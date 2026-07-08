„Pan premiér seděl u stolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksen a jejím manželem, bulharským premiérem Raděvem a jeho paní, prezidentem Zelenským a jeho paní a litevským prezidentem a jeho paní,“ nastínil mluvčí Martin Vodička.
Další podrobnosti by měli padnout na door stepu, který by měl být ve třičtvrtě na devět místního času.
Na úterý neformální večeři lídrů večeři dorazil také prezident Petr Pavel. Ten nakonec seděl u stolu mimo jiné s albánským a estonským premiérem, přičemž diskutovali o situaci na Balkáně či v Pobaltí.
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Ještě před samotnou večeří měl Pavel bilaterální setkání například s finským prezidentem Stubbem či dánskou premiérkou Frederiksenovou.