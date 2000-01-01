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České i zahraniční delegace v úterý dorazily do turecké Ankary, kde začal summit NATO. Na místě jsou kromě české hlavy státu a představitelů vlády také světoví lídři včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, šéfa aliance Marka Rutteho nebo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podívejte se, jak vypadal první den summitu očima reportéra iDNES.cz i dalších světových fotoreportérů.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Premiér Andrej Babiš se v turecké metropoli kromě neformální večeře lídrů zúčastní i středečního hlavního jednání Severoatlantické rady.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Kromě předsedy vlády jsou součástí delegace také ministr zahraničních věcí Petr Macinka nebo ministr obrany Jaromír Zůna.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Česká hlava státu odletěla do Ankary zhruba hodinu po vládní delegaci. Prezidenta Petra Pavla na letišti přivítal turecký ministr kultury a cestovního ruchu Mehmet Nuri Ersoy.
Autor: ČTK
Premiér Babiš po příletu zamířil na fórum obranného průmyslu. Babiš usedl po boku generálního tajemníka NATO Marka Rutteho či předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, a to v první řadě. Se šéfkou Evropské komise se pak český premiér vřele přivítal.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Generální tajemník NATO Mark Rutte apeloval na světové lídry, aby spojenci dokázali proměnit ekonomickou sílu ve vojenské schopnosti a dostupné prostředky rychle využít. „Bzučení strojů se musí proměnit v řev,“ prohlásil šéf Severoatlantické aliance.
Autor: Reuters
Šéfka Evropské komise je jednou z hlavních tváří summitu. V turecké Ankaře by totiž měly proběhnout také rozhovory o tom, jak by měla vypadat Severoatlantická aliance bez podpory Spojených státu.
Autor: Reuters
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pak vyzval světové lídry, aby urychlili úsilí o vytvoření vlastního systému protiraketové obrany. Protivzdušnou obranu ale podle něj potřebuje posílit i Ukrajina. Partnery proto ve svém projevu požádal o další pomoc.
Autor: Reuters
Prezident Pavel stihl v úvodu summitu několik krátkých setkání. Vyjádřil se také k postoji české vlády k podpoře napadené Ukrajiny. „Jsem rád, že tam zaznělo, že vláda považuje za nutné podporovat Ukrajinu ve všech aspektech a je připravena vydávat dvě procenta HDP na obranu,“ míní hlava státu.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Jednou z nejsledovanějších schůzek bylo jednání amerického prezidenta Trumpa s jeho tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem.
Autor: Reuters
Česko by podle nových odhadů NATO letos mělo splnit alianční cíl výdajů na obranu.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na armádu má vydat 2,01 procenta HDP. Tyto informace zveřejnila sama aliance.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Summitu se účastní také šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha i vládní zmocněnec pro závazky vůči NATO Jakub Landovský.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Prezident se v Ankaře vyjádřil také k současnému sporu s vládou. Pavel zmínil, že v mandátu, který dostal, našel několik drobných nekonzistencí. „Věřím, že se k tomu vrátíme,“ řekl.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ke konci dne pak premiér Babiš dorazil s manželkou Monikou na neformální večeři. Na dotaz, co když bude sedět u jednoho stolu s prezidentem Pavlem, reagoval s vtipem: „To bude výborné, dáme nějaké selfie.“
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Svůj záměr zúčastnit se neformální večeře oznámil už dopoledne. „Nemohl bych se tam dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta,“ řekl Pavel.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Mezi státníky, kteří zamířili do Ankary, nechybí ani francouzský prezident Emmanuel Macron.
Autor: AP