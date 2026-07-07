Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

První měl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ten na tiskové konferenci řekl, že o účasti prezidenta Petra Pavla na úterní neformální večeři lídrů věděl. „Informaci jsme dostali. Že tam prezident bude, tak ať tam bude. To je v pořádku,“ uvedl ministr zahraničí.
Poznamenal, že řadu kroků prezidenta nechápe. „Myslím, že argumenty, které říkala vláda, jsou jasné a poměrně jednoduché. Nevím, co k tomu dál dodat,“ podotkl Macinka s tím, že nabídka pro Pavla byla taková, že může vést delegaci při příštím summitu.
Macinka také řekl, že se v úterý zúčastní pracovní večeře ministrů zahraničí. Jednání podle něj bude tajné a bez mobilů. Jedním z témat má být Ukrajina. „Válka trvá dlouho. Všichni mluvíme o míru,“ podotkl.
Vřelé přivítání Babiše
Premiér Andrej Babiš odjel z letiště na fórum obranného průmyslu. Zde se dočkal čestného místa. Během projevů totiž seděl v první řadě vedle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho či předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. S tou se i vřele přivítal.
Na fórum měl zavítat i prezident Petr Pavel. O své účasti mluvil před odletem na samotný summit. Prezident také ohledně svého programu řekl, že se zúčastní neformální večeře lídrů.
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Vládní delegace dorazila do Ankary. Macinka si před odletem rýpl do Pavla
„Nemohl bych se tam dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta,“ uvedl prezident s tím, že se s Babišem nebude prát o místo u stolu. U jakého stolu bude sedět, se podle svých slov dozví až na místě.
Podle informací iDNES.cz se na večer, kam za českou delegaci míří premiér Babiš s manželkou Monikou, dostal díky dodatečným pozvánkám pro Austrálii nebo Jižní Koreu. K pozvánce mu nepomohl poradce Petr Kolář, ale vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina. „Je to silný lobbista, ale kdyby mu nepomohl český velvyslanec v Turecku, tak by se mu to nepovedlo,“ řekl iDNES.cz člověk z diplomacie.
Pavel v úterý v rámci summitu NATO vystoupil také na akci Mnichovské bezpečnostní konference. Ve svém projevu řekl, že je potřeba více investovat do obrany. Lidé si podle něj začínají uvědomovat, že je to investice i do jejich budoucnosti. „Česko má benefit, kdy je obklopeno spojenci, jelikož se nachází uprostřed Evropské unie a členy Aliance, což může vytvářet pocit falešné bezpečnosti,“ řekl Pavel.