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ČR se nepřidá k finanční pomoci Ukrajině, potvrdil Babiš. Vystoupil jako poslední

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  16:25
Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře....

Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře. (8. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře. Na...
Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře....
Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře....
Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře....
65 fotografií
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu po hlavním jednání summitu NATO v turecké Ankaře na tiskové konferenci řekl, že šlo o mimořádně důležité jednání a česká delegace na summitu vystupovala jednotně. „Skončil velice důležitý summit, je dobře, že jsme tady byli,“ řekl Babiš a zopakoval záměr v příštím roce splnit dvě procenta HDP na obranu. Uvedl také, že Česko se nepřidá k finanční pomoci Ukrajině.

Babiš před novináři připustil, že Česko má co dohánět, pokud jde o závazky NATO. „Ze všech členských států máme nejhorší výsledek. Vystupujeme za Českou republiku a nebudeme tady řešit nějaké věci, které jsme zdědili,“ uvedl premiér.

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Podle Babiše bylo jeho vystoupení zkráceno na tři minuty a český premiér mluvil jako poslední, protože co do plnění závazků NATO na tom Česko loni bylo nejhůře. „Ze všech členských států za minulý rok máme nejhorší výsledek,“ přiznal Babiš. Projev ale podle jeho slov proběhl v klidu. „Za mě je důležité, že jsme tady byli, je důležité, že nás slyšeli,“ sdělil předseda vlády.

Premiér také připomenul, že Česko bude muset navýšit výdaje na obranu. „Příští rok konečně dosáhneme dvou procent. Tento rok se budeme snažit, ale nevidím to moc reálné,“ řekl a připomenul, že armáda podle něj dostane více peněz i více vojáků.

Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře. (8. července 2026)
Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře. Na snímku ministr obrany Jaromír Zůna. (8. července 2026)
Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře. (8. července 2026)
Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře. (8. července 2026)
65 fotografií

Podle premiéra však nejde jen o procenta HDP, ale také o konkrétní částky a schopnosti, které armáda získá. „V rámci rozpočtu potřebujeme peníze i pro policii, abychom je motivovali,“ doplnil Babiš a řekl, že sestavování státního rozpočtu bude obtížné. Odmítl ale, že by Česká delegace v turecké metropoli „dostala kartáč“.

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Podle Babiše by se Evropa měla soustředit více na společné projekty. Mluvil například o potřebě evropského systému protivzdušné obrany. „My budeme vystupovat s tím cílem, abychom ty peníze věnovali hlavně té obraně,“ řekl Babiš. Za klíčové pak označil například vývoj evropského systému Patriot.

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