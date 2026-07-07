Babišovo přivítání s Leyenovou, večeře lídrů. Jak vypadal první den summitu NATO

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Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo
Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...
OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...
V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka
Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...
Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš
Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...
OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři
Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...
Boj s vojáky z budoucnosti. Prusové v roce 1866 vyhráli u Hradce a došli až do Prahy
Píše se 8. červenec 1866. Cizí vojáci pochodují po Karlově mostě a Prahou. Prusko právě po sedmitýdenních bojích drtivě porazilo Rakousko v bleskové prusko-rakouské válce a na pár týdnů ovládlo naše...
Policisté hledají další oběti lékaře z Jesenice, čelí obžalobě ze sexuálních činů
Policisté hledají případné další oběti dvaašedesátiletého lékaře z Jesenice u Prahy, který čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Po...
Ropa po útocích v Hormuzu zase zdražuje. Z krize může těžit hlavně Rusko
Ceny ropy a dalších komodit v úterý rostou. Trhy znervóznily další útoky na tankery v Hormuzském průlivu, kudy proudí významná část světových dodávek ropy. Spojené státy reagovaly obnovením sankcí...
Vážná nehoda na Svitavsku. Zasahuje i vrtulník, tvoří se dlouhé kolony
Všechny složky IZS včetně vrtulníku aktuálně zasahují u vážné dopravní nehody osobního auta a motocyklu, ke které došlo ve středu krátce po jedenácté hodině na sjezdu z dálnice D35 u Opatovce na...
Policisté našli na pražském Barrandově lidské ostatky, totožnost mrtvého zjišťují
Policejní hlídka našla v pražských Hlubočepích lidské ostatky. Kriminalistům se tělo zatím nepodařilo identifikovat.
Vybržďoval a naboural policejní auto, snažil se ujet i polem. Pak si přivolal taxík
Riskantní honička zaměstnala minulou sobotu policisty na Vyškovsku. Řidič ujížděl po silnici i polem, naboural zaparkované auto či policejní vůz a po opuštění vozidla se snažil zmizet přivolaným...
Trenčín, letošní Evropské hlavní město kultury, zve na kulturní léto
Trenčín, který letos nese titul Evropské hlavní město kultury, vstupuje do vrcholu svého programu. Evropské kulturní léto nabídne během následujících týdnů desítky koncertů, výstav, divadelních...
Česko zůstane v investicích do obrany na chvostu. Babiš přidá až za rok
Česko ani letos nesplní svůj dlouholetý závazek spojencům z NATO dávat na vlastní obranu alespoň minimální 2 procenta HDP. PodIe premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda obraně přidá až příští rok....
Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Maďarovi ptáci devastují ruskou stínovou flotilu. Ukrajinci zasáhli i další rafinerie
Ukrajinské drony zasáhly během středeční noci v Azovském moři devět tankerů takzvané ruské stínové flotily. Oznámil to velitel ukrajinských bezpilotních sil Robert Brovdi zvaný Maďar. Ukrajinští...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
NATO zvažuje odložení příštího summitu lídrů v Albánii kvůli vztahům s Trumpem
Severoatlantická aliance zvažuje, že příští rok neuspořádá tradiční summit lídrů členských zemí. Důvodem jsou obavy z dalšího vyhrocení vztahů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a skutečnost,...
Místo vedle dítěte a batoh do letadla zdarma. Europoslanci schválili nová pravidla
Evropský parlament (EP) v úterý přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné...