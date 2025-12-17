Babiš míří na summit, setká se s Patrioty a řešit bude obranu i miliardy pro Ukrajinu

Nejprve bude premiér ve středu jednat se zástupci skupiny Patrioti pro Evropu, kterou Babiš založil loni společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a bývalým rakouským ministrem vnitra Herbertem Kicklem.
Ve čtvrtek lídry EU čeká jednání Evropské rady, kde se zaměří především na další financování a vojenskou podporu Ukrajiny a posílení evropského obranného průmyslu.
Klíčovým bodem bude také zahájení strategické debaty o novém dlouhodobém rozpočtu EU po roce 2027. Agendu doplní aktuální situace na Blízkém východě, v Sýrii a hodnocení pokroku zemí usilujících o vstup do Evropské unie.
Dobrá schůzka, řešili jsme i Ukrajinu, uvedla Leyenová po setkání s Babišem
Pro Babiše bylo usazení se do křesla předsedy vlády v brzkém termínu stěžejní právě i kvůli nadcházejícímu summitu. Jen několik dní poté, co jej jmenoval prezident Petr Pavel, jednal v Bruselu s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Antóniem Costou.
Šéfka EK si schůzku pochvalovala. „Diskutovali jsme také o posílení Ukrajiny na její cestě ke spravedlivému a trvalému míru. Protože bezpečnost Ukrajiny je bezpečností Evropy,“ dodala s tím, že v diskuzích budou pokračovat na zasedání Evropské rady.
S šéfem rady Antóniem Costou jednal záhy. „Vedli jsme produktivní diskusi o přípravách na nadcházející prosincové zasedání Evropské rady a o našich prioritách pro nadcházející rok,“ komentoval Costa schůzku s Babišem.