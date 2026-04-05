Zůna České televizi potvrdil, že kabinet na aliančním summitu s prezidentem nepočítá. „Bylo mi to takto řečeno, že se zúčastní premiér, ministr zahraničních věcí a ministr obrany,“ uvedl.
Mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga přitom ještě ve čtvrtek avizoval, že prezident na své účasti na summitu v Turecku trvá. „O tom, kdo pojede na summit, ještě vedeme diskuzi. Samozřejmě je na vládě, aby si členy delegace vybrala sama,“ sdělil Pavel ČT. Podle něj pro naplánování schůzky momentálně není shoda v kalendářích.
„Pokud by nebylo možné žádný termín najít, tak já určitě budu Andreje Babiše informovat telefonicky,“ řekl prezident.
„My připravujeme novou koncepci armády, pan ministr obrany má termín do konce května,“ komentoval dříve premiér Babiš s tím, že se vláda bude postupně na summit připravovat.
Ministr zahraničí k prezidentově účasti dlouhodobě vyjadřuje odmítavý postoj. Za zahraniční politiku podle něj nese odpovědnost vláda. „Proto je logické, že by tam měli jet představitelé vlády, nikoli představitel opozice, což je prezident Petr Pavel,“ řekl Macinka. Prezident toto označení odmítá.
O tom, že by prezident nemusel na jednání do Ankary jet, mluvil jako první v lednu právě Macinka. Krátce na to, co se s hlavou státu dostal do ostrého sporu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Babiš v březnu před odletem na summit EU v Bruselu novinářům řekl, že svou a Macinkovu účast považuje za logickou. Myslí si, že zástupci vlády spojencům včetně americké hlavy státu Donalda Trumpa lépe vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu. Pavel v minulosti jejich plánovanou výši zkritizoval, vzhledem k aktuální geopolitické situaci je považuje za nízké.
Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly. V roce 2023 navštívil Vilnius, rok poté Washington a loni zastupoval republiku v Haagu. Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je podle něj lepší, aby Česko reprezentovali zástupci vlády, protože ta rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, uvedl v březnu.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Prvním summitem, kterého se ČR jako nový člen aliance zúčastnila, bylo setkání ve Washingtonu v roce 1999 a českou delegaci vedl prezident Václav Havel. Oba představitelé státu, tehdy prezident Havel a premiér Vladimír Špidla (ČSSD), byli na summitu NATO v Praze v roce 2002.