Babiš míří na summit, setká se s Patrioty a řešit bude obranu i miliardy pro Ukrajinu

Tomáš Ratner
  7:00
Nový premiér Andrej Babiš ve středu odlétá na jednání do Bruselu. Účast na posledním letošním summitu EU pro něj byla prioritou. Ve středu Babiš zasedne k jednání se zástupci své frakce Patrioti pro Evropu. Čtvrtek bude patřit oficiální agendě zaměřené na obranu, rozpočet po roce 2027 a situaci na Blízkém východě.

Designovaný český premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda Evropské rady António Costa (vpravo) se setkali v Bruselu. (11. prosince 2025) | foto: ČTK

Nejprve bude premiér ve středu jednat se zástupci skupiny Patrioti pro Evropu, kterou Babiš založil loni společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a bývalým rakouským ministrem vnitra Herbertem Kicklem.

Ve čtvrtek lídry EU čeká jednání Evropské rady, kde se zaměří především na další financování a vojenskou podporu Ukrajiny a posílení evropského obranného průmyslu.

Klíčovým bodem bude také zahájení strategické debaty o novém dlouhodobém rozpočtu EU po roce 2027. Agendu doplní aktuální situace na Blízkém východě, v Sýrii a hodnocení pokroku zemí usilujících o vstup do Evropské unie.

Dobrá schůzka, řešili jsme i Ukrajinu, uvedla Leyenová po setkání s Babišem

Pro Babiše bylo usazení se do křesla předsedy vlády v brzkém termínu stěžejní právě i kvůli nadcházejícímu summitu. Jen několik dní poté, co jej jmenoval prezident Petr Pavel, jednal v Bruselu s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Antóniem Costou.

Šéfka EK si schůzku pochvalovala. „Diskutovali jsme také o posílení Ukrajiny na její cestě ke spravedlivému a trvalému míru. Protože bezpečnost Ukrajiny je bezpečností Evropy,“ dodala s tím, že v diskuzích budou pokračovat na zasedání Evropské rady.

S šéfem rady Antóniem Costou jednal záhy. „Vedli jsme produktivní diskusi o přípravách na nadcházející prosincové zasedání Evropské rady a o našich prioritách pro nadcházející rok,“ komentoval Costa schůzku s Babišem.

