v čele české delegace v úterý dopoledne dorazil do Ankary. Krátce po poledni přiletěl vládním speciálem také prezident Petr Pavel vládním speciálem. Ministr zahraničí Macinka už dříve avizoval, že hlava státu nebude u žádného oficiálního jednání u hlavního stolu. Premiéra v Ankaře čekají obě hlavní akce – úterní neformální večeře i středeční jednání Severoatlantické rady.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Premiér Andrej Babiš (ANO) v čele české delegace v úterý dopoledne dorazil do Ankary. Podle programu ho zde čekají obě hlavní akce – úterní neformální večeře i středeční jednání Severoatlantické rady. A také minimálně čtyři bilaterální schůzky.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V souvislosti s výdaji na obranu pře odletem řekl, že pro českou vládu je důležité, že se daří nábor vojáků. Vláda podle něj chce příští rok navýšit rozpočet na obranu o 36 miliard korun. Poprvé by tak Česká republika splnila závazek 2 procenta HDP.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
„Jsem samozřejmě zvědav na to, jak jednotlivé delegace budou mluvit o ukončení války na Ukrajině. Prezident Trump řekl, že udělá všechno proto, aby válka skončila,“ podotkl Babiš. Ohledně Trumpa ještě řekl, že neví, zda si ho bude americký prezident pamatovat.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Premiér odjel z letiště rovnou na fórum obranného průmyslu, což je jedna z předních akcí NATO věnovaná transatlantické obranné výrobě, investicím a inovacím.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Potkávají se na ní nejen vysoce postavení představitelé aliance, ale i spojeneckých a partnerských zemí, lídři průmyslu a komunity odpovědné za rozvoj průmyslu. Diskutovat se tu budou nejnaléhavější otázky jako právě třeba výdaje na obranu.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Prezident Pavel, který na akci míří na základě Ústavním soudem vydaného předběžného opatření, odletěl vládním speciálem asi hodinu po premiérovi.
Autor: Profimedia.cz
Na letišti prezidenta Pavla přivítal turecký ministr kultury a cestovního ruchu Mehmet Nuri Ersoy.
Autor: Profimedia.cz
Mimo jiné prozradil, že se v úterý zúčastní neformální večeře lídrů. „Nemohl bych se tam dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta,“ uvedl Pavel.
Autor: ČTK
„Dneska se zúčastním byznys fóra obranného průmyslu v rámci Aliance. Především s důrazem na to, že Česká republika má dlouhou tradici v obranném průmyslu. Máme také řadu menších firem, které mají přínos pro celou Alianci,“ řekl Pavel.
Autor: Profimedia.cz
Ministr zahraničí Macinka už ale dříve avizoval, že hlava státu nebude u žádného oficiálního jednání u hlavního stolu, byť je v Česku ústavní jedničkou. „Myslím, že obsah summitu je daný. Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije a přiveze si domů spousty fotografií,“ pronesl Macinka před odletem.
Autor: Profimedia.cz
Babiš dokonce dříve prohlásil, že Pavlova cesta na summit NATO v Ankaře poškodí Česko v zahraničí. Prezident ho poté vyzval, aby buď podložil svá závažná tvrzení důkazy, nebo vzal svá slova zpět.
Autor: Profimedia.cz
Summit NATO v Ankaře je plánované setkání hlav států a předsedů vlád členských států NATO.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Letos by se na něm měly řešit už zmíněné výdaje na obranu, ale také návrh Německa poskytovat Ukrajině 70 miliard eur ročně.
Autor: AP