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Babiš seděl na neformální večeři lídrů se Zelenským, Pavel především s premiéry

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  7:37
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou odjíždí na večeři na...

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou odjíždí na večeři na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s manželkou dorazili na summit NATO v...
Premiér Andrej Babiš se vítá s předsedkyní Evropské komise. (7. července 2026)
Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)
107 fotografií
Šéf vládní delegace na summit NATO v turecké Ankaře Andrej Babiš (ANO) má za sebou první z velkých akcí. V úterý se zúčastnil neformální večeře pro hlavy států a vlád pořádaná prezidentem Turecké republiky Recepem Tayyipem Erdoğanem s chotí. Babiše na akci doprovodila manželka Monika. Večeře se zúčastnil i prezident Petr Pavel, který dostal dodatečnou pozvánku.

„Pan premiér seděl u stolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksen a jejím manželem, bulharským premiérem Raděvem a jeho paní, prezidentem Zelenským a jeho paní a litevským prezidentem a jeho paní,“ nastínil mluvčí Martin Vodička.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou odjíždí na večeři na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s manželkou dorazili na summit NATO v Ankaře. (7. července 2026)
Premiér Andrej Babiš se vítá s předsedkyní Evropské komise. (7. července 2026)
107 fotografií

Další podrobnosti by měli padnout na door stepu, který by měl být ve třičtvrtě na devět místního času.

Na úterý neformální večeři lídrů večeři dorazil také prezident Petr Pavel. Ten nakonec seděl u stolu mimo jiné s albánským a estonským premiérem, přičemž diskutovali o situaci na Balkáně či v Pobaltí.

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě na večeři posadí s Pavlem, žertoval Babiš

Ještě před samotnou večeří měl Pavel bilaterální setkání například s finským prezidentem Stubbem či dánskou premiérkou Frederiksenovou.

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